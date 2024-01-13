https://ria.ru/20240113/spetsoperatsiya-1921160560.html

Российские военные применили в зоне СВО робота-доставщика боеприпасов

Российские военные применили в зоне СВО робота-доставщика боеприпасов - РИА Новости, 13.01.2024

Российские военные применили в зоне СВО робота-доставщика боеприпасов

Военные РФ впервые в мире в боевых условиях применяют в зоне СВО в Луганской Народной Республике робота - доставщика боеприпасов "Черепаха", сообщил РИА Новости РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T14:34

2024-01-13T14:34

2024-01-13T14:50

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

безопасность

технологии

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Военные РФ впервые в мире в боевых условиях применяют в зоне СВО в Луганской Народной Республике робота - доставщика боеприпасов "Черепаха", сообщил РИА Новости гендиректор компании - разработчика робота "Арго" Константин Багдасаров в рамках форума "Плечом к плечу"."Первый опытный образец робота "Черепаха" сейчас работает в Луганской Народной Республике на линии боевого соприкосновения в одном из подразделений российской группировки войск. Основные его задачи - доставка боеприпасов и продуктов питания, в частности, робот подвозит мины для минометных расчетов. Военные довольны разработкой", - рассказал гендиректор.Он уточнил, что грузоподъемность робота, действующего сейчас на фронте, составляет 500 килограммов. Дальность действия опытного образца - пять километров.Багдасаров уточнил, что робот "Черепаха" электрический, поэтому не создает акустического шума и не "светится" в тепловом диапазоне. Из-за его относительно небольших габаритов (высота корпуса около метра) обнаружить его визуально также проблематично.Гендиректор компании-разработчика объяснил, что робот получил рабочее название "Черепаха" из-за ограничений скорости, так как комплекс создавался для сопровождения пеших военнослужащих. Максимальная скорость аппарата - до 10 километров в час.Багдасаров также отметил, что робот может следовать за радиометкой, которую несет на себе старший пешей группы солдат.Компания "Арго" в настоящее время создает новые версии роботов "Черепаха" с учетом боевой эксплуатации. Они оснащены спутниковой связью, лидарами для сканирования местности, а также электронными картами местности. Новые машины будут больше по размеру и на разных шасси - как на колесном, так и на гусеничном.Форум содействия СВО "Плечом к плечу" с участием представителей 81 региона России проходит в столичном международном выставочном центре "Крокус Экспо", в мероприятии принимают участие более 2,5 тысячи человек из 81 региона России. На форуме представлены более ста экспозиций с беспилотниками, системами РЭБ, военным снаряжением, швейной продукцией, пищевыми наборами быстрого приготовления и медицинскими средствами.

https://ria.ru/20230830/robot-1893052879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, луганская народная республика, безопасность, технологии