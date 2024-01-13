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Россиян предостерегли от отправки голосовых сообщений - РИА Новости, 13.01.2024
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02:17 13.01.2024
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Россиян предостерегли от отправки голосовых сообщений
Россиян предостерегли от отправки голосовых сообщений - РИА Новости, 13.01.2024
Россиян предостерегли от отправки голосовых сообщений
Мошенники начали использовать чужие аудиосообщения и создавать с помощью искусственного интеллекта фейки для вымогательства денег, рассказал агентству “Прайм”... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T02:17
2024-01-13T02:17
технологии
ваге закарян
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Мошенники начали использовать чужие аудиосообщения и создавать с помощью искусственного интеллекта фейки для вымогательства денег, рассказал агентству “Прайм” руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.По его словам, аферисты взламывают чужие мессенджеры и соцсети, добывают оттуда голосовые сообщения, а затем с помощью нейросетей генерируют сообщения с просьбой о помощи, которые рассылают родным и знакомым жертвы. Для убедительности используют и другие данные, в том числе, паспорта и банковских карт.“Устоять против такого количества якобы достоверной информации сможет не каждый, особенно, если он хочет помочь другу, и у него есть такая возможность. Мошенникам удается достигать цели, благодаря новизне технологии”, - предупредил Закарян.Для борьбы с этим явлением следует активно распространять о нем информацию, предупреждая пользователей. Полный отказ от голосовых сообщений не нужен - достаточно воздержаться от передачи важных сведений, а по прошествии времени удалять. Тогда у мошенников не будет материала для создания фейка, заключил специалист.
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технологии, ваге закарян
Технологии, Ваге Закарян
Россиян предостерегли от отправки голосовых сообщений

Эксперт Закарян предостерег от отправки голосовых сообщений из-за мошенников

© Depositphotos.com / Syda_ProductionsДевушка отправляет голосовое сообщение
Девушка отправляет голосовое сообщение - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© Depositphotos.com / Syda_Productions
Девушка отправляет голосовое сообщение. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Мошенники начали использовать чужие аудиосообщения и создавать с помощью искусственного интеллекта фейки для вымогательства денег, рассказал агентству “Прайм” руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.
По его словам, аферисты взламывают чужие мессенджеры и соцсети, добывают оттуда голосовые сообщения, а затем с помощью нейросетей генерируют сообщения с просьбой о помощи, которые рассылают родным и знакомым жертвы. Для убедительности используют и другие данные, в том числе, паспорта и банковских карт.
«
“Устоять против такого количества якобы достоверной информации сможет не каждый, особенно, если он хочет помочь другу, и у него есть такая возможность. Мошенникам удается достигать цели, благодаря новизне технологии”, - предупредил Закарян.
Для борьбы с этим явлением следует активно распространять о нем информацию, предупреждая пользователей. Полный отказ от голосовых сообщений не нужен - достаточно воздержаться от передачи важных сведений, а по прошествии времени удалять. Тогда у мошенников не будет материала для создания фейка, заключил специалист.
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