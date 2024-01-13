https://ria.ru/20240113/soobscheniya-1921077921.html

Россиян предостерегли от отправки голосовых сообщений

Россиян предостерегли от отправки голосовых сообщений - РИА Новости, 13.01.2024

Россиян предостерегли от отправки голосовых сообщений

Мошенники начали использовать чужие аудиосообщения и создавать с помощью искусственного интеллекта фейки для вымогательства денег, рассказал агентству “Прайм”... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T02:17

2024-01-13T02:17

2024-01-13T02:17

технологии

ваге закарян

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Мошенники начали использовать чужие аудиосообщения и создавать с помощью искусственного интеллекта фейки для вымогательства денег, рассказал агентству “Прайм” руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.По его словам, аферисты взламывают чужие мессенджеры и соцсети, добывают оттуда голосовые сообщения, а затем с помощью нейросетей генерируют сообщения с просьбой о помощи, которые рассылают родным и знакомым жертвы. Для убедительности используют и другие данные, в том числе, паспорта и банковских карт.“Устоять против такого количества якобы достоверной информации сможет не каждый, особенно, если он хочет помочь другу, и у него есть такая возможность. Мошенникам удается достигать цели, благодаря новизне технологии”, - предупредил Закарян.Для борьбы с этим явлением следует активно распространять о нем информацию, предупреждая пользователей. Полный отказ от голосовых сообщений не нужен - достаточно воздержаться от передачи важных сведений, а по прошествии времени удалять. Тогда у мошенников не будет материала для создания фейка, заключил специалист.

https://ria.ru/20231220/smartfon-1916841289.html

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2024

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, ваге закарян