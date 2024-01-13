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ВСУ прекратили активность на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 13.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 13.01.2024 (обновлено: 10:32 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/spetsoperatsiya-1921094441.html
ВСУ прекратили активность на Краснолиманском направлении
ВСУ прекратили активность на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 13.01.2024
ВСУ прекратили активность на Краснолиманском направлении
Украинские наземные силы не проявляли никакой активности за прошедшие сутки на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости старший офицер пресс-центра... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T05:04
2024-01-13T10:32
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Украинские наземные силы не проявляли никакой активности за прошедшие сутки на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости старший офицер пресс-центра группировки "Центр" Леонид Шаров. &quot;За прошедшие сутки в границах ответственности группировки войск &quot;Центр&quot; на Краснолиманском направлении специальной военной операции наземные силы украинских войск активности не проявляли&quot;, — сказал он.Российская артиллерия и авиация нанесли удары по более чем 150 выявленным целям ВСУ в районах Дроновки, Серебрянки и Северска, добавил Шаров. Подразделения спецназа вскрыли более 20 объектов националистов, примерно десять поразили российские бойцы.Потери противника за сутки составили до 70 человек и два автомобиля, заключил офицер.Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли за неделю на Краснолиманском направлении до 995 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 25 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.
https://ria.ru/20240112/nastuplenie-1920837213.html
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
ВСУ прекратили активность на Краснолиманском направлении

Минобороны: активность ВСУ на Краснолиманском направлении прекратилась

© AFP 2024 / ANATOLII STEPANOVУкраинский солдат на линии фронта
Украинский солдат на линии фронта - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AFP 2024 / ANATOLII STEPANOV
Украинский солдат на линии фронта. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Украинские наземные силы не проявляли никакой активности за прошедшие сутки на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости старший офицер пресс-центра группировки "Центр" Леонид Шаров.
«

"За прошедшие сутки в границах ответственности группировки войск "Центр" на Краснолиманском направлении специальной военной операции наземные силы украинских войск активности не проявляли", — сказал он.

Российская артиллерия и авиация нанесли удары по более чем 150 выявленным целям ВСУ в районах Дроновки, Серебрянки и Северска, добавил Шаров. Подразделения спецназа вскрыли более 20 объектов националистов, примерно десять поразили российские бойцы.
Потери противника за сутки составили до 70 человек и два автомобиля, заключил офицер.
Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли за неделю на Краснолиманском направлении до 995 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 25 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.
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