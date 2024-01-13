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На Тайване открылись избирательные участки - РИА Новости, 13.01.2024
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03:07 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/tayvan-1921088544.html
На Тайване открылись избирательные участки
На Тайване открылись избирательные участки - РИА Новости, 13.01.2024
На Тайване открылись избирательные участки
Избирательные участки на выборах главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) открылись в субботу утром на Тайване, в голосовании имеют... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T03:07
2024-01-13T03:07
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ПЕКИН, 13 янв - РИА Новости. Избирательные участки на выборах главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) открылись в субботу утром на Тайване, в голосовании имеют право участвовать 19,5 миллиона человек, а финальные результаты станут известны уже вечером. За субботними выборами пристально следят во всем мире, так как от них зависит дальнейшее развитие отношений острова, являющего главным мировым производителем полупроводников, и Пекином, который считает его своим и никогда не откажется от воссоединения, даже если это потребует применения военной силы. Избирательные участки будут работать до 16.00 (11.00 мск), сразу после их закрытия начнется ручной подсчет бюллетеней, электронного, заочного или досрочного голосования не допускается. Глава администрации избирается всеобщим голосованием, победителем становится кандидат, набравший наибольшее число голосов, второй тур не предусмотрен. В день выборов каждый пришедший на участок избиратель получит по три бюллетеня: бюллетень для голосования за главу администрации и его заместителя, бюллетень для голосования за депутата парламента, представляющего избирательный округ, а также бюллетень для голосования за партию, которая должна получить места в Законодательном Юане. Результат выборов должен быть ясен к вечеру субботы, когда проигравшие признают и заявят о своем поражении, а победитель произнесет победную речь. Инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года. За пост главы администрации острова борются выступающий за независимость кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, поддерживающий постепенное возобновление диалога с материком кандидат от оппозиционной Гоминьдан Хоу Юи и представитель центристской Тайваньской народной партии Ко Вэньчжэ, готовый к контактам с Пекином при сохранении статуса-кво и сложившегося образа жизни на Тайване. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240111/ssha-1920687540.html
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тайвань, пекин, китай, в мире
Тайвань, Пекин, Китай, В мире
На Тайване открылись избирательные участки

На Тайване открылись избирательные участки на выборах главы администрации

CC BY-SA 2.0 / sese_87 / taipei 101 台北101Вид на Тайбэй, Тайвань
Вид на Тайбэй, Тайвань - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
CC BY-SA 2.0 / sese_87 / taipei 101 台北101
Вид на Тайбэй, Тайвань. Архивное фото
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ПЕКИН, 13 янв - РИА Новости. Избирательные участки на выборах главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) открылись в субботу утром на Тайване, в голосовании имеют право участвовать 19,5 миллиона человек, а финальные результаты станут известны уже вечером.
За субботними выборами пристально следят во всем мире, так как от них зависит дальнейшее развитие отношений острова, являющего главным мировым производителем полупроводников, и Пекином, который считает его своим и никогда не откажется от воссоединения, даже если это потребует применения военной силы.
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Избирательные участки будут работать до 16.00 (11.00 мск), сразу после их закрытия начнется ручной подсчет бюллетеней, электронного, заочного или досрочного голосования не допускается. Глава администрации избирается всеобщим голосованием, победителем становится кандидат, набравший наибольшее число голосов, второй тур не предусмотрен.
В день выборов каждый пришедший на участок избиратель получит по три бюллетеня: бюллетень для голосования за главу администрации и его заместителя, бюллетень для голосования за депутата парламента, представляющего избирательный округ, а также бюллетень для голосования за партию, которая должна получить места в Законодательном Юане.
Результат выборов должен быть ясен к вечеру субботы, когда проигравшие признают и заявят о своем поражении, а победитель произнесет победную речь. Инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года.
За пост главы администрации острова борются выступающий за независимость кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, поддерживающий постепенное возобновление диалога с материком кандидат от оппозиционной Гоминьдан Хоу Юи и представитель центристской Тайваньской народной партии Ко Вэньчжэ, готовый к контактам с Пекином при сохранении статуса-кво и сложившегося образа жизни на Тайване.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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