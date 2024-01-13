https://ria.ru/20240113/spetsoperatsiya-1921076425.html

В Сумской области и Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Сумской области и Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.01.2024

В Сумской области и Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прогремели в Сумской области Украины и в подконтрольном Киеву Херсоне на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T00:32

2024-01-13T00:32

2024-01-13T00:33

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в Сумской области Украины и в подконтрольном Киеву Херсоне на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". "Сообщают о взрывах в Сумской области и Херсоне", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Киевской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240110/vzryvy-1920411108.html

сумская область

херсон

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сумская область, вооруженные силы рф, херсон, украина, в мире