https://ria.ru/20240113/svo-1921118326.html

"В три раза мощнее". Стало известно, что Россия приготовила ВСУ в зоне СВО

"В три раза мощнее". Стало известно, что Россия приготовила ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 13.01.2024

"В три раза мощнее". Стало известно, что Россия приготовила ВСУ в зоне СВО

ВС России уничтожат позиции ВСУ тяжелыми снарядами ФАБ-1500, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T10:25

2024-01-13T10:25

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. ВС России уничтожат позиции ВСУ тяжелыми снарядами ФАБ-1500, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Эти бомбы чрезвычайно мощные. Фактически никакой артиллерийский снаряд не сравнится с взрывной силой одной из этих бомб. <...> Я подозреваю, что по всему фронту мы будем наблюдать все больше и больше использования этих тяжелых бомб, наносящих огромный ущерб украинским позициям", — сказал специалист.Он отметил, что ФАБ-1500 в три раза мощнее 500-килограммового варианта боеприпаса, который ранее уже применялся против украинских бойцов.По его словам, для уничтожения укреплений ВСУ в Донбассе использование таких тяжелых бомб — самая лучшая и быстрая стратегия."Именно это, как мне кажется, и делают российские военные, и они, скорее всего, это продолжат в ближайшее время", — резюмировал Меркурис.Накануне Минобороны России впервые показало полуторатонную авиабомбу с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК), разработанным предприятиями корпорации "Тактическое ракетное вооружение".Также генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявлял, что российские фугасные авиабомбы ничего не оставляют от позиций Вооруженных сил Украины в зоне СВО.

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россия, донбасс, вооруженные силы украины, политика, украина