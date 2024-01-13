В Тбилиси прошло шествие против осквернения иконы
В Тбилиси тысячи протестующих провели шествие против осквернения иконы
© Alt-Info • ალტ-ინფო/ВКонтактеСторонники консервативного антиевропейского движения "Альт-инфо" во время шествия против осквернения иконы Матроны Московской в Тбилиси
Сторонники консервативного антиевропейского движения "Альт-инфо" во время шествия против осквернения иконы Матроны Московской в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 13 янв – РИА Новости. Тысячи сторонников консервативного антиевропейского движения "Альт-инфо" провели шествие в центре Тбилиси до патриархии Грузии, а затем до собора Святой Троицы, протестуя против повреждения иконы Матроны Московской и требуя ужесточить наказание за осквернение святынь, кадры манифестации транслировались в прямом эфире на странице движения в соцсети.
В центре Тбилиси в субботу прошла акция с требованием ужесточить наказание за осквернение святынь. Митинг был организован после случая с иконой Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина, которая была облита синей краской в соборе Троицы в Тбилиси. МВД Грузии расследует это дело.
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"Да здравствует христианская Грузия! Да здравствует патриарх Грузии! Мы должны защищать нашу религию. Нельзя оставлять без наказания тех, кто нападает на церковь", - сообщил журналистам один из участников акции во время шествия.