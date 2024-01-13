Бойцы "Ахмата" разработали тактику срыва ротаций ВСУ на Кременском участке
Командир группы Аида рассказал о тактике срывов ротаций ВСУ в зоне СВО
Боец спецназа "Ахмат". Архивное фото
КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 13 янв — РИА Новости. Бойцы группы Аида отряда "Охотник" спецназа "Ахмат" ежедневно срывают попытки ротации ВСУ в Серебрянском лесничестве на Кременском участке фронта, рассказал РИА Новости командир группы.
Уточняется, что расчеты беспилотников практически круглосуточно наблюдают за территориями, на которые прибывает противник для смены солдат на позициях. После обнаружения цели вычисляются маршруты как украинских военных, так и автомобилей, которые их подвозят. По машинам обычно отрабатывает артиллерия, а ликвидацией прибывших групп силовиков, передвигающихся пешком, занимается группа "Аида" спецназа "Ахмат".
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"Ликвидируем наших оппонентов в окопах разведзасадой, снайперским огнем, а после этого уже будем караулить эвакуацию (следующую. — Прим. ред.). <...> Придется подойти хотя бы метров на пятьсот до противника, потому что в окопе можно много где спрятаться, и если с большого расстояния работать, можно просто не заметить, кто, откуда и как вылазит. Максимально близко надо подходить", — рассказал боец с позывным Аид.
Он уточнил, что артиллерия, в свою очередь, работает непосредственно во время ротации на автомобилях. Уничтожение ряда украинских солдат этой группой бойцов "Ахмата" подтверждают кадры объективного контроля, которые оказались в распоряжении РИА Новости.
Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг этого города растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения, потому город часто называют "легкими Донбасса". Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной.
Восемнадцатого апреля, во время российской военной операции по демилитаризации Украины, город перешел под контроль ЛНР, сейчас он расположен рядом с линией соприкосновения. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную. Бои на этом участке фронта идут в том числе в Серебрянском лесничестве.