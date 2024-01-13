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Лидер правящей партии Тайваня набрал уже более 2,5 миллиона голосов - РИА Новости, 13.01.2024
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12:51 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/tayvan-1921141123.html
Лидер правящей партии Тайваня набрал уже более 2,5 миллиона голосов
Лидер правящей партии Тайваня набрал уже более 2,5 миллиона голосов - РИА Новости, 13.01.2024
Лидер правящей партии Тайваня набрал уже более 2,5 миллиона голосов
Выступающий за независимость Тайваня кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ сохраняет лидерство на выборах главы... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T12:51
2024-01-13T12:51
в мире
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ТАЙБЭЙ, 13 янв - РИА Новости. Выступающий за независимость Тайваня кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ сохраняет лидерство на выборах главы администрации острова, он набрал уже более 2,5 миллиона голосов, следует из данных тайваньского телеканала "Саньли". Телеканал "Саньли" ведет прямую трансляцию подсчета голосов с избирательных участков. Лай Циндэ предварительно лидирует с 38,5% и 2,7 миллиона голосов, следом идет кандидат от оппозиционной партии Тайваня Гоминьдан, выступающий за нормализацию отношений с Пекином, Хоу Юи с 32,5% и 2,3 миллиона голосов, на третьем месте - кандидат от Тайваньской народной партии, выступающий за диалог с Пекином и США, Кэ Вэньчжэ с 28,9% и 2,07 миллиона голосов. Телеканал не уточняет, сколько процентов бюллетеней уже подсчитано и когда завершится подсчет. Избирательные участки на выборах главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) Тайваня работали в субботу с 8.00 (3.00 мск) до 16.00 (11.00 мск), сразу после их закрытия начался ручной подсчет бюллетеней. Электронное, заочное или досрочное голосование не предусмотрены. Глава администрации избирается всеобщим голосованием, победителем становится кандидат, набравший наибольшее число голосов, второй тур не предусмотрен. Результат выборов должен быть ясен к вечеру субботы. Инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года.
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в мире, тайвань
В мире, Тайвань
Лидер правящей партии Тайваня набрал уже более 2,5 миллиона голосов

Лай Циндэ набрал уже 2,7 миллиона голосов на выборах на Тайване

© AP Photo / Jorge Saenz Тайваньский политик Уильям Лай (Лай Циндэ)
Тайваньский политик Уильям Лай (Лай Циндэ) - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Jorge Saenz
Тайваньский политик Уильям Лай (Лай Циндэ) . Архивное фото
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ТАЙБЭЙ, 13 янв - РИА Новости. Выступающий за независимость Тайваня кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ сохраняет лидерство на выборах главы администрации острова, он набрал уже более 2,5 миллиона голосов, следует из данных тайваньского телеканала "Саньли".
Телеканал "Саньли" ведет прямую трансляцию подсчета голосов с избирательных участков.
Лай Циндэ предварительно лидирует с 38,5% и 2,7 миллиона голосов, следом идет кандидат от оппозиционной партии Тайваня Гоминьдан, выступающий за нормализацию отношений с Пекином, Хоу Юи с 32,5% и 2,3 миллиона голосов, на третьем месте - кандидат от Тайваньской народной партии, выступающий за диалог с Пекином и США, Кэ Вэньчжэ с 28,9% и 2,07 миллиона голосов.
Телеканал не уточняет, сколько процентов бюллетеней уже подсчитано и когда завершится подсчет.
Избирательные участки на выборах главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) Тайваня работали в субботу с 8.00 (3.00 мск) до 16.00 (11.00 мск), сразу после их закрытия начался ручной подсчет бюллетеней. Электронное, заочное или досрочное голосование не предусмотрены. Глава администрации избирается всеобщим голосованием, победителем становится кандидат, набравший наибольшее число голосов, второй тур не предусмотрен. Результат выборов должен быть ясен к вечеру субботы. Инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года.
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