https://ria.ru/20240113/spetsoperatsiya-1921094441.html

ВСУ прекратили активность на Краснолиманском направлении

ВСУ прекратили активность на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 13.01.2024

ВСУ прекратили активность на Краснолиманском направлении

Украинские наземные силы не проявляли никакой активности за прошедшие сутки на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости старший офицер пресс-центра... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T05:04

2024-01-13T05:04

2024-01-13T10:32

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Украинские наземные силы не проявляли никакой активности за прошедшие сутки на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости старший офицер пресс-центра группировки "Центр" Леонид Шаров. "За прошедшие сутки в границах ответственности группировки войск "Центр" на Краснолиманском направлении специальной военной операции наземные силы украинских войск активности не проявляли", — сказал он.Российская артиллерия и авиация нанесли удары по более чем 150 выявленным целям ВСУ в районах Дроновки, Серебрянки и Северска, добавил Шаров. Подразделения спецназа вскрыли более 20 объектов националистов, примерно десять поразили российские бойцы.Потери противника за сутки составили до 70 человек и два автомобиля, заключил офицер.Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли за неделю на Краснолиманском направлении до 995 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 25 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

https://ria.ru/20240112/nastuplenie-1920837213.html

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вооруженные силы украины