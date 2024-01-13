https://ria.ru/20240113/shtab-1921075891.html
Военные в зоне СВО посетили штаб поддержки кандидатуры Путина на выборах
Военные в зоне СВО посетили штаб поддержки кандидатуры Путина на выборах - РИА Новости, 13.01.2024
Военные в зоне СВО посетили штаб поддержки кандидатуры Путина на выборах
Российские военнослужащие в Луганской Народной Республике посетили штаб общественной поддержки кандидатуры Владимира Путина на предстоящих президентских... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T00:24
2024-01-13T00:24
2024-01-13T00:24
россия
луганская народная республика
луганск
владимир путин
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ЛУГАНСК, 13 янв – РИА Новости. Российские военнослужащие в Луганской Народной Республике посетили штаб общественной поддержки кандидатуры Владимира Путина на предстоящих президентских выборах, передает корреспондент РИА Новости. В конце декабря в ЛНР стартовал сбор подписей в поддержку кандидата Владимира Путина на выборах президента РФ в 2024 году. Пункты сбора подписей начали работать в разных населенных пунктах ЛНР. В организации подписной кампании участвует сеть активистов и волонтеров республики. "Продолжается сбор подписей в поддержку Владимира Путина. Сбор осуществляют волонтеры Народного фронта. И сегодня мы в штабе общественной поддержки приняли наших дорогих военнослужащих, которые несут службу на передовой и выражают таким образом (ставя подписи в поддержку Путина) свое доверие и свою всестороннюю поддержку президенту", - рассказала журналистам доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина Анна Еременко. По ее словам, военнослужащие РФ активно отдают свои подписи в поддержку действующего президента. Еременко уточнила, что сбор подписей проходит как в Луганске, так и в ряде других городов республики, также волонтеры выезжают непосредственно в места несения службы солдат в зоне спецоперации. "Также обеспечиваем выездные сборы к военнослужащим, потому что не всегда им удобно и возможно вообще выехать из своих штабов и позиций", - рассказала Еременко. Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для выдвижения своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения 18 декабря. Согласно закону, самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысячи подписей, проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января, после чего ЦИК проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней. Выборы президента России запланированы на 15-17 марта 2024 года.
https://ria.ru/20240112/avstriya-1920989910.html
https://ria.ru/20240112/vybory-1920948608.html
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россия, луганская народная республика, луганск, владимир путин
Россия, Луганская Народная Республика, Луганск, Владимир Путин
Военные в зоне СВО посетили штаб поддержки кандидатуры Путина на выборах
Бойцы ВС России посетили в ЛНР штаб поддержки кандидатуры Путина на выборах
ЛУГАНСК, 13 янв – РИА Новости. Российские военнослужащие в Луганской Народной Республике посетили штаб общественной поддержки кандидатуры Владимира Путина на предстоящих президентских выборах, передает корреспондент РИА Новости.
В конце декабря в ЛНР
стартовал сбор подписей в поддержку кандидата Владимира Путина на выборах президента РФ
в 2024 году. Пункты сбора подписей начали работать в разных населенных пунктах ЛНР. В организации подписной кампании участвует сеть активистов и волонтеров республики.
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"Продолжается сбор подписей в поддержку Владимира Путина. Сбор осуществляют волонтеры Народного фронта. И сегодня мы в штабе общественной поддержки приняли наших дорогих военнослужащих, которые несут службу на передовой и выражают таким образом (ставя подписи в поддержку Путина) свое доверие и свою всестороннюю поддержку президенту", - рассказала журналистам доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина Анна Еременко.
По ее словам, военнослужащие РФ активно отдают свои подписи в поддержку действующего президента. Еременко уточнила, что сбор подписей проходит как в Луганске
, так и в ряде других городов республики, также волонтеры выезжают непосредственно в места несения службы солдат в зоне спецоперации.
"Также обеспечиваем выездные сборы к военнослужащим, потому что не всегда им удобно и возможно вообще выехать из своих штабов и позиций", - рассказала Еременко.
Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для выдвижения своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения 18 декабря.
Согласно закону, самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысячи подписей, проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января, после чего ЦИК проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.
Выборы президента России запланированы на 15-17 марта 2024 года.
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