https://ria.ru/20240113/shestvie-1921190563.html

В Тбилиси прошло шествие против осквернения иконы

В Тбилиси прошло шествие против осквернения иконы - РИА Новости, 13.01.2024

В Тбилиси прошло шествие против осквернения иконы

Тысячи сторонников консервативного антиевропейского движения "Альт-инфо" провели шествие в центре Тбилиси до патриархии Грузии, а затем до собора Святой Троицы, РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T17:40

2024-01-13T17:40

2024-01-13T17:40

тбилиси

грузия

иосиф сталин (джугашвили)

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ТБИЛИСИ, 13 янв – РИА Новости. Тысячи сторонников консервативного антиевропейского движения "Альт-инфо" провели шествие в центре Тбилиси до патриархии Грузии, а затем до собора Святой Троицы, протестуя против повреждения иконы Матроны Московской и требуя ужесточить наказание за осквернение святынь, кадры манифестации транслировались в прямом эфире на странице движения в соцсети. В центре Тбилиси в субботу прошла акция с требованием ужесточить наказание за осквернение святынь. Митинг был организован после случая с иконой Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина, которая была облита синей краской в соборе Троицы в Тбилиси. МВД Грузии расследует это дело. "Да здравствует христианская Грузия! Да здравствует патриарх Грузии! Мы должны защищать нашу религию. Нельзя оставлять без наказания тех, кто нападает на церковь", - сообщил журналистам один из участников акции во время шествия.

https://ria.ru/20240112/ikona-1921028804.html

тбилиси

грузия

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тбилиси, грузия, иосиф сталин (джугашвили)