https://ria.ru/20240113/tayvan-1921129129.html
Сторонник независимости Тайваня лидирует на выборах главы администрации
Сторонник независимости Тайваня лидирует на выборах главы администрации - РИА Новости, 13.01.2024
Сторонник независимости Тайваня лидирует на выборах главы администрации
Выступающий за независимость кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ предварительно лидирует на выборах главы администрации... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T11:38
2024-01-13T11:38
2024-01-13T12:15
в мире
тайвань
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ТАЙБЭЙ, 13 янв – РИА Новости. Выступающий за независимость кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ предварительно лидирует на выборах главы администрации острова, свидетельствуют данные после 30 минут подсчета голосов.Телеканал "Саньли" ведет прямую трансляцию подсчета голосов с избирательных участков.Лай Циндэ предварительно лидирует с 34,2%, следом идет кандидат от Тайваньской народной партии, выступающий за диалог с Пекином и США, Кэ Вэньчжэ с 28,9%, и на третьем месте кандидат от оппозиционной партии Тайваня, выступающий за нормализацию отношений с Пекином, Хоу Юи с 28,4%.Телеканал не уточняет, сколько процентов бюллетеней уже подсчитано и когда завершится подсчет.Избирательные участки на выборах главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) Тайваня работали в субботу с 8.00 (3.00 мск) до 16.00 (11.00 мск), сразу после их закрытия начался ручной подсчет бюллетеней. Электронное, заочное или досрочное голосование не предусмотрены. Глава администрации избирается всеобщим голосованием, победителем становится кандидат, набравший наибольшее число голосов, второй тур не предусмотрен. Результат выборов должен быть ясен к вечеру субботы. Инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Сторонники правящей партии Тайваня в центре Тайбэя
Сторонники правящей партии Тайваня в центре Тайбэя
2024-01-13T11:38
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PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань
Сторонник независимости Тайваня лидирует на выборах главы администрации
Лай Циндэ лидирует на выборах главы администрации Тайваня
ТАЙБЭЙ, 13 янв – РИА Новости. Выступающий за независимость кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ предварительно лидирует на выборах главы администрации острова, свидетельствуют данные после 30 минут подсчета голосов.
Телеканал "Саньли" ведет прямую трансляцию подсчета голосов с избирательных участков.
Лай Циндэ предварительно лидирует с 34,2%, следом идет кандидат от Тайваньской народной партии, выступающий за диалог с Пекином
и США
, Кэ Вэньчжэ с 28,9%, и на третьем месте кандидат от оппозиционной партии Тайваня, выступающий за нормализацию отношений с Пекином, Хоу Юи с 28,4%.
Телеканал не уточняет, сколько процентов бюллетеней уже подсчитано и когда завершится подсчет.
Избирательные участки на выборах главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) Тайваня работали в субботу с 8.00 (3.00 мск) до 16.00 (11.00 мск), сразу после их закрытия начался ручной подсчет бюллетеней. Электронное, заочное или досрочное голосование не предусмотрены. Глава администрации избирается всеобщим голосованием, победителем становится кандидат, набравший наибольшее число голосов, второй тур не предусмотрен. Результат выборов должен быть ясен к вечеру субботы. Инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года.
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