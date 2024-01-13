https://ria.ru/20240113/shpak-1921079743.html

Эпатажного блогера Александра Шпака объявили в розыск

Эпатажного блогера Александра Шпака объявили в розыск - РИА Новости, 13.01.2024

Эпатажного блогера Александра Шпака объявили в розыск

МВД России объявило в розыск блогера и культуриста Александра Шпака, следует из данных базы ведомства. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T01:12

2024-01-13T01:12

2024-01-13T02:10

россия

происшествия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. МВД России объявило в розыск блогера и культуриста Александра Шпака, следует из данных базы ведомства. "Александр Шпак, 1.4.1979. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится на сайте ведомства.Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется. Шпака ранее несколько раз штрафовали за дискредитацию российской армии. По некоторым данным, с начала спецоперации он уехал за границу.

https://ria.ru/20240112/serafimov-1920893531.html

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россия, происшествия