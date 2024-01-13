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В Тбилиси прошло шествие против осквернения иконы - РИА Новости, 13.01.2024
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17:40 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/shestvie-1921190563.html
В Тбилиси прошло шествие против осквернения иконы
В Тбилиси прошло шествие против осквернения иконы - РИА Новости, 13.01.2024
В Тбилиси прошло шествие против осквернения иконы
Тысячи сторонников консервативного антиевропейского движения "Альт-инфо" провели шествие в центре Тбилиси до патриархии Грузии, а затем до собора Святой Троицы, РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T17:40
2024-01-13T17:40
тбилиси
грузия
иосиф сталин (джугашвили)
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ТБИЛИСИ, 13 янв – РИА Новости. Тысячи сторонников консервативного антиевропейского движения "Альт-инфо" провели шествие в центре Тбилиси до патриархии Грузии, а затем до собора Святой Троицы, протестуя против повреждения иконы Матроны Московской и требуя ужесточить наказание за осквернение святынь, кадры манифестации транслировались в прямом эфире на странице движения в соцсети. В центре Тбилиси в субботу прошла акция с требованием ужесточить наказание за осквернение святынь. Митинг был организован после случая с иконой Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина, которая была облита синей краской в соборе Троицы в Тбилиси. МВД Грузии расследует это дело. "Да здравствует христианская Грузия! Да здравствует патриарх Грузии! Мы должны защищать нашу религию. Нельзя оставлять без наказания тех, кто нападает на церковь", - сообщил журналистам один из участников акции во время шествия.
https://ria.ru/20240112/ikona-1921028804.html
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тбилиси, грузия, иосиф сталин (джугашвили)
Тбилиси, Грузия, Иосиф Сталин (Джугашвили)
В Тбилиси прошло шествие против осквернения иконы

В Тбилиси тысячи протестующих провели шествие против осквернения иконы

© Alt-Info • ალტ-ინფო/ВКонтактеСторонники консервативного антиевропейского движения "Альт-инфо" во время шествия против осквернения иконы Матроны Московской в Тбилиси
Сторонники консервативного антиевропейского движения Альт-инфо во время шествия против осквернения иконы Матроны Московской в Тбилиси
© Alt-Info • ალტ-ინფო/ВКонтакте
Сторонники консервативного антиевропейского движения "Альт-инфо" во время шествия против осквернения иконы Матроны Московской в Тбилиси
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 13 янв – РИА Новости. Тысячи сторонников консервативного антиевропейского движения "Альт-инфо" провели шествие в центре Тбилиси до патриархии Грузии, а затем до собора Святой Троицы, протестуя против повреждения иконы Матроны Московской и требуя ужесточить наказание за осквернение святынь, кадры манифестации транслировались в прямом эфире на странице движения в соцсети.
В центре Тбилиси в субботу прошла акция с требованием ужесточить наказание за осквернение святынь. Митинг был организован после случая с иконой Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина, которая была облита синей краской в соборе Троицы в Тбилиси. МВД Грузии расследует это дело.
«
"Да здравствует христианская Грузия! Да здравствует патриарх Грузии! Мы должны защищать нашу религию. Нельзя оставлять без наказания тех, кто нападает на церковь", - сообщил журналистам один из участников акции во время шествия.
Икона Матроны Московской в тбилисском кафедральном Соборе Святой Троицы
Икона Матроны Московской с изображением Сталина будет переписана
12 января, 18:25
 
ТбилисиГрузияИосиф Сталин (Джугашвили)
 
 
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