Рейтинг@Mail.ru
Сунак вызвал к себе отвращение одной фразой про Украину - РИА Новости, 13.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:56 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/sunak-1921098411.html
Сунак вызвал к себе отвращение одной фразой про Украину
Сунак вызвал к себе отвращение одной фразой про Украину - РИА Новости, 13.01.2024
Сунак вызвал к себе отвращение одной фразой про Украину
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак вызвал гнев и отторжение у соотечественников сообщением, опубликованным им на своей странице в социальной X после... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T06:56
2024-01-13T06:56
в мире
великобритания
украина
владимир зеленский
риши сунак
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800894483_0:226:3072:1954_1920x0_80_0_0_3f0c6aa35cbc2a8ed91617b86b478f3c.jpg
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак вызвал гнев и отторжение у соотечественников сообщением, опубликованным им на своей странице в социальной X после поездки в Киев.Сунак заявил, что он посетил Украину для того, чтобы донести до украинцев "простое послание". По его словам, Британия будет с Украиной столько, сколько потребуется."Я здесь также для того, чтобы передать простое послание. Мы не поддерживаем тебя, Риши. Пожалуйста, оставайся на Украине. Дорогая Украина, вы получили его бесплатно для своих военных, пожалуйста, оденьте его в форму и отправьте воевать с русскими", — написал Ed."Не возвращайся. Ты нам не нужен", — выразил мнение Robbie Scowls."Ты на Украине, потому что дома все действительно плохо", — заметил Ben."Ты там для того, чтобы важничать на мировой арене и раздать еще 2,5 миллиарда фунтов стерлингов налогоплательщиков коррумпированным украинцам", — возмутился Mike."Британии не останется, если Вы продолжите помогать другим в ущерб британскому народу! Позор Вам!" — написал Glenn MCMLXXIV."Ты позоришь человечество. Мы устали от войн", — заявил Amwoga Khalwale."Британия, как и большинство ее населения, не поддерживает это. Так что не говорите за меня. Спасибо", — попросил Heather.Премьер Британии Риши Сунак в пятницу приехал в Киев, где сообщил, что поддержка со стороны Лондона не ослабнет. Стороны подписали новый договор о сотрудничестве в сфере безопасности, который рассчитан на десять лет. Он предусматривает сотрудничество в военной сфере. Кроме того, Сунак объявил о новой военной помощи Киеву.
https://ria.ru/20240113/zelenskiy-1921080212.html
https://ria.ru/20240113/zelenskiy-1921093078.html
великобритания
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800894483_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_ff1ef1b11335749c7d39e2b1d1cc33dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, украина, владимир зеленский, риши сунак, киев
В мире, Великобритания, Украина, Владимир Зеленский, Риши Сунак, Киев

Сунак вызвал к себе отвращение одной фразой про Украину

© AP Photo / Daniel LealРиши Сунак
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Daniel Leal
Риши Сунак . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак вызвал гнев и отторжение у соотечественников сообщением, опубликованным им на своей странице в социальной X после поездки в Киев.
Сунак заявил, что он посетил Украину для того, чтобы донести до украинцев "простое послание". По его словам, Британия будет с Украиной столько, сколько потребуется.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
На Западе ответили поговоркой на жалобу Зеленского о пенсионерах
Вчера, 01:22
"Я здесь также для того, чтобы передать простое послание. Мы не поддерживаем тебя, Риши. Пожалуйста, оставайся на Украине. Дорогая Украина, вы получили его бесплатно для своих военных, пожалуйста, оденьте его в форму и отправьте воевать с русскими", — написал Ed.
"Не возвращайся. Ты нам не нужен", — выразил мнение Robbie Scowls.
«
"Ты на Украине, потому что дома все действительно плохо", — заметил Ben.
"Ты там для того, чтобы важничать на мировой арене и раздать еще 2,5 миллиарда фунтов стерлингов налогоплательщиков коррумпированным украинцам", — возмутился Mike.
"Британии не останется, если Вы продолжите помогать другим в ущерб британскому народу! Позор Вам!" — написал Glenn MCMLXXIV.
"Ты позоришь человечество. Мы устали от войн", — заявил Amwoga Khalwale.
«
"Британия, как и большинство ее населения, не поддерживает это. Так что не говорите за меня. Спасибо", — попросил Heather.
Премьер Британии Риши Сунак в пятницу приехал в Киев, где сообщил, что поддержка со стороны Лондона не ослабнет. Стороны подписали новый договор о сотрудничестве в сфере безопасности, который рассчитан на десять лет. Он предусматривает сотрудничество в военной сфере. Кроме того, Сунак объявил о новой военной помощи Киеву.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Сын Трампа выступил с жестким обвинением в адрес Зеленского
Вчера, 04:11
 
В миреВеликобританияУкраинаВладимир ЗеленскийРиши СунакКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала