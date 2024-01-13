https://ria.ru/20240113/ssha-1921076569.html

В США приняли закон о снижении зависимости от сельхозпродукции из России

В США приняли закон о снижении зависимости от сельхозпродукции из России - РИА Новости, 13.01.2024

В США приняли закон о снижении зависимости от сельхозпродукции из России

Палата представителей конгресса США в пятницу приняла законопроект, который обязывает американского министра финансов поддерживать инвестиции в проекты,... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T00:36

2024-01-13T00:36

2024-01-13T00:36

сша

россия

максин уотерс

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856863767_0:189:2345:1508_1920x0_80_0_0_8fd18fddd069c1c3f62cc67e3ca4a81b.jpg

ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Палата представителей конгресса США в пятницу приняла законопроект, который обязывает американского министра финансов поддерживать инвестиции в проекты, направленные на снижение зависимости стран в мире от российских сельскохозяйственных товаров. Документ под названием "Нет российской сельхозпродукции" был принят по итогам голосования, следует из заявления комитета по финансовым услугам палаты. "Законопроект обязывает министра финансов инструктировать исполнительных директоров Соединенных Штатов в международных финансовых организациях выступать в поддержку инвестиций в проекты, которые снижают зависимость от российских сельскохозяйственных товаров", - говорится в тексте документа. В частности, речь идет о зерне и удобрениях, и касается не только потребления российской сельскохозяйственной продукции в США, но и в других странах. "Мир не может полагаться на Россию или других противников ни коим образом, но особенно в том, чтобы получить необходимое нам продовольствие. Этот закон уменьшает нашу зависимость от российских фермеров и возвращает фокус на поддержку американских фермеров", - заявил один из соавторов законопроекта, конгрессмен Зак Нанн, представивший документ еще в июле 2023 года вместе с коллегой, конгрессвуман Максин Уотерс.

https://ria.ru/20240112/aktivy-1920980544.html

https://ria.ru/20230810/tayvan-1889280947.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, максин уотерс, экономика