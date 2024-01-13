Рейтинг@Mail.ru
Участок федеральной трассы на Сахалине открыли после метелей - РИА Новости, 13.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:58 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/sakhalin-1921102022.html
Участок федеральной трассы на Сахалине открыли после метелей
Участок федеральной трассы на Сахалине открыли после метелей - РИА Новости, 13.01.2024
Участок федеральной трассы на Сахалине открыли после метелей
Проезд по всем автодорогам Сахалина, в том числе на участке федеральной трассы, открыли в субботу, информирует региональный главк МЧС России. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T07:58
2024-01-13T07:58
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сахалин
южно-сахалинск
оха
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751892027_0:138:3126:1896_1920x0_80_0_0_ec24fec00bf4c17ba0f928d04f4d11df.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 янв – РИА Новости. Проезд по всем автодорогам Сахалина, в том числе на участке федеральной трассы, открыли в субботу, информирует региональный главк МЧС России. "С 15.00 (7.00 мск) 13 января открыт для движения автотранспорта участок федеральной автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Оха от Южно-Сахалинска до села Поречье", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. На данном участке движение для всех видов транспорта (кроме высокопроходимого и спецавтомобилей оперативных служб) было запрещено в пятницу из-за прохождения очередного циклона по югу Сахалина. Обильные снегопады и метели привели к заносам на трассах и ограничению видимости. Федеральная трасса А-393 протяженностью 834 километра является главной автомобильной артерией Сахалина и соединяет населенные пункты по восточному побережью острова (Южно-Сахалинск, Долинск, Макаров, Поронайск, Смирных, Тымовское, Ноглики и Оха) и морские порты области.
https://ria.ru/20230401/trassa-1862355712.html
сахалин
южно-сахалинск
оха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751892027_397:0:3126:2047_1920x0_80_0_0_da1036115350deb0208a20342d7ee0a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сахалин, южно-сахалинск, оха
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сахалин, Южно-Сахалинск, Оха
Участок федеральной трассы на Сахалине открыли после метелей

На Сахалине после метелей открыли проезд по участку федеральной трассы

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкАвтомобили на трассе зимой
Автомобили на трассе зимой - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
Автомобили на трассе зимой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 янв – РИА Новости. Проезд по всем автодорогам Сахалина, в том числе на участке федеральной трассы, открыли в субботу, информирует региональный главк МЧС России.
«
"С 15.00 (7.00 мск) 13 января открыт для движения автотранспорта участок федеральной автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Оха от Южно-Сахалинска до села Поречье", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
На данном участке движение для всех видов транспорта (кроме высокопроходимого и спецавтомобилей оперативных служб) было запрещено в пятницу из-за прохождения очередного циклона по югу Сахалина. Обильные снегопады и метели привели к заносам на трассах и ограничению видимости.
Федеральная трасса А-393 протяженностью 834 километра является главной автомобильной артерией Сахалина и соединяет населенные пункты по восточному побережью острова (Южно-Сахалинск, Долинск, Макаров, Поронайск, Смирных, Тымовское, Ноглики и Оха) и морские порты области.
Автомобиль на трассе Кола - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
В Мурманской области закрыли участок трассы у границы с Норвегией
1 апреля 2023, 15:04
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СахалинЮжно-СахалинскОха
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала