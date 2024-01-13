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Тайбэй не усилил меры безопасности на время проведения выборов - РИА Новости, 13.01.2024
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07:34 13.01.2024 (обновлено: 09:59 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/tayvan-1921100601.html
Тайбэй не усилил меры безопасности на время проведения выборов
Тайбэй не усилил меры безопасности на время проведения выборов - РИА Новости, 13.01.2024
Тайбэй не усилил меры безопасности на время проведения выборов
Административный центр Тайваня Тайбэй не принял дополнительных мер безопасности на время всеобщих выборов, которые проходят на острове в субботу, ситуация на... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T07:34
2024-01-13T09:59
тайвань
тайбэй
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ТАЙБЭЙ, 13 янв - РИА Новости. Административный центр Тайваня Тайбэй не принял дополнительных мер безопасности на время всеобщих выборов, которые проходят на острове в субботу, ситуация на улицах и в метро спокойная, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. Ни на улицах, ни на центральном вокзале, ни в метро, ни возле избирательных участков не видно никаких служб безопасности, в то время как 19,5 миллиона избирателей на острове Тайвань в эту субботу избирают главу местной администрации и 113 депутатов парламента. Лишь несколько полицейских обеспечивают безопасность на избирательных участках. Население занимается своими делами и идёт голосовать, но ажиотажа нет. На улицах не видно ни флагов трех партий, участвующих в выборах, ни скоплений людей. Время от времени слышны только несколько сирен скорой помощи. Избирательные участки открыты до 16.00 часов (11.00 по московскому времени). Они открылись в 08.00 (03.00 по московскому времени). Избирательные участки на выборах главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) открылись в субботу утром на Тайване, в голосовании имеют право участвовать 19,5 миллиона человек, а финальные результаты станут известны уже вечером. За пост главы администрации острова борются выступающий за независимость кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, поддерживающий постепенное возобновление диалога с материком кандидат от оппозиционной Гоминьдан Хоу Юи и представитель центристской Тайваньской народной партии Ко Вэньчжэ, готовый к контактам с Пекином при сохранении статуса-кво и сложившегося образа жизни на Тайване. Действующая глава администрации острова Цай Инвэнь занимала пост два четырехлетних срока и больше не может избираться. За время ее руководства отношения острова с материком окончательно деградировали, а контакты практически сошли на нет. Цай Инвэнь за восемь лет потеряла несколько латиноамериканских союзников, которые предпочли восстановить дипломатические отношения с Пекином, но при этом нашла активную поддержку у стран Балтии и Западной Европы, делегации которых стали обыденным явлением на острове, особенно в последние два года. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240113/tayvan-1921096044.html
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тайвань, тайбэй, пекин, цай инвэнь, в мире
Тайвань, Тайбэй, Пекин, Цай Инвэнь, В мире
Тайбэй не усилил меры безопасности на время проведения выборов

Тайбэй не принял дополнительных мер безопасности на время всеобщих выборов

© AP Photo / Louise DelmotteЛюди голосуют на избирательном участке во время выборов на Тайване. 13 января 2024
Люди голосуют на избирательном участке во время выборов на Тайване. 13 января 2024 - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Louise Delmotte
Люди голосуют на избирательном участке во время выборов на Тайване. 13 января 2024
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ТАЙБЭЙ, 13 янв - РИА Новости. Административный центр Тайваня Тайбэй не принял дополнительных мер безопасности на время всеобщих выборов, которые проходят на острове в субботу, ситуация на улицах и в метро спокойная, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Ни на улицах, ни на центральном вокзале, ни в метро, ни возле избирательных участков не видно никаких служб безопасности, в то время как 19,5 миллиона избирателей на острове Тайвань в эту субботу избирают главу местной администрации и 113 депутатов парламента. Лишь несколько полицейских обеспечивают безопасность на избирательных участках.
На одной из улиц города Цзилун, Тайвань - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Жители Тайваня рассказали, с какими надеждами идут на избирательные участки
Вчера, 05:47
Население занимается своими делами и идёт голосовать, но ажиотажа нет. На улицах не видно ни флагов трех партий, участвующих в выборах, ни скоплений людей. Время от времени слышны только несколько сирен скорой помощи.
Избирательные участки открыты до 16.00 часов (11.00 по московскому времени). Они открылись в 08.00 (03.00 по московскому времени).
Избирательные участки на выборах главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) открылись в субботу утром на Тайване, в голосовании имеют право участвовать 19,5 миллиона человек, а финальные результаты станут известны уже вечером. За пост главы администрации острова борются выступающий за независимость кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, поддерживающий постепенное возобновление диалога с материком кандидат от оппозиционной Гоминьдан Хоу Юи и представитель центристской Тайваньской народной партии Ко Вэньчжэ, готовый к контактам с Пекином при сохранении статуса-кво и сложившегося образа жизни на Тайване.
Действующая глава администрации острова Цай Инвэнь занимала пост два четырехлетних срока и больше не может избираться. За время ее руководства отношения острова с материком окончательно деградировали, а контакты практически сошли на нет. Цай Инвэнь за восемь лет потеряла несколько латиноамериканских союзников, которые предпочли восстановить дипломатические отношения с Пекином, но при этом нашла активную поддержку у стран Балтии и Западной Европы, делегации которых стали обыденным явлением на острове, особенно в последние два года.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Кандидат в президенты от Демократической прогрессивной партии Лай Чинг-те во время голосования на выборах в городе Тайнань на юге Тайваня. 13 января 2024 - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Все кандидаты на пост главы администрации Тайваня проголосовали на выборах
Вчера, 07:27
 
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