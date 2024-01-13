https://ria.ru/20240113/tayvan-1921099922.html

Все кандидаты на пост главы администрации Тайваня проголосовали на выборах

Все кандидаты на пост главы администрации Тайваня проголосовали на выборах - РИА Новости, 13.01.2024

Все кандидаты на пост главы администрации Тайваня проголосовали на выборах

Все три кандидата на пост главы администрации Тайваня проголосовали в субботу утром на участках в разных городах острова, сообщает Центральное информационное... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T07:27

2024-01-13T07:27

2024-01-13T10:04

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ТАЙБЭЙ, 13 янв – РИА Новости. Все три кандидата на пост главы администрации Тайваня проголосовали в субботу утром на участках в разных городах острова, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня. Избирательные участки на выборах главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) Тайваня открылись в субботу в 8.00 (3.00 мск) и будут работать до 16.00 (11.00 мск), сразу после их закрытия начнется ручной подсчет бюллетеней, электронного, заочного или досрочного голосования не допускается. Глава администрации избирается всеобщим голосованием, победителем становится кандидат, набравший наибольшее число голосов, второй тур не предусмотрен. Результат выборов должен быть ясен к вечеру субботы. Инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года. Кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии, выступающий за независимость острова, Лай Циндэ проголосовал на участке в городе Тайнань, мэром которого он был в 2010-2017 годах. Согласно предвыборным опросам, именно Лай Циндэ является фаворитом гонки. Идущая с ним в тандеме в качестве кандидата в заместители главы администрации острова Сяо Мэйцинь отдала свой голос на участке в Синьбэе. После голосования Лай Циндэ призвал жителей острова активно голосовать, что продемонстрирует жизнеспособность тайваньской демократии, а также добавил, что ценит каждый голос. Кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан, выступающий за постепенную нормализацию контактов с Пекином, Хоу Юи проголосовал в Синьбэе, а кандидат в его заместители Чжао Шаокан отдал свой голос на участке в одной из школ Тайбэя. По словам Хоу Юи, активное голосование с самого раннего утра показывает демократичность выборов на Тайване, он заявил, что рад видеть, как жители острова используют свои права для избрания идеальных главы и замглавы администрации, депутатов и политических партий. Третий кандидат – представитель основанной им же Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ, выступающий за диалог со всеми и сохранение статус-кво в Тайваньском проливе, вместе с супругой пришел на участок в одной из школ Тайбэя, кандидат в его заместители У Синьин также проголосовала в Тайбэе. Кэ Вэньчжэ сказал журналистам, что надеется на хорошую явку. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Пекин заявляет, что нынешние выборы на Тайване — это серьезный выбор между такими перспективами как война и мир, путь процветания и спада, и поэтому "тайваньские соотечественники должны встать на правильную сторону истории и сделать решительный и верный выбор в пользу возвращения отношений по обе стороны пролива на правильный путь мирного развития".

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тайвань, тайбэй, пекин, гоминьдан, в мире