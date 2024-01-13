Рейтинг@Mail.ru
Эпатажного блогера Александра Шпака объявили в розыск - РИА Новости, 13.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:12 13.01.2024 (обновлено: 02:10 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/shpak-1921079743.html
Эпатажного блогера Александра Шпака объявили в розыск
Эпатажного блогера Александра Шпака объявили в розыск - РИА Новости, 13.01.2024
Эпатажного блогера Александра Шпака объявили в розыск
МВД России объявило в розыск блогера и культуриста Александра Шпака, следует из данных базы ведомства. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T01:12
2024-01-13T02:10
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750139907_0:436:1630:1353_1920x0_80_0_0_c70a37226f32455b474501a3085a7ad7.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. МВД России объявило в розыск блогера и культуриста Александра Шпака, следует из данных базы ведомства. "Александр Шпак, 1.4.1979. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится на сайте ведомства.Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется. Шпака ранее несколько раз штрафовали за дискредитацию российской армии. По некоторым данным, с начала спецоперации он уехал за границу.
https://ria.ru/20240112/serafimov-1920893531.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750139907_0:343:1630:1566_1920x0_80_0_0_bd1e83168e98ca72cc00271c0b1fccda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия
Россия, Происшествия
Эпатажного блогера Александра Шпака объявили в розыск

МВД объявило в розыск уехавшего из России блогера Шпака по уголовной статье

© Фото : @sashashpakofficialАлександр Шпак
Александр Шпак - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© Фото : @sashashpakofficial
Александр Шпак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. МВД России объявило в розыск блогера и культуриста Александра Шпака, следует из данных базы ведомства.
«
"Александр Шпак, 1.4.1979. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится на сайте ведомства.
Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.
Шпака ранее несколько раз штрафовали за дискредитацию российской армии. По некоторым данным, с начала спецоперации он уехал за границу.
Андрей Серафимов - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Сотрудничавшего со СМИ-иноагентами журналиста Серафимова объявили в розыск
Вчера, 11:58
 
РоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала