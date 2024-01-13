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Артиллерия уничтожила под Купянском пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 13.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:39 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/spetsoperatsiya-1921095607.html
Артиллерия уничтожила под Купянском пункт управления БПЛА ВСУ
Артиллерия уничтожила под Купянском пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 13.01.2024
Артиллерия уничтожила под Купянском пункт управления БПЛА ВСУ
Расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожил пункт управления украинскими БПЛА на купянском направлении, сообщили... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T05:39
2024-01-13T05:39
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ЛУГАНСК, 13 янв - РИА Новости. Расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожил пункт управления украинскими БПЛА на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "На купянском направлении разведчики с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружили пункт управления БПЛА ВСУ и передали координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения. Военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск "Запад" огнем из самоходной артиллерийской установки "Мста-С" уничтожили выявленную цель", - сообщили в Минобороны. В оборонном ведомстве добавили, что кадры объективного контроля, полученные с беспилотника в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении замаскированного пункта управления БПЛА ВСУ. После выполнения боевой задачи артиллеристы выполнили противоогневой маневр и сменили позицию для обеспечения безопасности в условиях контрбатарейной борьбы.
https://ria.ru/20240113/samokhodka-1921094877.html
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вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире
Артиллерия уничтожила под Купянском пункт управления БПЛА ВСУ

Артиллерия группировки "Запад" поразила под Купянском пункт управления БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С" в зоне проведения спецоперации
Боевая работа самоходной артиллерийской установки Мста-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 янв - РИА Новости. Расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожил пункт управления украинскими БПЛА на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
«
"На купянском направлении разведчики с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружили пункт управления БПЛА ВСУ и передали координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения. Военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск "Запад" огнем из самоходной артиллерийской установки "Мста-С" уничтожили выявленную цель", - сообщили в Минобороны.
В оборонном ведомстве добавили, что кадры объективного контроля, полученные с беспилотника в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении замаскированного пункта управления БПЛА ВСУ.
После выполнения боевой задачи артиллеристы выполнили противоогневой маневр и сменили позицию для обеспечения безопасности в условиях контрбатарейной борьбы.
Уничтожение самоходной установки ВСУ западного производства под Артемовском - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Артиллерия уничтожила под Артемовском западную самоходку ВСУ
Вчера, 05:12
 
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