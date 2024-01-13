https://ria.ru/20240113/tayvan-1921125753.html

На Тайване закрылись избирательные участки

На Тайване закрылись избирательные участки - РИА Новости, 13.01.2024

На Тайване закрылись избирательные участки

Избирательные участки на выборах руководства Тайваня закрылись, начался подсчет голосов, трансляцию подсчета голосов ведут тайваньские телеканалы. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T11:19

2024-01-13T11:19

2024-01-13T11:19

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ТАЙБЭЙ, 13 янв - РИА Новости. Избирательные участки на выборах руководства Тайваня закрылись, начался подсчет голосов, трансляцию подсчета голосов ведут тайваньские телеканалы. Избирательные участки на выборах главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) Тайваня работали в субботу с 8.00 (3.00 мск) до 16.00 (11.00 мск), сразу после их закрытия начался ручной подсчет бюллетеней. Электронное, заочное или досрочное голосование не предусмотрены. Глава администрации избирается всеобщим голосованием, победителем становится кандидат, набравший наибольшее число голосов, второй тур не предусмотрен. Результат выборов должен быть ясен к вечеру субботы. Инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Пекин заявляет, что нынешние выборы на Тайване — это серьезный выбор между такими перспективами как война и мир, путь процветания и спада, и поэтому "тайваньские соотечественники должны встать на правильную сторону истории и сделать решительный и верный выбор в пользу возвращения отношений по обе стороны пролива на правильный путь мирного развития".

https://ria.ru/20240113/tayvan-1921109449.html

https://ria.ru/20240113/tayvan-1921108486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тайвань, китай, пекин