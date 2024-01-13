https://ria.ru/20240113/slutskiy-1921159583.html

Слуцкий призвал ввести в образование специальность "инженер-оператор БПЛА"

Слуцкий призвал ввести в образование специальность "инженер-оператор БПЛА" - РИА Новости, 13.01.2024

Слуцкий призвал ввести в образование специальность "инженер-оператор БПЛА"

Необходимо внедрить в военное и гражданское образование в России специализацию "инженер-оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", считает лидер партии РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T14:29

2024-01-13T14:29

2024-01-13T14:29

безопасность

технологии

россия

москва

леонид слуцкий (политик)

лдпр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_3c630f287bd1338933ff376eab654aef.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Необходимо внедрить в военное и гражданское образование в России специализацию "инженер-оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", считает лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Форум содействия специальной военной операции "Плечом к плечу" проходит в субботу в Москве. На организованной в рамках мероприятия выставке представлены различные военные разработки, в том числе БПЛА. "Нам нужно внести в наше образование - и военное, и гражданское - специализацию "инженер-оператор беспилотных летательных аппаратов"... мы должны выйти и обогнать... зарубежных производителей", - сказал Слуцкий, выступая на форуме.

https://ria.ru/20231219/bespilotniki-1916634839.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, технологии, россия, москва, леонид слуцкий (политик), лдпр