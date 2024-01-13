https://ria.ru/20240113/sektor_gaza-1921099264.html
СМИ: в больнице "Аль-Акса" в Газе отключилось электричество
СМИ: в больнице "Аль-Акса" в Газе отключилось электричество - РИА Новости, 13.01.2024
СМИ: в больнице "Аль-Акса" в Газе отключилось электричество
В больнице "Аль-Акса" в секторе Газа отключилось электричество из-за нехватки топлива, врачи вынуждены работать с фонариками, сообщает телеканал "Аль-Джазира". РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T07:06
2024-01-13T07:06
2024-01-13T07:06
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В больнице "Аль-Акса" в секторе Газа отключилось электричество из-за нехватки топлива, врачи вынуждены работать с фонариками, сообщает телеканал "Аль-Джазира". "Видеокадры, полученные "Аль-Джазирой", показывают отчаянную ситуацию внутри больницы "Аль-Акса", которой не удается лечить пациентов на фоне отсутствия электричества из-за нехватки топлива", - указывает телеканал. Как сказал телеканалу один из врачей больницы, оборудование в отделениях интенсивной терапии, где лежат дети, работает на вспомогательном питании, и, если оно отключится, они могут погибнуть. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 23 тысячи, более 60 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240103/gaza-1919536298.html
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владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, россия, восточный иерусалим, в мире
Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, В мире
СМИ: в больнице "Аль-Акса" в Газе отключилось электричество
"Аль-Джазира": в больнице "Аль-Акса" в секторе Газа отключилось электричество
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
В больнице "Аль-Акса" в секторе Газа отключилось электричество из-за нехватки топлива, врачи вынуждены работать с фонариками, сообщает телеканал "Аль-Джазира".
«
"Видеокадры, полученные "Аль-Джазирой", показывают отчаянную ситуацию внутри больницы "Аль-Акса", которой не удается лечить пациентов на фоне отсутствия электричества из-за нехватки топлива", - указывает телеканал.
Как сказал телеканалу один из врачей больницы, оборудование в отделениях интенсивной терапии, где лежат дети, работает на вспомогательном питании, и, если оно отключится, они могут погибнуть.
Израиль
7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Глава ВОЗ осудил удары по больнице "Аль-Амаль" на юге сектора Газа
По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 23 тысячи, более 60 тысяч получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
В Палестине заявили о десяти погибших после удара рядом с больницей в Газе