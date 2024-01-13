https://ria.ru/20240113/tayvan-1921129129.html

Сторонник независимости Тайваня лидирует на выборах главы администрации

Сторонник независимости Тайваня лидирует на выборах главы администрации - РИА Новости, 13.01.2024

Сторонник независимости Тайваня лидирует на выборах главы администрации

Выступающий за независимость кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ предварительно лидирует на выборах главы администрации... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T11:38

2024-01-13T11:38

2024-01-13T12:15

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тайвань

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ТАЙБЭЙ, 13 янв – РИА Новости. Выступающий за независимость кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ предварительно лидирует на выборах главы администрации острова, свидетельствуют данные после 30 минут подсчета голосов.Телеканал "Саньли" ведет прямую трансляцию подсчета голосов с избирательных участков.Лай Циндэ предварительно лидирует с 34,2%, следом идет кандидат от Тайваньской народной партии, выступающий за диалог с Пекином и США, Кэ Вэньчжэ с 28,9%, и на третьем месте кандидат от оппозиционной партии Тайваня, выступающий за нормализацию отношений с Пекином, Хоу Юи с 28,4%.Телеканал не уточняет, сколько процентов бюллетеней уже подсчитано и когда завершится подсчет.Избирательные участки на выборах главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) Тайваня работали в субботу с 8.00 (3.00 мск) до 16.00 (11.00 мск), сразу после их закрытия начался ручной подсчет бюллетеней. Электронное, заочное или досрочное голосование не предусмотрены. Глава администрации избирается всеобщим голосованием, победителем становится кандидат, набравший наибольшее число голосов, второй тур не предусмотрен. Результат выборов должен быть ясен к вечеру субботы. Инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года.

https://ria.ru/20240113/tayvan-1921108486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сторонники правящей партии Тайваня в центре Тайбэя Сторонники правящей партии Тайваня в центре Тайбэя 2024-01-13T11:38 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, тайвань