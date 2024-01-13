https://ria.ru/20240113/tayvan-1921131013.html

Сторонник независимости Тайваня лидирует на выборах главы администрации

Сторонник независимости Тайваня лидирует на выборах главы администрации - РИА Новости, 13.01.2024

Сторонник независимости Тайваня лидирует на выборах главы администрации

Выступающий за независимость кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ предварительно лидирует на выборах главы администрации... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T12:51

2024-01-13T12:51

2024-01-13T14:09

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ТАЙБЭЙ, 13 янв — РИА Новости. Выступающий за независимость кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ предварительно лидирует на выборах главы администрации острова, свидетельствуют данные после 30 минут подсчета голосов, прямую трансляцию которого ведет телеканал "Саньли".Лай Циндэ набирает 38,5% и 2,7 миллиона голосов, следом идет кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан, выступающий за нормализацию отношений с Пекином, Хоу Юи с 32,5% и 2,3 миллиона голосов, на третьем месте — кандидат от Тайваньской народной партии, выступающий за диалог с Пекином и США, Кэ Вэньчжэ с 28,9% и 2,07 миллиона голосов.Телеканал не уточняет, сколько процентов бюллетеней уже подсчитали и когда завершится подсчет.Лай Циндэ перед выборами заявлял о готовности вести жесткую политику по достижению независимости Тайваня от материка. Он также выступает за тесное сотрудничество с Западом.Хоу Юи — кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан, экс-полицейский и экс-мэр Синьбэя. Он выступает против независимости острова и за нормализацию отношений с Пекином, но не намерен обсуждать с властями КНР возможность воссоединения острова с материком.Кэ Вэньчжэ — кандидат от основанной им же в 2019-м Тайваньской народной партии. Политик позиционирует себя как альтернативу двум крупнейшим партиям, готов к диалогу с Пекином и сохранению статус-кво, предлагает сохранить мир посредством сдерживания и коммуникации. Он известный хирург и экс-мэр Тайбэя, пользующийся широкой поддержкой молодежи.Если Лай Циндэ выиграет на нынешних выборах для Демократической прогрессивной партии, это станет исторической третьей победой подряд. Действующая глава администрации острова Цай Инвэнь заняла свой пост в 2016 году, а в 2020-м ее переизбрали.Кроме того, на острове проходят парламентские выборы, и на них также лидирует правящая Демократическая прогрессивная партия. Спустя два часа подсчета голосов она набрала 39,4% и 395,5 тысячи голосов, следом идет оппозиционная партия Гоминьдан, получившая 32,5% и 353,7 тысячи голосов, на третьем месте центристская Тайваньская народная партия с 18,4% и 185,1 тысячи голосов.Избирательные участки на выборах главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) Тайваня работали в субботу с 8:00 (3:00 мск) до 16:00 (11:00 мск), сразу после их закрытия начался ручной подсчет бюллетеней. Глава администрации избирается всеобщим голосованием, победителем становится кандидат, набравший наибольшее число голосов, второй тур не предусмотрен. Результат выборов должен быть ясен к вечеру субботы. Инаугурация победителя запланирована на 20 мая 2024 года.Как указывали в Пекине, нынешние выборы на Тайване — это серьезный выбор между такими перспективами, как война и мир, путь процветания и спада, и поэтому "тайваньские соотечественники должны встать на правильную сторону истории и сделать решительный и верный выбор в пользу возвращения отношений по обе стороны пролива на правильный путь мирного развития".Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий регион одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, расценив это как поддержку тайваньского сепаратизма со стороны Штатов, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров. Пекин не признает суверенитета региона и ревностно относится к контактам с ним других стран, настаивая на "политике одного Китая". Она подразумевает, что Тайвань — неотъемлемая часть территории страны, а власти КНР — единственное законное китайское правительство.

https://ria.ru/20240113/tayvan-1921096044.html

https://ria.ru/20240112/tayvan-1920884205.html

https://ria.ru/20240111/kitay-1920684658.html

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в мире, тайвань, пекин, китай