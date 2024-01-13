Российские военные нанесли удары по украинским объектам ВПК
МО: ВС России нанесли удар по объектам ВПК Украины, производящим снаряды и БПЛА
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИстребители оснащенные гиперзвуковыми авиационными комплексами Х-47М "Кинжал"
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российские войска сегодня нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным объектам Украины, сообщили в Минобороны.
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"Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами, по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим снаряды 155, 152 и 125 миллиметров, порох и беспилотные летательные аппараты", — указали в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.
Сегодня ночью и утром украинские СМИ и местные власти сообщали о взрывах в Кременчуге, Кропивницком (старое название — Кировоград), Днепропетровске, Чернигове, окрестностях Киева, Сумской области и в подконтрольном ВСУ Херсоне.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины в ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. Воздушная тревога в соседней республике звучит каждый день, иногда — по всей стране.