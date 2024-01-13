https://ria.ru/20240113/shef-1921211911.html

Шеф Пентагона остается в больнице, дата выписки еще не известна

Шеф Пентагона остается в больнице, дата выписки еще не известна - РИА Новости, 13.01.2024

Шеф Пентагона остается в больнице, дата выписки еще не известна

Глава Пентагона Ллойд Остин, у которого диагностировали рак простаты, по-прежнему находится в больнице, дата его выписки пока не известна, заявил в субботу... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T21:08

2024-01-13T21:08

2024-01-13T21:08

в мире

ллойд остин

патрик райдер

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 13 января – РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин, у которого диагностировали рак простаты, по-прежнему находится в больнице, дата его выписки пока не известна, заявил в субботу пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер. "Госсекретарь по-прежнему находится в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, его состояние оценивается как хорошее. Министр поддерживает контакт со старшими должностными лицами Пентагона, имеет полный доступ к безопасной связи и продолжает следить за ежедневной работой ведомства по всему миру", - говорится в распространенном заявлении Райдера. Чиновник отметил, что Пентагон по-прежнему не располагает данными относительно возможного срока выписки Остина из больницы. "На данный момент у нас нет конкретной даты выписки министра Остина, но мы продолжим ежедневно информировать общественность по данному вопросу", - заключил Райдер. На текущей неделе стало известно, что у Остина диагностировали рак простаты. В декабре 2023 года его госпитализировали в национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, где провели простатэктомию - удаление всей или части простаты. После операции глава Пентагона вернулся домой, но 1 января его госпитализировали в то же учреждение из-за осложнений после операции. Первичное обследование выявило у него инфекцию мочевыводящих путей. Остина поместили в отделение интенсивной терапии для тщательного наблюдения. Во время пребывания министра в больнице его состояние постепенно улучшалось, и теперь врачи ожидают его полного выздоровления. Внеплановая госпитализация Остина спровоцировала скандал в американском правительстве. Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявлял, что планирует в январе начать расследование обстоятельств госпитализации министра обороны.

https://ria.ru/20240113/yemen-1921097803.html

https://ria.ru/20240112/udary-1921071215.html

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в мире, ллойд остин, патрик райдер, министерство обороны сша