https://ria.ru/20240113/spetsoperatsiya-1921146861.html

Киев потерял свыше 110 военных на Южнодонецком направлении

Киев потерял свыше 110 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 13.01.2024

Киев потерял свыше 110 военных на Южнодонецком направлении

Украинские войска за минувшие сутки потеряли на южнодонецком направлении более 110 военных, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T13:18

2024-01-13T13:18

2024-01-13T13:26

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли на южнодонецком направлении более 110 военных, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено поражение формированиям 58 механизированной и 79 десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новодонецкое и Новомихайловка Донецкой народной республики. Потери противника составили свыше 110 военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-20", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240113/spetsoperatsiya-1921145165.html

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Дарья Буймова

киев, россия, безопасность, вооруженные силы украины