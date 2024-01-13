https://ria.ru/20240113/spetsoperatsiya-1921146861.html
Киев потерял свыше 110 военных на Южнодонецком направлении
Киев потерял свыше 110 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 13.01.2024
Киев потерял свыше 110 военных на Южнодонецком направлении
Украинские войска за минувшие сутки потеряли на южнодонецком направлении более 110 военных, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T13:18
2024-01-13T13:18
2024-01-13T13:26
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли на южнодонецком направлении более 110 военных, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено поражение формированиям 58 механизированной и 79 десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новодонецкое и Новомихайловка Донецкой народной республики. Потери противника составили свыше 110 военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-20", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240113/spetsoperatsiya-1921145165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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киев, россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Киев потерял свыше 110 военных на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли более 110 военных на Южнодонецком направлении