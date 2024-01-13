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ВСУ выпустили 15 натовских снарядов по Горловке - РИА Новости, 13.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:28 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/snaryady-1921213346.html
ВСУ выпустили 15 натовских снарядов по Горловке
ВСУ выпустили 15 натовских снарядов по Горловке - РИА Новости, 13.01.2024
ВСУ выпустили 15 натовских снарядов по Горловке
Украинские войска выпустили 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T21:28
2024-01-13T21:28
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк
сцкк
стирол
нато
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). &quot;Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.45 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров ...17.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров ...17.55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров&quot;, - говорится в сообщении, опубликованном в сообществе во Вконтакте представительства.Представительство также сообщило, что в 18.15 по Никитскому району Горловки было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров, и в 20.20 по тому же району Горловки было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240113/shkola-1921191120.html
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в мире, горловка, донецк, сцкк, стирол, нато, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк, СЦКК, Стирол, НАТО, Донецкая Народная Республика
ВСУ выпустили 15 натовских снарядов по Горловке

ВСУ выпустили 15 снарядов натовского калибра 155 мм по Горловке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела ДНР
Последствия обстрела ДНР - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела ДНР
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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.45 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров ...17.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров ...17.55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в сообществе во Вконтакте представительства.

Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
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Представительство также сообщило, что в 18.15 по Никитскому району Горловки было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров, и в 20.20 по тому же району Горловки было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела со стороны ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкСЦККСтиролНАТОДонецкая Народная Республика
 
 
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