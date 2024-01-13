https://ria.ru/20240113/spetsoperatsiya-1921216515.html

Бойцы "Ахмата" разработали тактику срыва ротаций ВСУ на Кременском участке

Бойцы "Ахмата" разработали тактику срыва ротаций ВСУ на Кременском участке - РИА Новости, 14.01.2024

Бойцы "Ахмата" разработали тактику срыва ротаций ВСУ на Кременском участке

Бойцы группы Аида отряда "Охотник" спецназа "Ахмат" ежедневно срывают попытки ротации ВСУ в Серебрянском лесничестве на Кременском участке фронта, рассказал РИА РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-13T22:23

2024-01-13T22:23

2024-01-14T00:26

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

донецкая народная республика

красный лиман

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906855082_0:0:3127:1760_1920x0_80_0_0_1abd13d442ae9cc03e336b3b39596166.jpg

КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 13 янв — РИА Новости. Бойцы группы Аида отряда "Охотник" спецназа "Ахмат" ежедневно срывают попытки ротации ВСУ в Серебрянском лесничестве на Кременском участке фронта, рассказал РИА Новости командир группы. Уточняется, что расчеты беспилотников практически круглосуточно наблюдают за территориями, на которые прибывает противник для смены солдат на позициях. После обнаружения цели вычисляются маршруты как украинских военных, так и автомобилей, которые их подвозят. По машинам обычно отрабатывает артиллерия, а ликвидацией прибывших групп силовиков, передвигающихся пешком, занимается группа "Аида" спецназа "Ахмат". "Ликвидируем наших оппонентов в окопах разведзасадой, снайперским огнем, а после этого уже будем караулить эвакуацию (следующую. — Прим. ред.). <...> Придется подойти хотя бы метров на пятьсот до противника, потому что в окопе можно много где спрятаться, и если с большого расстояния работать, можно просто не заметить, кто, откуда и как вылазит. Максимально близко надо подходить", — рассказал боец с позывным Аид.Он уточнил, что артиллерия, в свою очередь, работает непосредственно во время ротации на автомобилях. Уничтожение ряда украинских солдат этой группой бойцов "Ахмата" подтверждают кадры объективного контроля, которые оказались в распоряжении РИА Новости. Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг этого города растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения, потому город часто называют "легкими Донбасса". Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной.Восемнадцатого апреля, во время российской военной операции по демилитаризации Украины, город перешел под контроль ЛНР, сейчас он расположен рядом с линией соприкосновения. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную. Бои на этом участке фронта идут в том числе в Серебрянском лесничестве.

https://ria.ru/20240113/uchastok-1921214574.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

красный лиман

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, красный лиман