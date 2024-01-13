https://ria.ru/20240113/soglashenie-1921206119.html

Пашинян предложил заключить с Баку соглашение о контроле над вооружениями

Пашинян предложил заключить с Баку соглашение о контроле над вооружениями - РИА Новости, 14.01.2024

Пашинян предложил заключить с Баку соглашение о контроле над вооружениями

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с членами правящей партии "Гражданский договор" в городе Гавар предложил заключить с Азербайджаном соглашение о РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-13T19:58

2024-01-13T19:58

2024-01-14T00:10

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никол пашинян

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ЕРЕВАН, 13 янв — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с членами правящей партии "Гражданский договор" в городе Гавар предложил заключить с Азербайджаном соглашение о контроле над вооружениями.Во время выступления глава правительства счел неуместной критику со стороны Баку по поводу приобретения Ереваном оружия во Франции или Индии. По его словам, если в Азербайджане считают, что у Армении не должно быть вооруженных сил, то тем самым ставится под сомнение само право на существование страны, и это абсолютно недопустимо.При этом Пашинян добавил, что этот вопрос нужно рассматривать в контексте региональной безопасности, признав, что обеспокоенность по поводу приобретения оружия может быть у обеих стран. Исходя из этого нужно подписать мирный договор, который исключил бы возможную войну, отметил он. Тем не менее из-за предложений со стороны Азербайджана создается впечатление, что Баку пытается легитимизировать дальнейшие конфликты, подчеркнул премьер."Мы предлагаем для обеспечения безопасности зеркально отвести войска, <...> чтобы нейтрализовать угрозу столкновений, Азербайджан отклоняет это предложение. Мы предлагаем демилитаризировать приграничные районы, Азербайджан против. <...> Давайте подпишем договор о контроле над вооружениями, чтобы Армения и Азербайджан достигли конкретных договоренностей, связанных с вооружениями, и имели возможности контролировать выполнение этих договоренностей", — сказал Пашинян.По его словам, если стороны искренне хотят достичь мира, то эти вопросы нужно решать. Премьер отметил, что пока Армения и Азербайджан говорят на разных дипломатических языках. По его мнению, в обеих странах, равно как и за их пределами, есть и будут силы, не заинтересованные в мире. Тем не менее в мирном процессе важны позиция и риторика армянских и азербайджанских лидеров, резюмировал Пашинян.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года Пашинян заявил, что Армения готова признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом.

https://ria.ru/20240111/dogovor-1920781676.html

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в мире, азербайджан, никол пашинян, армения, баку