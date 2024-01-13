"В три раза мощнее". Стало известно, что Россия приготовила ВСУ в зоне СВО
Эксперт Меркурис: ВС России уничтожат позиции ВСУ снарядами ФАБ-1500
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные в Харьковской области
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. ВС России уничтожат позиции ВСУ тяжелыми снарядами ФАБ-1500, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
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"Эти бомбы чрезвычайно мощные. Фактически никакой артиллерийский снаряд не сравнится с взрывной силой одной из этих бомб. <...> Я подозреваю, что по всему фронту мы будем наблюдать все больше и больше использования этих тяжелых бомб, наносящих огромный ущерб украинским позициям", — сказал специалист.
Он отметил, что ФАБ-1500 в три раза мощнее 500-килограммового варианта боеприпаса, который ранее уже применялся против украинских бойцов.
По его словам, для уничтожения укреплений ВСУ в Донбассе использование таких тяжелых бомб — самая лучшая и быстрая стратегия.
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"Именно это, как мне кажется, и делают российские военные, и они, скорее всего, это продолжат в ближайшее время", — резюмировал Меркурис.
Накануне Минобороны России впервые показало полуторатонную авиабомбу с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК), разработанным предприятиями корпорации "Тактическое ракетное вооружение".
Также генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявлял, что российские фугасные авиабомбы ничего не оставляют от позиций Вооруженных сил Украины в зоне СВО.