https://ria.ru/20240113/spetsoperatsiya-1921095607.html

Артиллерия уничтожила под Купянском пункт управления БПЛА ВСУ

Артиллерия уничтожила под Купянском пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 13.01.2024

Артиллерия уничтожила под Купянском пункт управления БПЛА ВСУ

Расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожил пункт управления украинскими БПЛА на купянском направлении, сообщили... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T05:39

2024-01-13T05:39

2024-01-13T05:39

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901757413_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a0dac998f50df7dbc0305082e5fe1517.jpg

ЛУГАНСК, 13 янв - РИА Новости. Расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожил пункт управления украинскими БПЛА на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "На купянском направлении разведчики с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружили пункт управления БПЛА ВСУ и передали координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения. Военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск "Запад" огнем из самоходной артиллерийской установки "Мста-С" уничтожили выявленную цель", - сообщили в Минобороны. В оборонном ведомстве добавили, что кадры объективного контроля, полученные с беспилотника в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении замаскированного пункта управления БПЛА ВСУ. После выполнения боевой задачи артиллеристы выполнили противоогневой маневр и сменили позицию для обеспечения безопасности в условиях контрбатарейной борьбы.

https://ria.ru/20240113/samokhodka-1921094877.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, в мире