https://ria.ru/20240113/ssha-1921086499.html

Постпред США в ООН назвала целью Вашингтона деэскалацию на Ближнем Востоке

Постпред США в ООН назвала целью Вашингтона деэскалацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 13.01.2024

Постпред США в ООН назвала целью Вашингтона деэскалацию на Ближнем Востоке

США не хотят роста числа конфликтов на Ближнем востоке, стремятся к снижению напряженности, заявила на заседании СБ ООН американский постпред при организации... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T02:40

2024-01-13T02:40

2024-01-13T02:40

сша

ближний восток

красное море

линда томас-гринфилд

в мире

оон

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ООН, 13 янв - РИА Новости. США не хотят роста числа конфликтов на Ближнем востоке, стремятся к снижению напряженности, заявила на заседании СБ ООН американский постпред при организации Линда Томас-Гринфилд. "США не хотят большего числа конфликтов в регионе, в котором их уже много разгорелось. Наша цель проста: осуществить деэскалацию напряженности и восстановить стабильность в Красном море, соблюдая при этом основные принципы свободы судоходства", - сказала Томас-Гринфилд.

https://ria.ru/20240113/tramp-1921084684.html

сша

ближний восток

красное море

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сша, ближний восток, красное море, линда томас-гринфилд, в мире, оон