https://ria.ru/20240113/tayvan-1921095310.html

Тайвань отследил восемь воздушных судов китайской армии вблизи острова

Тайвань отследил восемь воздушных судов китайской армии вблизи острова - РИА Новости, 13.01.2024

Тайвань отследил восемь воздушных судов китайской армии вблизи острова

Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову восьми воздушных судов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T05:27

2024-01-13T05:27

2024-01-13T05:27

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ПЕКИН, 13 янв – РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову восьми воздушных судов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а также двух аэростатов КНР, следует из заявления тайваньского оборонного ведомства. "По состоянию на 6.00 (1.00 мск - ред.) 13 января (вокруг Тайваня - ред.) были зафиксированы восемь воздушных судов и шесть кораблей Народно-освободительной армии Китая", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. Указано, что один противолодочный самолет Y-8 китайской армии вошел в опознавательную зону ПВО острова. Как отмечает оборонное ведомство острова, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования. Вместе с тем тайваньские военные зафиксировали два аэростата КНР в 3.29 (22.29 мск 11 января) и 14.35 (9.35 мск) пятницы после того, как они пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива в 100 морских милях (185,2 километра) к западу от города Пиндун и в 83 морских милях (153,7 километра) к северо-западу от города Цзилун на северо-востоке Тайваня. Избирательные участки на выборах главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) открылись в субботу утром на Тайване, в голосовании имеют право участвовать 19,5 миллиона человек, а финальные результаты станут известны уже вечером. За пост главы администрации острова борются выступающий за независимость кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, поддерживающий постепенное возобновление диалога с материком кандидат от оппозиционной Гоминьдан Хоу Юи и представитель центристской Тайваньской народной партии Ко Вэньчжэ, готовый к контактам с Пекином при сохранении статуса-кво и сложившегося образа жизни на Тайване. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240112/tayvan-1920884205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая, в мире