https://ria.ru/20240113/spetsoperatsiya-1921145165.html

Российские военные нанесли удары по украинским объектам ВПК

Российские военные нанесли удары по украинским объектам ВПК - РИА Новости, 13.01.2024

Российские военные нанесли удары по украинским объектам ВПК

Российские войска сегодня нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным объектам Украины, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T13:12

2024-01-13T13:12

2024-01-13T14:13

безопасность

россия

украина

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921154535_0:138:2212:1382_1920x0_80_0_0_7bc1ce2239c3d4d393ab4f569e613fa5.jpg

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российские войска сегодня нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным объектам Украины, сообщили в Минобороны."Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами, по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим снаряды 155, 152 и 125 миллиметров, порох и беспилотные летательные аппараты", — указали в ведомстве.В министерстве подчеркнули, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.Сегодня ночью и утром украинские СМИ и местные власти сообщали о взрывах в Кременчуге, Кропивницком (старое название — Кировоград), Днепропетровске, Чернигове, окрестностях Киева, Сумской области и в подконтрольном ВСУ Херсоне.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины в ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. Воздушная тревога в соседней республике звучит каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20240113/trevoga-1921141898.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, украина