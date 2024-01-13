https://ria.ru/20240113/shpak-1921079743.html
Эпатажного блогера Александра Шпака объявили в розыск
Эпатажного блогера Александра Шпака объявили в розыск - РИА Новости, 13.01.2024
Эпатажного блогера Александра Шпака объявили в розыск
МВД России объявило в розыск блогера и культуриста Александра Шпака, следует из данных базы ведомства. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T01:12
2024-01-13T01:12
2024-01-13T02:10
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. МВД России объявило в розыск блогера и культуриста Александра Шпака, следует из данных базы ведомства. "Александр Шпак, 1.4.1979. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится на сайте ведомства.Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется. Шпака ранее несколько раз штрафовали за дискредитацию российской армии. По некоторым данным, с начала спецоперации он уехал за границу.
https://ria.ru/20240112/serafimov-1920893531.html
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россия, происшествия
Эпатажного блогера Александра Шпака объявили в розыск
МВД объявило в розыск уехавшего из России блогера Шпака по уголовной статье
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. МВД России объявило в розыск блогера и культуриста Александра Шпака, следует из данных базы ведомства.
«
"Александр Шпак, 1.4.1979. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится на сайте ведомства.
Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.
Шпака ранее несколько раз штрафовали за дискредитацию российской армии. По некоторым данным, с начала спецоперации он уехал за границу.
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