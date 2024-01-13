Рейтинг@Mail.ru
Пашинян предложил заключить с Баку соглашение о контроле над вооружениями - РИА Новости, 14.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:58 13.01.2024 (обновлено: 00:10 14.01.2024)
https://ria.ru/20240113/soglashenie-1921206119.html
Пашинян предложил заключить с Баку соглашение о контроле над вооружениями
Пашинян предложил заключить с Баку соглашение о контроле над вооружениями - РИА Новости, 14.01.2024
Пашинян предложил заключить с Баку соглашение о контроле над вооружениями
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с членами правящей партии "Гражданский договор" в городе Гавар предложил заключить с Азербайджаном соглашение о РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-13T19:58
2024-01-14T00:10
в мире
азербайджан
никол пашинян
армения
баку
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1918037460_0:79:2826:1668_1920x0_80_0_0_cb191702534e6970226bc1b64fb2a583.jpg
ЕРЕВАН, 13 янв — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с членами правящей партии "Гражданский договор" в городе Гавар предложил заключить с Азербайджаном соглашение о контроле над вооружениями.Во время выступления глава правительства счел неуместной критику со стороны Баку по поводу приобретения Ереваном оружия во Франции или Индии. По его словам, если в Азербайджане считают, что у Армении не должно быть вооруженных сил, то тем самым ставится под сомнение само право на существование страны, и это абсолютно недопустимо.При этом Пашинян добавил, что этот вопрос нужно рассматривать в контексте региональной безопасности, признав, что обеспокоенность по поводу приобретения оружия может быть у обеих стран. Исходя из этого нужно подписать мирный договор, который исключил бы возможную войну, отметил он. Тем не менее из-за предложений со стороны Азербайджана создается впечатление, что Баку пытается легитимизировать дальнейшие конфликты, подчеркнул премьер.&quot;Мы предлагаем для обеспечения безопасности зеркально отвести войска, &lt;...&gt; чтобы нейтрализовать угрозу столкновений, Азербайджан отклоняет это предложение. Мы предлагаем демилитаризировать приграничные районы, Азербайджан против. &lt;...&gt; Давайте подпишем договор о контроле над вооружениями, чтобы Армения и Азербайджан достигли конкретных договоренностей, связанных с вооружениями, и имели возможности контролировать выполнение этих договоренностей&quot;, — сказал Пашинян.По его словам, если стороны искренне хотят достичь мира, то эти вопросы нужно решать. Премьер отметил, что пока Армения и Азербайджан говорят на разных дипломатических языках. По его мнению, в обеих странах, равно как и за их пределами, есть и будут силы, не заинтересованные в мире. Тем не менее в мирном процессе важны позиция и риторика армянских и азербайджанских лидеров, резюмировал Пашинян.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года Пашинян заявил, что Армения готова признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом.
https://ria.ru/20240111/dogovor-1920781676.html
https://ria.ru/20240110/dogovor-1920477443.html
азербайджан
армения
баку
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1918037460_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_ce534c9b64e899f024609d21c35db909.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, никол пашинян, армения, баку
В мире, Азербайджан, Никол Пашинян, Армения, Баку
Пашинян предложил заключить с Баку соглашение о контроле над вооружениями

Пашинян предложил Баку подписать соглашение о контроле над вооружениями

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 13 янв — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с членами правящей партии "Гражданский договор" в городе Гавар предложил заключить с Азербайджаном соглашение о контроле над вооружениями.
Во время выступления глава правительства счел неуместной критику со стороны Баку по поводу приобретения Ереваном оружия во Франции или Индии. По его словам, если в Азербайджане считают, что у Армении не должно быть вооруженных сил, то тем самым ставится под сомнение само право на существование страны, и это абсолютно недопустимо.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян
В парламенте Армении прокомментировали слова Алиева о мирном договоре
11 января, 17:41
При этом Пашинян добавил, что этот вопрос нужно рассматривать в контексте региональной безопасности, признав, что обеспокоенность по поводу приобретения оружия может быть у обеих стран. Исходя из этого нужно подписать мирный договор, который исключил бы возможную войну, отметил он. Тем не менее из-за предложений со стороны Азербайджана создается впечатление, что Баку пытается легитимизировать дальнейшие конфликты, подчеркнул премьер.
«

"Мы предлагаем для обеспечения безопасности зеркально отвести войска, <...> чтобы нейтрализовать угрозу столкновений, Азербайджан отклоняет это предложение. Мы предлагаем демилитаризировать приграничные районы, Азербайджан против. <...> Давайте подпишем договор о контроле над вооружениями, чтобы Армения и Азербайджан достигли конкретных договоренностей, связанных с вооружениями, и имели возможности контролировать выполнение этих договоренностей", — сказал Пашинян.

По его словам, если стороны искренне хотят достичь мира, то эти вопросы нужно решать. Премьер отметил, что пока Армения и Азербайджан говорят на разных дипломатических языках. По его мнению, в обеих странах, равно как и за их пределами, есть и будут силы, не заинтересованные в мире. Тем не менее в мирном процессе важны позиция и риторика армянских и азербайджанских лидеров, резюмировал Пашинян.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года Пашинян заявил, что Армения готова признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом.
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Ереван увидел регресс по некоторым статьям мирного договора с Баку
10 января, 11:52
 
В миреАзербайджанНикол ПашинянАрменияБаку
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала