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Слуцкий призвал ввести в образование специальность "инженер-оператор БПЛА"
Слуцкий призвал ввести в образование специальность "инженер-оператор БПЛА" - РИА Новости, 13.01.2024
Слуцкий призвал ввести в образование специальность "инженер-оператор БПЛА"
Необходимо внедрить в военное и гражданское образование в России специализацию "инженер-оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", считает лидер партии РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T14:29
2024-01-13T14:29
2024-01-13T14:29
безопасность
технологии
россия
москва
леонид слуцкий (политик)
лдпр
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Необходимо внедрить в военное и гражданское образование в России специализацию "инженер-оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", считает лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Форум содействия специальной военной операции "Плечом к плечу" проходит в субботу в Москве. На организованной в рамках мероприятия выставке представлены различные военные разработки, в том числе БПЛА. "Нам нужно внести в наше образование - и военное, и гражданское - специализацию "инженер-оператор беспилотных летательных аппаратов"... мы должны выйти и обогнать... зарубежных производителей", - сказал Слуцкий, выступая на форуме.
https://ria.ru/20231219/bespilotniki-1916634839.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, россия, москва, леонид слуцкий (политик), лдпр
Безопасность, Технологии, Россия, Москва, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Слуцкий призвал ввести в образование специальность "инженер-оператор БПЛА"
Слуцкий: нужно внедрить в образование специализацию "инженер-оператор БПЛА"