https://ria.ru/20240113/shtab-1921075891.html

Военные в зоне СВО посетили штаб поддержки кандидатуры Путина на выборах

Военные в зоне СВО посетили штаб поддержки кандидатуры Путина на выборах - РИА Новости, 13.01.2024

Военные в зоне СВО посетили штаб поддержки кандидатуры Путина на выборах

Российские военнослужащие в Луганской Народной Республике посетили штаб общественной поддержки кандидатуры Владимира Путина на предстоящих президентских... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T00:24

2024-01-13T00:24

2024-01-13T00:24

россия

луганская народная республика

луганск

владимир путин

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ЛУГАНСК, 13 янв – РИА Новости. Российские военнослужащие в Луганской Народной Республике посетили штаб общественной поддержки кандидатуры Владимира Путина на предстоящих президентских выборах, передает корреспондент РИА Новости. В конце декабря в ЛНР стартовал сбор подписей в поддержку кандидата Владимира Путина на выборах президента РФ в 2024 году. Пункты сбора подписей начали работать в разных населенных пунктах ЛНР. В организации подписной кампании участвует сеть активистов и волонтеров республики. "Продолжается сбор подписей в поддержку Владимира Путина. Сбор осуществляют волонтеры Народного фронта. И сегодня мы в штабе общественной поддержки приняли наших дорогих военнослужащих, которые несут службу на передовой и выражают таким образом (ставя подписи в поддержку Путина) свое доверие и свою всестороннюю поддержку президенту", - рассказала журналистам доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина Анна Еременко. По ее словам, военнослужащие РФ активно отдают свои подписи в поддержку действующего президента. Еременко уточнила, что сбор подписей проходит как в Луганске, так и в ряде других городов республики, также волонтеры выезжают непосредственно в места несения службы солдат в зоне спецоперации. "Также обеспечиваем выездные сборы к военнослужащим, потому что не всегда им удобно и возможно вообще выехать из своих штабов и позиций", - рассказала Еременко. Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для выдвижения своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения 18 декабря. Согласно закону, самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысячи подписей, проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января, после чего ЦИК проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней. Выборы президента России запланированы на 15-17 марта 2024 года.

https://ria.ru/20240112/avstriya-1920989910.html

https://ria.ru/20240112/vybory-1920948608.html

россия

луганская народная республика

луганск

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россия, луганская народная республика, луганск, владимир путин