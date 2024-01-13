https://ria.ru/20240113/sakhalin-1921102022.html
Участок федеральной трассы на Сахалине открыли после метелей
Участок федеральной трассы на Сахалине открыли после метелей - РИА Новости, 13.01.2024
Участок федеральной трассы на Сахалине открыли после метелей
Проезд по всем автодорогам Сахалина, в том числе на участке федеральной трассы, открыли в субботу, информирует региональный главк МЧС России. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T07:58
2024-01-13T07:58
2024-01-13T07:58
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сахалин
южно-сахалинск
оха
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 янв – РИА Новости. Проезд по всем автодорогам Сахалина, в том числе на участке федеральной трассы, открыли в субботу, информирует региональный главк МЧС России. "С 15.00 (7.00 мск) 13 января открыт для движения автотранспорта участок федеральной автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Оха от Южно-Сахалинска до села Поречье", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. На данном участке движение для всех видов транспорта (кроме высокопроходимого и спецавтомобилей оперативных служб) было запрещено в пятницу из-за прохождения очередного циклона по югу Сахалина. Обильные снегопады и метели привели к заносам на трассах и ограничению видимости. Федеральная трасса А-393 протяженностью 834 километра является главной автомобильной артерией Сахалина и соединяет населенные пункты по восточному побережью острова (Южно-Сахалинск, Долинск, Макаров, Поронайск, Смирных, Тымовское, Ноглики и Оха) и морские порты области.
https://ria.ru/20230401/trassa-1862355712.html
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южно-сахалинск
оха
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сахалин, южно-сахалинск, оха
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сахалин, Южно-Сахалинск, Оха
Участок федеральной трассы на Сахалине открыли после метелей
На Сахалине после метелей открыли проезд по участку федеральной трассы