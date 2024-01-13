https://ria.ru/20240113/somali-1921097534.html
Двое американских военных пропали без вести у берегов Сомали
Двое американских военных пропали без вести у берегов Сомали - РИА Новости, 13.01.2024
Двое американских военных пропали без вести у берегов Сомали
Двое военнослужащих американских военно-морских сил пропали без вести в море у берегов Сомали, сообщило Центральное командование США (CENTCOM). РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T06:22
2024-01-13T06:22
2024-01-13T06:33
сомали
военно-морские силы сша
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Двое военнослужащих американских военно-морских сил пропали без вести в море у берегов Сомали, сообщило Центральное командование США (CENTCOM). "Двое военнослужащих ВМС США, как стало известно, пропали в море при проведении операций у берегов Сомали. Проводится поиск и спасательные операции с тем, чтобы определить местонахождение пропавших моряков", - говорится в заявлении на сайте CENTCOM.Отмечается, что из-за оперативных соображений дополнительная информация о пропавших не будет разглашаться до завершения поисков.
https://ria.ru/20240113/braziliya-1921090355.html
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сомали, военно-морские силы сша, в мире
Сомали, Военно-морские силы США, В мире
Двое американских военных пропали без вести у берегов Сомали
CENTCOM: у берегов Сомали пропали двое военнослужащих ВМС США