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"Без интриги": китайский профессор назвал победителя на выборах на Тайване - РИА Новости, 13.01.2024
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06:05 13.01.2024 (обновлено: 16:10 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/tayvan-1921097073.html
"Без интриги": китайский профессор назвал победителя на выборах на Тайване
"Без интриги": китайский профессор назвал победителя на выборах на Тайване - РИА Новости, 13.01.2024
"Без интриги": китайский профессор назвал победителя на выборах на Тайване
Кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии без особой интриги одержит победу на выборах главы администрации Тайваня и это даст возможность США... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T06:05
2024-01-13T16:10
тайвань
сша
пекин
цай инвэнь
в мире
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ПЕКИН, 13 янв — РИА Новости. Кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии без особой интриги одержит победу на выборах главы администрации Тайваня и это даст возможность США продолжать манипулировать тайваньским вопросом, заявил РИА Новости профессор Института финансовых исследований "Чунъян" Китайского народного университета Чжао Хунвэй.Избирательные участки на выборах главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) открылись в субботу утром на Тайване, в голосовании имеют право участвовать 19,5 миллиона человек, а финальные результаты станут известны уже вечером. За пост главы администрации острова борются выступающий за независимость кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, поддерживающий постепенное возобновление диалога с материком кандидат от оппозиционной Гоминьдан Хоу Юи и представитель Тайваньской народной партии Ко Вэньчжэ, готовый к контактам с Пекином при сохранении статус-кво и сложившегося образа жизни на Тайване. Согласно последним опросам, фаворитом гонки — хоть и с небольшим преимуществом — является Лай Циндэ."На мой взгляд, между тремя кандидатами нет существенной разницы, за исключением того, что Лай Циндэ из ДПП открыто выступает за независимость Тайваня, тогда как Хоу Юи и Кэ Вэньчжэ — просто против объединения", — заявил Чжао Хунвэй, отвечая, кто из кандидатов может выиграть и что это принесет острову. По его словам, на выборах на Тайване есть только один вопрос для обсуждения — "независимость"."С тех пор как Ли Дэнхуэй (глава администрации острова в 1988-2000 годах) пришел к власти, молодые люди на Тайване получали образование о "независимости" Тайваня, и электоральная база (у сторонников. — Прим. ред.) "независимости" Тайваня становится все больше и больше", — указал он.По его словам, при власти Демократической прогрессивной партии разрастаются коррупция и незаконная деятельность, "но что бы они ни делали, ДПП в конечном итоге победит на выборах"."В такой обстановке Лай Циндэ без какой-либо интриги победит на выборах в этом году", — указал он. При этом эксперт отметил, что из-за процветающей коррупции ДПП сложно получить большинство в парламенте — Законодательном Юане. И даже если партия сохранит лидерство, парламент будет ее ограничивать, не позволяя добиться поставленных целей. "Администрация Лай Циндэ, как и администрация Цай Инвэнь, не принесет никаких изменений на Тайвань, что дает США и Японии возможность манипулировать тайваньским вопросом", — добавил аналитик.Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" — обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе США, хотя они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Пекин регулярно называет тайваньский вопрос самым чувствительным в отношениях с Вашингтоном.
https://ria.ru/20240113/tayvan-1921096044.html
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тайвань, сша, пекин, цай инвэнь, в мире
Тайвань, США, Пекин, Цай Инвэнь, В мире
"Без интриги": китайский профессор назвал победителя на выборах на Тайване

Китайский профессор Чжао: на выборах на Тайване победит кандидат от ДПП Лай

© AP Photo / Jorge Saenz Тайваньский политик Уильям Лай (Лай Циндэ)
Тайваньский политик Уильям Лай (Лай Циндэ) - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Jorge Saenz
Тайваньский политик Уильям Лай (Лай Циндэ). Архивное фото
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ПЕКИН, 13 янв — РИА Новости. Кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии без особой интриги одержит победу на выборах главы администрации Тайваня и это даст возможность США продолжать манипулировать тайваньским вопросом, заявил РИА Новости профессор Института финансовых исследований "Чунъян" Китайского народного университета Чжао Хунвэй.
Избирательные участки на выборах главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) открылись в субботу утром на Тайване, в голосовании имеют право участвовать 19,5 миллиона человек, а финальные результаты станут известны уже вечером. За пост главы администрации острова борются выступающий за независимость кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, поддерживающий постепенное возобновление диалога с материком кандидат от оппозиционной Гоминьдан Хоу Юи и представитель Тайваньской народной партии Ко Вэньчжэ, готовый к контактам с Пекином при сохранении статус-кво и сложившегося образа жизни на Тайване. Согласно последним опросам, фаворитом гонки — хоть и с небольшим преимуществом — является Лай Циндэ.
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"На мой взгляд, между тремя кандидатами нет существенной разницы, за исключением того, что Лай Циндэ из ДПП открыто выступает за независимость Тайваня, тогда как Хоу Юи и Кэ Вэньчжэ — просто против объединения", — заявил Чжао Хунвэй, отвечая, кто из кандидатов может выиграть и что это принесет острову.
По его словам, на выборах на Тайване есть только один вопрос для обсуждения — "независимость".
"С тех пор как Ли Дэнхуэй (глава администрации острова в 1988-2000 годах) пришел к власти, молодые люди на Тайване получали образование о "независимости" Тайваня, и электоральная база (у сторонников. — Прим. ред.) "независимости" Тайваня становится все больше и больше", — указал он.
По его словам, при власти Демократической прогрессивной партии разрастаются коррупция и незаконная деятельность, "но что бы они ни делали, ДПП в конечном итоге победит на выборах".
"В такой обстановке Лай Циндэ без какой-либо интриги победит на выборах в этом году", — указал он.
При этом эксперт отметил, что из-за процветающей коррупции ДПП сложно получить большинство в парламенте — Законодательном Юане. И даже если партия сохранит лидерство, парламент будет ее ограничивать, не позволяя добиться поставленных целей.
"Администрация Лай Циндэ, как и администрация Цай Инвэнь, не принесет никаких изменений на Тайвань, что дает США и Японии возможность манипулировать тайваньским вопросом", — добавил аналитик.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" — обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе США, хотя они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Пекин регулярно называет тайваньский вопрос самым чувствительным в отношениях с Вашингтоном.
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