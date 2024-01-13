Рейтинг@Mail.ru
"В три раза мощнее". Стало известно, что Россия приготовила ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 13.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 13.01.2024 (обновлено: 14:55 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/svo-1921118326.html
"В три раза мощнее". Стало известно, что Россия приготовила ВСУ в зоне СВО
"В три раза мощнее". Стало известно, что Россия приготовила ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 13.01.2024
"В три раза мощнее". Стало известно, что Россия приготовила ВСУ в зоне СВО
ВС России уничтожат позиции ВСУ тяжелыми снарядами ФАБ-1500, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T10:25
2024-01-13T14:55
россия
донбасс
вооруженные силы украины
политика
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829452257_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_7b79d385ce825c1ab222210fed95c157.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. ВС России уничтожат позиции ВСУ тяжелыми снарядами ФАБ-1500, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.&quot;Эти бомбы чрезвычайно мощные. Фактически никакой артиллерийский снаряд не сравнится с взрывной силой одной из этих бомб. &lt;...&gt; Я подозреваю, что по всему фронту мы будем наблюдать все больше и больше использования этих тяжелых бомб, наносящих огромный ущерб украинским позициям&quot;, — сказал специалист.Он отметил, что ФАБ-1500 в три раза мощнее 500-килограммового варианта боеприпаса, который ранее уже применялся против украинских бойцов.По его словам, для уничтожения укреплений ВСУ в Донбассе использование таких тяжелых бомб — самая лучшая и быстрая стратегия.&quot;Именно это, как мне кажется, и делают российские военные, и они, скорее всего, это продолжат в ближайшее время&quot;, — резюмировал Меркурис.Накануне Минобороны России впервые показало полуторатонную авиабомбу с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК), разработанным предприятиями корпорации "Тактическое ракетное вооружение".Также генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявлял, что российские фугасные авиабомбы ничего не оставляют от позиций Вооруженных сил Украины в зоне СВО.
https://ria.ru/20240113/zayavlenie-1921108332.html
россия
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829452257_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_d192ece02f29091070b9554911ca9d70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донбасс, вооруженные силы украины, политика, украина
Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Политика, Украина
"В три раза мощнее". Стало известно, что Россия приготовила ВСУ в зоне СВО

Эксперт Меркурис: ВС России уничтожат позиции ВСУ снарядами ФАБ-1500

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные в Харьковской области
Раненые украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. ВС России уничтожат позиции ВСУ тяжелыми снарядами ФАБ-1500, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
«

"Эти бомбы чрезвычайно мощные. Фактически никакой артиллерийский снаряд не сравнится с взрывной силой одной из этих бомб. <...> Я подозреваю, что по всему фронту мы будем наблюдать все больше и больше использования этих тяжелых бомб, наносящих огромный ущерб украинским позициям", — сказал специалист.

Он отметил, что ФАБ-1500 в три раза мощнее 500-килограммового варианта боеприпаса, который ранее уже применялся против украинских бойцов.
По его словам, для уничтожения укреплений ВСУ в Донбассе использование таких тяжелых бомб — самая лучшая и быстрая стратегия.
«

"Именно это, как мне кажется, и делают российские военные, и они, скорее всего, это продолжат в ближайшее время", — резюмировал Меркурис.

Накануне Минобороны России впервые показало полуторатонную авиабомбу с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК), разработанным предприятиями корпорации "Тактическое ракетное вооружение".
Также генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявлял, что российские фугасные авиабомбы ничего не оставляют от позиций Вооруженных сил Украины в зоне СВО.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Они пропали. Во Франции сделали шокирующее заявление об Украине
Вчера, 09:12
 
РоссияДонбассВооруженные силы УкраиныПолитикаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала