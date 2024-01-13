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Врачи сообщили о состоянии Льва Рубинштейна - РИА Новости, 13.01.2024
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09:52 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/rubinshteyn-1921113524.html
Врачи сообщили о состоянии Льва Рубинштейна
Врачи сообщили о состоянии Льва Рубинштейна - РИА Новости, 13.01.2024
Врачи сообщили о состоянии Льва Рубинштейна
Российский поэт и публицист Лев Рубинштейн остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии после ДТП в Москве, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи им... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T09:52
2024-01-13T09:52
москва
лев рубинштейн
общество
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российский поэт и публицист Лев Рубинштейн остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии после ДТП в Москве, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Рубинштейна сбила машина на северо-востоке Москвы 8 января, 76-летнего поэта госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи Склифосовского. "Находится в экстренной реанимации, состояние крайне тяжелое", - сказали в медучреждение. Как ранее сообщал столичный дептранс, на улице Образцова водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и наехал на Рубинштейна. По предварительным данным, за собственником автомобиля за последние 12 месяцев числится 19 эпизодов нарушений ПДД.
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москва, лев рубинштейн, общество
Москва, Лев Рубинштейн, Общество
Врачи сообщили о состоянии Льва Рубинштейна

Поэт Рубинштейн остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПоэт и публицист Лев Рубинштейн
Поэт и публицист Лев Рубинштейн - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Поэт и публицист Лев Рубинштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российский поэт и публицист Лев Рубинштейн остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии после ДТП в Москве, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.
Рубинштейна сбила машина на северо-востоке Москвы 8 января, 76-летнего поэта госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи Склифосовского.
Поэт и публицист Лев Рубинштейн - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
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"Находится в экстренной реанимации, состояние крайне тяжелое", - сказали в медучреждение.
Как ранее сообщал столичный дептранс, на улице Образцова водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и наехал на Рубинштейна. По предварительным данным, за собственником автомобиля за последние 12 месяцев числится 19 эпизодов нарушений ПДД.
Момент наезда на поэта Льва Рубинштейна на пешеходном переходе
Появилось видео ДТП, в которое попал поэт Лев Рубинштейн
9 января, 13:03
 
МоскваЛев РубинштейнОбщество
 
 
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