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Постпред США в ООН назвала целью Вашингтона деэскалацию на Ближнем Востоке
Постпред США в ООН назвала целью Вашингтона деэскалацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 13.01.2024
Постпред США в ООН назвала целью Вашингтона деэскалацию на Ближнем Востоке
США не хотят роста числа конфликтов на Ближнем востоке, стремятся к снижению напряженности, заявила на заседании СБ ООН американский постпред при организации... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T02:40
2024-01-13T02:40
2024-01-13T02:40
сша
ближний восток
красное море
линда томас-гринфилд
в мире
оон
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ООН, 13 янв - РИА Новости. США не хотят роста числа конфликтов на Ближнем востоке, стремятся к снижению напряженности, заявила на заседании СБ ООН американский постпред при организации Линда Томас-Гринфилд. "США не хотят большего числа конфликтов в регионе, в котором их уже много разгорелось. Наша цель проста: осуществить деэскалацию напряженности и восстановить стабильность в Красном море, соблюдая при этом основные принципы свободы судоходства", - сказала Томас-Гринфилд.
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сша, ближний восток, красное море, линда томас-гринфилд, в мире, оон
США, Ближний Восток, Красное море, Линда Томас-Гринфилд, В мире, ООН
Постпред США в ООН назвала целью Вашингтона деэскалацию на Ближнем Востоке
Постпред США в ООН: Вашингтон стремится к деэскалации на Ближнем Востоке