https://ria.ru/20240113/tayvan-1921109449.html

На Тайване женщину задержали после того, как ее дочь порвала бюллетень

На Тайване женщину задержали после того, как ее дочь порвала бюллетень - РИА Новости, 13.01.2024

На Тайване женщину задержали после того, как ее дочь порвала бюллетень

Полиция тайваньского города Гаосюн в субботу задержала женщину после того, как ее маленькая дочь по неосторожности порвала бюллетень для голосования на выборах... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T09:22

2024-01-13T09:22

2024-01-13T09:22

в мире

тайвань

сша

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863410304_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_88ef885e9fdecf467c1a77dea702a3f1.jpg

ТАЙБЭЙ, 13 янв - РИА Новости. Полиция тайваньского города Гаосюн в субботу задержала женщину после того, как ее маленькая дочь по неосторожности порвала бюллетень для голосования на выборах главы администрации и депутатов парламента Тайваня, сообщает Центральное информационное агентство острова. Избирательные участки на выборах главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) Тайваня открылись в субботу в 8.00 (3.00 мск) и будут работать до 16.00 (11.00 мск), сразу после их закрытия начнется ручной подсчет бюллетеней. Электронное, заочное или досрочное голосование не предусмотрены. Глава администрации избирается всеобщим голосованием, победителем становится кандидат, набравший наибольшее число голосов, второй тур не предусмотрен. Результат выборов должен быть ясен к вечеру субботы. Инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года. Женщина по фамилии Ли рассказала, что утром взяла дочь с собой на избирательный участок. Так как девочке еще нет шести лет, женщина провела ее внутрь с согласия сотрудников участка. Девочка начала капризничать и потянула бюллетень из рук матери, случайно повредив его. На место прибыли сотрудники полиции и доставили женщину с ребенком в участок для выяснения обстоятельств. Дело было направлено в прокуратуру и в городскую избирательную комиссию Гаосюна. Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Тайваня Ли Цзиньюн заявил, что уничтожение избирательного бюллетеня карается штрафом от 5 тысяч до 50 тысяч тайваньских долларов (160 - 1,6 тысячи долларов США). Избирателю, вынесшему бюллетень с избирательного участка, грозит год в тюрьме или штраф в размере 15 тысяч тайваньских долларов (482 доллара США). За пост главы администрации острова борются выступающий за его независимость кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, поддерживающий постепенное возобновление диалога с материком кандидат от оппозиционной Гоминьдан Хоу Юи и представитель центристской Тайваньской народной партии Ко Вэньчжэ, готовый к контактам с Пекином при сохранении статус-кво и сложившегося образа жизни на Тайване. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240113/tayvan-1921108486.html

https://ria.ru/20240113/tayvan-1921097638.html

тайвань

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тайвань, сша, китай