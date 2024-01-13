Рейтинг@Mail.ru
Шеф Пентагона остается в больнице, дата выписки еще не известна - РИА Новости, 13.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:08 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/shef-1921211911.html
Шеф Пентагона остается в больнице, дата выписки еще не известна
Шеф Пентагона остается в больнице, дата выписки еще не известна - РИА Новости, 13.01.2024
Шеф Пентагона остается в больнице, дата выписки еще не известна
Глава Пентагона Ллойд Остин, у которого диагностировали рак простаты, по-прежнему находится в больнице, дата его выписки пока не известна, заявил в субботу... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T21:08
2024-01-13T21:08
в мире
ллойд остин
патрик райдер
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866848252_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9037973b6b3beac0782ccfae215a6f50.jpg
ВАШИНГТОН, 13 января – РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин, у которого диагностировали рак простаты, по-прежнему находится в больнице, дата его выписки пока не известна, заявил в субботу пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер. "Госсекретарь по-прежнему находится в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, его состояние оценивается как хорошее. Министр поддерживает контакт со старшими должностными лицами Пентагона, имеет полный доступ к безопасной связи и продолжает следить за ежедневной работой ведомства по всему миру", - говорится в распространенном заявлении Райдера. Чиновник отметил, что Пентагон по-прежнему не располагает данными относительно возможного срока выписки Остина из больницы. "На данный момент у нас нет конкретной даты выписки министра Остина, но мы продолжим ежедневно информировать общественность по данному вопросу", - заключил Райдер. На текущей неделе стало известно, что у Остина диагностировали рак простаты. В декабре 2023 года его госпитализировали в национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, где провели простатэктомию - удаление всей или части простаты. После операции глава Пентагона вернулся домой, но 1 января его госпитализировали в то же учреждение из-за осложнений после операции. Первичное обследование выявило у него инфекцию мочевыводящих путей. Остина поместили в отделение интенсивной терапии для тщательного наблюдения. Во время пребывания министра в больнице его состояние постепенно улучшалось, и теперь врачи ожидают его полного выздоровления. Внеплановая госпитализация Остина спровоцировала скандал в американском правительстве. Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявлял, что планирует в январе начать расследование обстоятельств госпитализации министра обороны.
https://ria.ru/20240113/yemen-1921097803.html
https://ria.ru/20240112/udary-1921071215.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866848252_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_13d65a240e4abea9d20d865a4b383a74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ллойд остин, патрик райдер, министерство обороны сша
В мире, Ллойд Остин, Патрик Райдер, Министерство обороны США
Шеф Пентагона остается в больнице, дата выписки еще не известна

Патрик Райдер: шеф Пентагона остается в больнице, дата выписки еще не известна

© AP Photo / Matthias SchraderМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Министр обороны США Ллойд Остин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 января – РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин, у которого диагностировали рак простаты, по-прежнему находится в больнице, дата его выписки пока не известна, заявил в субботу пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер.
«
"Госсекретарь по-прежнему находится в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, его состояние оценивается как хорошее. Министр поддерживает контакт со старшими должностными лицами Пентагона, имеет полный доступ к безопасной связи и продолжает следить за ежедневной работой ведомства по всему миру", - говорится в распространенном заявлении Райдера.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
В Пентагоне назвали цель нового удара в Йемене
Вчера, 06:31
Чиновник отметил, что Пентагон по-прежнему не располагает данными относительно возможного срока выписки Остина из больницы. "На данный момент у нас нет конкретной даты выписки министра Остина, но мы продолжим ежедневно информировать общественность по данному вопросу", - заключил Райдер.
На текущей неделе стало известно, что у Остина диагностировали рак простаты. В декабре 2023 года его госпитализировали в национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, где провели простатэктомию - удаление всей или части простаты. После операции глава Пентагона вернулся домой, но 1 января его госпитализировали в то же учреждение из-за осложнений после операции. Первичное обследование выявило у него инфекцию мочевыводящих путей. Остина поместили в отделение интенсивной терапии для тщательного наблюдения. Во время пребывания министра в больнице его состояние постепенно улучшалось, и теперь врачи ожидают его полного выздоровления.
Внеплановая госпитализация Остина спровоцировала скандал в американском правительстве. Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявлял, что планирует в январе начать расследование обстоятельств госпитализации министра обороны.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
США ослабили ударные возможности хуситов, заявил Пентагон
12 января, 23:18
 
В миреЛлойд ОстинПатрик РайдерМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала