Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Ахмата" разработали тактику срыва ротаций ВСУ на Кременском участке - РИА Новости, 14.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:23 13.01.2024 (обновлено: 00:26 14.01.2024)
https://ria.ru/20240113/spetsoperatsiya-1921216515.html
Бойцы "Ахмата" разработали тактику срыва ротаций ВСУ на Кременском участке
Бойцы "Ахмата" разработали тактику срыва ротаций ВСУ на Кременском участке - РИА Новости, 14.01.2024
Бойцы "Ахмата" разработали тактику срыва ротаций ВСУ на Кременском участке
Бойцы группы Аида отряда "Охотник" спецназа "Ахмат" ежедневно срывают попытки ротации ВСУ в Серебрянском лесничестве на Кременском участке фронта, рассказал РИА РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-13T22:23
2024-01-14T00:26
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
красный лиман
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906855082_0:0:3127:1760_1920x0_80_0_0_1abd13d442ae9cc03e336b3b39596166.jpg
КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 13 янв — РИА Новости. Бойцы группы Аида отряда "Охотник" спецназа "Ахмат" ежедневно срывают попытки ротации ВСУ в Серебрянском лесничестве на Кременском участке фронта, рассказал РИА Новости командир группы. Уточняется, что расчеты беспилотников практически круглосуточно наблюдают за территориями, на которые прибывает противник для смены солдат на позициях. После обнаружения цели вычисляются маршруты как украинских военных, так и автомобилей, которые их подвозят. По машинам обычно отрабатывает артиллерия, а ликвидацией прибывших групп силовиков, передвигающихся пешком, занимается группа "Аида" спецназа "Ахмат". &quot;Ликвидируем наших оппонентов в окопах разведзасадой, снайперским огнем, а после этого уже будем караулить эвакуацию (следующую. — Прим. ред.). &lt;...&gt; Придется подойти хотя бы метров на пятьсот до противника, потому что в окопе можно много где спрятаться, и если с большого расстояния работать, можно просто не заметить, кто, откуда и как вылазит. Максимально близко надо подходить&quot;, — рассказал боец с позывным Аид.Он уточнил, что артиллерия, в свою очередь, работает непосредственно во время ротации на автомобилях. Уничтожение ряда украинских солдат этой группой бойцов "Ахмата" подтверждают кадры объективного контроля, которые оказались в распоряжении РИА Новости. Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг этого города растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения, потому город часто называют "легкими Донбасса". Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной.Восемнадцатого апреля, во время российской военной операции по демилитаризации Украины, город перешел под контроль ЛНР, сейчас он расположен рядом с линией соприкосновения. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную. Бои на этом участке фронта идут в том числе в Серебрянском лесничестве.
https://ria.ru/20240113/uchastok-1921214574.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
красный лиман
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906855082_396:0:3127:2048_1920x0_80_0_0_9de59e7e773d30ae36b3d3b40b4a1463.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, красный лиман
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Красный Лиман
Бойцы "Ахмата" разработали тактику срыва ротаций ВСУ на Кременском участке

Командир группы Аида рассказал о тактике срывов ротаций ВСУ в зоне СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоец спецназа "Ахмат"
Боец спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боец спецназа "Ахмат". Архивное фото
Читать ria.ru в
КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 13 янв — РИА Новости. Бойцы группы Аида отряда "Охотник" спецназа "Ахмат" ежедневно срывают попытки ротации ВСУ в Серебрянском лесничестве на Кременском участке фронта, рассказал РИА Новости командир группы.
Уточняется, что расчеты беспилотников практически круглосуточно наблюдают за территориями, на которые прибывает противник для смены солдат на позициях. После обнаружения цели вычисляются маршруты как украинских военных, так и автомобилей, которые их подвозят. По машинам обычно отрабатывает артиллерия, а ликвидацией прибывших групп силовиков, передвигающихся пешком, занимается группа "Аида" спецназа "Ахмат".
Артиллерийская группа спецназа Ахмат, на полигоне в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Боец "Ахмата": ВСУ минируют Кременской участок фронта дронами
Вчера, 21:55
«

"Ликвидируем наших оппонентов в окопах разведзасадой, снайперским огнем, а после этого уже будем караулить эвакуацию (следующую. — Прим. ред.). <...> Придется подойти хотя бы метров на пятьсот до противника, потому что в окопе можно много где спрятаться, и если с большого расстояния работать, можно просто не заметить, кто, откуда и как вылазит. Максимально близко надо подходить", — рассказал боец с позывным Аид.

Он уточнил, что артиллерия, в свою очередь, работает непосредственно во время ротации на автомобилях. Уничтожение ряда украинских солдат этой группой бойцов "Ахмата" подтверждают кадры объективного контроля, которые оказались в распоряжении РИА Новости.
Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг этого города растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения, потому город часто называют "легкими Донбасса". Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной.
Восемнадцатого апреля, во время российской военной операции по демилитаризации Украины, город перешел под контроль ЛНР, сейчас он расположен рядом с линией соприкосновения. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную. Бои на этом участке фронта идут в том числе в Серебрянском лесничестве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаКрасный Лиман
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала