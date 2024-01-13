https://ria.ru/20240113/somali-1921097534.html

Двое американских военных пропали без вести у берегов Сомали

Двое американских военных пропали без вести у берегов Сомали - РИА Новости, 13.01.2024

Двое американских военных пропали без вести у берегов Сомали

Двое военнослужащих американских военно-морских сил пропали без вести в море у берегов Сомали, сообщило Центральное командование США (CENTCOM). РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T06:22

2024-01-13T06:22

2024-01-13T06:33

сомали

военно-морские силы сша

в мире

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Двое военнослужащих американских военно-морских сил пропали без вести в море у берегов Сомали, сообщило Центральное командование США (CENTCOM). "Двое военнослужащих ВМС США, как стало известно, пропали в море при проведении операций у берегов Сомали. Проводится поиск и спасательные операции с тем, чтобы определить местонахождение пропавших моряков", - говорится в заявлении на сайте CENTCOM.Отмечается, что из-за оперативных соображений дополнительная информация о пропавших не будет разглашаться до завершения поисков.

https://ria.ru/20240113/braziliya-1921090355.html

сомали

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сомали, военно-морские силы сша, в мире