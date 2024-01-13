https://ria.ru/20240113/tayvan-1921097638.html
Глава администрации Тайваня проголосовала на выборах
Глава администрации Тайваня проголосовала на выборах - РИА Новости, 13.01.2024
Глава администрации Тайваня проголосовала на выборах
Нынешняя глава администрации Тайваня Цай Инвэнь проголосовала на выборах руководства острова, сообщает издание "Ляньхэ синьвэнь". РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T06:26
2024-01-13T06:26
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ТАЙБЭЙ, 13 янв - РИА Новости. Нынешняя глава администрации Тайваня Цай Инвэнь проголосовала на выборах руководства острова, сообщает издание "Ляньхэ синьвэнь". Как сообщает издание, Цай Инвэнь опустила бюллетень без своего имени на нем в 9 утра (4.00 по мск) в одной из начальных школ города Синьбэй (Новый Тайбэй), мэром которого является кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи. В социальной сети Х распространилось видео, на котором Цай Инвэнь выходит из избирательного участка и, обращаясь к собравшейся возле школы толпе, говорит: "А вы-то уже проголосовали?" В толпе ей отвечают, что "уже проголосовали". Избирательные участки на выборах главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) открылись в субботу утром на Тайване, в голосовании имеют право участвовать 19,5 миллиона человек, а финальные результаты станут известны уже вечером. За пост главы администрации острова борются выступающий за независимость кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, поддерживающий постепенное возобновление диалога с материком кандидат от оппозиционной Гоминьдан Хоу Юи и представитель центристской Тайваньской народной партии Ко Вэньчжэ, готовый к контактам с Пекином при сохранении статуса-кво и сложившегося образа жизни на Тайване. Действующая глава администрации острова Цай Инвэнь занимала пост два четырехлетних срока и больше не может избираться. За время ее руководства отношения острова с материком окончательно деградировали, а контакты практически сошли на нет. Цай Инвэнь за восемь лет потеряла несколько латиноамериканских союзников, которые предпочли восстановить дипломатические отношения с Пекином, но при этом нашла активную поддержку у стран Балтии и Западной Европы, делегации которых стали обыденным явлением на острове, особенно в последние два года. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240113/tayvan-1921097073.html
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тайвань, пекин, китай, цай инвэнь, в мире
Тайвань, Пекин, Китай, Цай Инвэнь, В мире
Глава администрации Тайваня проголосовала на выборах
Действующая глава администрации Тайваня Цай проголосовала на выборах руководства
ТАЙБЭЙ, 13 янв - РИА Новости. Нынешняя глава администрации Тайваня Цай Инвэнь проголосовала на выборах руководства острова, сообщает издание "Ляньхэ синьвэнь".
Как сообщает издание, Цай Инвэнь опустила бюллетень без своего имени на нем в 9 утра (4.00 по мск) в одной из начальных школ города Синьбэй (Новый Тайбэй), мэром которого является кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи.
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В социальной сети Х распространилось видео, на котором Цай Инвэнь выходит из избирательного участка и, обращаясь к собравшейся возле школы толпе, говорит:
"А вы-то уже проголосовали?"
В толпе ей отвечают, что "уже проголосовали".
Избирательные участки на выборах главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) открылись в субботу утром на Тайване, в голосовании имеют право участвовать 19,5 миллиона человек, а финальные результаты станут известны уже вечером. За пост главы администрации острова борются выступающий за независимость кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, поддерживающий постепенное возобновление диалога с материком кандидат от оппозиционной Гоминьдан Хоу Юи и представитель центристской Тайваньской народной партии Ко Вэньчжэ, готовый к контактам с Пекином
при сохранении статуса-кво и сложившегося образа жизни на Тайване.
Действующая глава администрации острова Цай Инвэнь занимала пост два четырехлетних срока и больше не может избираться. За время ее руководства отношения острова с материком окончательно деградировали, а контакты практически сошли на нет. Цай Инвэнь за восемь лет потеряла несколько латиноамериканских союзников, которые предпочли восстановить дипломатические отношения с Пекином, но при этом нашла активную поддержку у стран Балтии
и Западной Европы
, делегации которых стали обыденным явлением на острове, особенно в последние два года.
Официальные отношения между центральным правительством Китая
и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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