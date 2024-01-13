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США не "бросят" Украину из-за событий в Израиле и Йемене, уверен эксперт - РИА Новости, 13.01.2024
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03:54 13.01.2024 (обновлено: 05:25 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/ssha-1921092317.html
США не "бросят" Украину из-за событий в Израиле и Йемене, уверен эксперт
США не "бросят" Украину из-за событий в Израиле и Йемене, уверен эксперт - РИА Новости, 13.01.2024
США не "бросят" Украину из-за событий в Израиле и Йемене, уверен эксперт
Авиаудары США по Йемену не означают, что Вашингтон "переключается" на Ближний Восток и хочет "уйти" с Украины, военная поддержка Киева останется для него... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T03:54
2024-01-13T05:25
йемен
сша
украина
в мире
игорь коротченко
джо байден
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Авиаудары США по Йемену не означают, что Вашингтон "переключается" на Ближний Восток и хочет "уйти" с Украины, военная поддержка Киева останется для него приоритетом, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. "Агрессия против Йемена не заставит США отказаться от поддержки Украины. Для Вашингтона, как и для Лондона, поддержка Киева остается приоритетом номер один, поскольку Украина - это наконечник копья, нацеленный в сердце России", - сказал он. По мнению аналитика, новые пакеты поддержки Киеву будут обязательно реализованы, Великобританией — немедленно, а Штатами — по достижении двухпартийного консенсуса. Собеседник агентства подчеркнул, что авиаудары по Йемену никак не связаны с украинским направлением, этот шаг США — акция устрашения Ирана, жест поддержки Израиля и попытка обеспечить себе торгово-экономические преференции в регионе. В ночь на пятницу, 12 января, США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) и войсками на стороне международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства.
https://ria.ru/20240112/peskov-1920923644.html
https://ria.ru/20240112/zelenskiy-1920872741.html
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йемен, сша, украина, в мире, игорь коротченко, джо байден, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
Йемен, США, Украина, В мире, Игорь Коротченко, Джо Байден, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
США не "бросят" Украину из-за событий в Израиле и Йемене, уверен эксперт

Эксперт Коротченко: США не откажутся от Украины из-за событий в Израиле и Йемене

© Фото : Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© Фото : Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Авиаудары США по Йемену не означают, что Вашингтон "переключается" на Ближний Восток и хочет "уйти" с Украины, военная поддержка Киева останется для него приоритетом, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
«
"Агрессия против Йемена не заставит США отказаться от поддержки Украины. Для Вашингтона, как и для Лондона, поддержка Киева остается приоритетом номер один, поскольку Украина - это наконечник копья, нацеленный в сердце России", - сказал он.
По мнению аналитика, новые пакеты поддержки Киеву будут обязательно реализованы, Великобританией — немедленно, а Штатами — по достижении двухпартийного консенсуса.
Собеседник агентства подчеркнул, что авиаудары по Йемену никак не связаны с украинским направлением, этот шаг США — акция устрашения Ирана, жест поддержки Израиля и попытка обеспечить себе торгово-экономические преференции в регионе.
В ночь на пятницу, 12 января, США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
В США задаются вопросом о потраченных деньгах на Украину, заявил Песков
12 января, 13:42
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) и войсками на стороне международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Зеленский превратил Украину в резервацию США, заявили в Госдуме
12 января, 10:45
 
ЙеменСШАУкраинаВ миреИгорь КоротченкоДжо БайденАнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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