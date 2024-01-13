США не "бросят" Украину из-за событий в Израиле и Йемене, уверен эксперт
Эксперт Коротченко: США не откажутся от Украины из-за событий в Израиле и Йемене
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Авиаудары США по Йемену не означают, что Вашингтон "переключается" на Ближний Восток и хочет "уйти" с Украины, военная поддержка Киева останется для него приоритетом, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
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"Агрессия против Йемена не заставит США отказаться от поддержки Украины. Для Вашингтона, как и для Лондона, поддержка Киева остается приоритетом номер один, поскольку Украина - это наконечник копья, нацеленный в сердце России", - сказал он.
По мнению аналитика, новые пакеты поддержки Киеву будут обязательно реализованы, Великобританией — немедленно, а Штатами — по достижении двухпартийного консенсуса.
В ночь на пятницу, 12 января, США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) и войсками на стороне международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства.