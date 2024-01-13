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Слуцкий призвал ввести в образование специальность "инженер-оператор БПЛА" - РИА Новости, 13.01.2024
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14:29 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/slutskiy-1921159583.html
Слуцкий призвал ввести в образование специальность "инженер-оператор БПЛА"
Слуцкий призвал ввести в образование специальность "инженер-оператор БПЛА" - РИА Новости, 13.01.2024
Слуцкий призвал ввести в образование специальность "инженер-оператор БПЛА"
Необходимо внедрить в военное и гражданское образование в России специализацию "инженер-оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", считает лидер партии РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T14:29
2024-01-13T14:29
безопасность
технологии
россия
москва
леонид слуцкий (политик)
лдпр
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Необходимо внедрить в военное и гражданское образование в России специализацию "инженер-оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", считает лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Форум содействия специальной военной операции "Плечом к плечу" проходит в субботу в Москве. На организованной в рамках мероприятия выставке представлены различные военные разработки, в том числе БПЛА. "Нам нужно внести в наше образование - и военное, и гражданское - специализацию "инженер-оператор беспилотных летательных аппаратов"... мы должны выйти и обогнать... зарубежных производителей", - сказал Слуцкий, выступая на форуме.
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безопасность, технологии, россия, москва, леонид слуцкий (политик), лдпр
Безопасность, Технологии, Россия, Москва, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Слуцкий призвал ввести в образование специальность "инженер-оператор БПЛА"

Слуцкий: нужно внедрить в образование специализацию "инженер-оператор БПЛА"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Оператор FPV-дрона. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Необходимо внедрить в военное и гражданское образование в России специализацию "инженер-оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", считает лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
Форум содействия специальной военной операции "Плечом к плечу" проходит в субботу в Москве. На организованной в рамках мероприятия выставке представлены различные военные разработки, в том числе БПЛА.
«
"Нам нужно внести в наше образование - и военное, и гражданское - специализацию "инженер-оператор беспилотных летательных аппаратов"... мы должны выйти и обогнать... зарубежных производителей", - сказал Слуцкий, выступая на форуме.
Оператор БПЛА во время тактико-специальных учений - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
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БезопасностьТехнологииРоссияМоскваЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПР
 
 
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