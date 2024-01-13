https://ria.ru/20240113/tayvan-1921096044.html

Жители Тайваня рассказали, с какими надеждами идут на избирательные участки

Жители Тайваня рассказали, с какими надеждами идут на избирательные участки - РИА Новости, 13.01.2024

Жители Тайваня рассказали, с какими надеждами идут на избирательные участки

Жители Тайваня идут голосовать на всеобщие выборы "За мир и стабильность", но некоторые надеются на изменения в политике, проводимой администрацией, рассказали... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T05:47

2024-01-13T05:47

2024-01-13T05:56

тайвань

пекин

китай

гоминьдан

в мире

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ТАЙБЭЙ, 13 янв - РИА Новости. Жители Тайваня идут голосовать на всеобщие выборы "За мир и стабильность", но некоторые надеются на изменения в политике, проводимой администрацией, рассказали РИА Новости четыре избирателя на выходе с избирательных участков.Школы и почтовые отделения на острове Тайвань были преобразованы в избирательные участки в эту субботу, чтобы 19,5 миллиона избирателей могли избрать новую местную администрацию и 113 депутатов парламента. Никаких заграждений не было установлено, и только несколько полицейских присутствуют у входа на каждый избирательный участок для обеспечения безопасности. У зданий нет очередей, и процесс голосования проходит быстро, в общей сложности менее пяти минут."Я голосую, прежде всего, по гражданскому долгу. Я думаю, что нынешняя партия останется у власти (Демократическая прогрессивная партия - ред.), но я проголосовал за оппозицию, потому что считаю, что для развития необходимы перемены", - объяснил корреспонденту РИА Новости сорокалетний местный житель.Две двадцатилетние девушки заявили, что проголосовали в надежде на "мир и стабильность" на острове, не упоминая напрямую о конфликте с Пекином. Они также хотят социального прогресса."Я желаю, чтобы эти выборы способствовали достижению мира, потому что это самое важное, независимо от того, кто победит. Мир - это то, что обеспечит безопасность населения", - выразил надежду пятидесятилетний мужчина после голосования.Избирательные участки открыты до 16.00 часов (11.00 по московскому времени). Они открылись в 08.00 (03.00 по московскому времени).Выборы главы администрации Тайваня и выборы в Законодательный Юань - парламент острова - проходят 13 января. В гонке за кресло главы администрации участвуют представители трех политических партий: правящей проамериканской Демократической прогрессивной партии (ДПП), Тайваньской народной партии и партии Гоминьдан. Последние опросы показывали небольшое преимущество кандидата от ДПП Лай Циндэ. Это вызывает беспокойство Пекина, а некоторые китайские аналитики прямо заявляют, что, если ДПП останется у власти, вероятность конфликта между Тайванем и материковым Китаем возрастет.

https://ria.ru/20240113/weibo-1921095725.html

тайвань

пекин

китай

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тайвань, пекин, китай, гоминьдан, в мире