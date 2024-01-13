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Сунак вызвал к себе отвращение одной фразой про Украину
Сунак вызвал к себе отвращение одной фразой про Украину - РИА Новости, 13.01.2024
Сунак вызвал к себе отвращение одной фразой про Украину
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак вызвал гнев и отторжение у соотечественников сообщением, опубликованным им на своей странице в социальной X после... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T06:56
2024-01-13T06:56
2024-01-13T06:56
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак вызвал гнев и отторжение у соотечественников сообщением, опубликованным им на своей странице в социальной X после поездки в Киев.Сунак заявил, что он посетил Украину для того, чтобы донести до украинцев "простое послание". По его словам, Британия будет с Украиной столько, сколько потребуется."Я здесь также для того, чтобы передать простое послание. Мы не поддерживаем тебя, Риши. Пожалуйста, оставайся на Украине. Дорогая Украина, вы получили его бесплатно для своих военных, пожалуйста, оденьте его в форму и отправьте воевать с русскими", — написал Ed."Не возвращайся. Ты нам не нужен", — выразил мнение Robbie Scowls."Ты на Украине, потому что дома все действительно плохо", — заметил Ben."Ты там для того, чтобы важничать на мировой арене и раздать еще 2,5 миллиарда фунтов стерлингов налогоплательщиков коррумпированным украинцам", — возмутился Mike."Британии не останется, если Вы продолжите помогать другим в ущерб британскому народу! Позор Вам!" — написал Glenn MCMLXXIV."Ты позоришь человечество. Мы устали от войн", — заявил Amwoga Khalwale."Британия, как и большинство ее населения, не поддерживает это. Так что не говорите за меня. Спасибо", — попросил Heather.Премьер Британии Риши Сунак в пятницу приехал в Киев, где сообщил, что поддержка со стороны Лондона не ослабнет. Стороны подписали новый договор о сотрудничестве в сфере безопасности, который рассчитан на десять лет. Он предусматривает сотрудничество в военной сфере. Кроме того, Сунак объявил о новой военной помощи Киеву.
https://ria.ru/20240113/zelenskiy-1921080212.html
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в мире, великобритания, украина, владимир зеленский, риши сунак, киев
В мире, Великобритания, Украина, Владимир Зеленский, Риши Сунак, Киев
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак вызвал гнев и отторжение у соотечественников сообщением, опубликованным им на своей странице в социальной X
после поездки в Киев.
Сунак заявил, что он посетил Украину для того, чтобы донести до украинцев "простое послание". По его словам, Британия будет с Украиной столько, сколько потребуется.
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"Я здесь также для того, чтобы передать простое послание. Мы не поддерживаем тебя, Риши. Пожалуйста, оставайся на Украине. Дорогая Украина, вы получили его бесплатно для своих военных, пожалуйста, оденьте его в форму и отправьте воевать с русскими", — написал Ed.
"Не возвращайся. Ты нам не нужен", — выразил мнение Robbie Scowls.
«
"Ты на Украине, потому что дома все действительно плохо", — заметил Ben.
"Ты там для того, чтобы важничать на мировой арене и раздать еще 2,5 миллиарда фунтов стерлингов налогоплательщиков коррумпированным украинцам", — возмутился Mike.
"Британии не останется, если Вы продолжите помогать другим в ущерб британскому народу! Позор Вам!" — написал Glenn MCMLXXIV.
"Ты позоришь человечество. Мы устали от войн", — заявил Amwoga Khalwale.
«
"Британия, как и большинство ее населения, не поддерживает это. Так что не говорите за меня. Спасибо", — попросил Heather.
Премьер Британии Риши Сунак в пятницу приехал в Киев, где сообщил, что поддержка со стороны Лондона
не ослабнет. Стороны подписали новый договор о сотрудничестве в сфере безопасности, который рассчитан на десять лет. Он предусматривает сотрудничество в военной сфере. Кроме того, Сунак объявил о новой военной помощи Киеву.
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