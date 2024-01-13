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СМИ: США поставляли боевикам РПК разведданные - РИА Новости, 13.01.2024
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12:53 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/rpk-1921141305.html
СМИ: США поставляли боевикам РПК разведданные
СМИ: США поставляли боевикам РПК разведданные - РИА Новости, 13.01.2024
СМИ: США поставляли боевикам РПК разведданные
США поставляли в последнее время боевикам запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) оружие, боеприпасы и разведывательную информацию, против Анкары... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T12:53
2024-01-13T12:53
в мире
турция
ирак
сша
рабочая партия курдистана
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АНКАРА, 13 янв – РИА Новости. США поставляли в последнее время боевикам запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) оружие, боеприпасы и разведывательную информацию, против Анкары ведется "война на истощение", пишет газета Hürriyet, ссылаясь на собственные источники. ВВС Турции провели воздушную операцию на севере Ирака и Сирии после атаки боевиков РПК на позиции армии страны на севере Ирака, в результате которой погибли девять военнослужащих. "Есть информация о том, что не только США, но и различные центры в последнее время поставляли террористической организации оружие, боеприпасы и разведывательную информацию", - пишет издание. Издание отмечает, что "рост числа террористических атак связан как с внутренними, так и с внешними событиями". "Державы, которые не хотят, чтобы Турция была эффективным игроком в регионе, нацеливаются на нее через террористические организации. В некотором смысле против Турции ведется "война на истощение", в основе которой лежит концепция последнего периода. Учитывая расчеты и интересы мировых держав в регионе, а также массовые убийства Израиля в Газе, не будет ошибкой сказать, что каждая из этих держав использует в регионе свои собственные террористические организации или марионеточные силы", - отмечает газета. "Поскольку в Турции приближаются выборы (в местные органы самоуправление, в конце марта – ред.), также утверждается, что вышеупомянутыми атаками они преследуют определенные цели в отношении внутреннего общественного мнения. Предполагается, что цель состоит в том, чтобы открыть дебаты в общественном мнении на тему "что Турция делает в этом регионе, Турция должна уйти к своим границам"", - добавляет Hürriyet. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
https://ria.ru/20231216/turtsiya-1916221949.html
https://ria.ru/20231223/boeviki-1917706291.html
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в мире, турция, ирак, сша, рабочая партия курдистана
В мире, Турция, Ирак, США, Рабочая партия Курдистана
СМИ: США поставляли боевикам РПК разведданные

Hürriyet: США поставляли боевикам запрещенной в Турции РПК оружие и разведданные

© AP Photo / Andrew MedichiniФлаг Рабочей партии Курдистана
Флаг Рабочей партии Курдистана - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаг Рабочей партии Курдистана. Архивное фото
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АНКАРА, 13 янв – РИА Новости. США поставляли в последнее время боевикам запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) оружие, боеприпасы и разведывательную информацию, против Анкары ведется "война на истощение", пишет газета Hürriyet, ссылаясь на собственные источники.
ВВС Турции провели воздушную операцию на севере Ирака и Сирии после атаки боевиков РПК на позиции армии страны на севере Ирака, в результате которой погибли девять военнослужащих.
"Есть информация о том, что не только США, но и различные центры в последнее время поставляли террористической организации оружие, боеприпасы и разведывательную информацию", - пишет издание.
Издание отмечает, что "рост числа террористических атак связан как с внутренними, так и с внешними событиями". "Державы, которые не хотят, чтобы Турция была эффективным игроком в регионе, нацеливаются на нее через террористические организации. В некотором смысле против Турции ведется "война на истощение", в основе которой лежит концепция последнего периода. Учитывая расчеты и интересы мировых держав в регионе, а также массовые убийства Израиля в Газе, не будет ошибкой сказать, что каждая из этих держав использует в регионе свои собственные террористические организации или марионеточные силы", - отмечает газета.
Американские военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
Минобороны Турции отреагировало на совместные учения США с РПК в Сирии
16 декабря 2023, 17:55
"Поскольку в Турции приближаются выборы (в местные органы самоуправление, в конце марта – ред.), также утверждается, что вышеупомянутыми атаками они преследуют определенные цели в отношении внутреннего общественного мнения. Предполагается, что цель состоит в том, чтобы открыть дебаты в общественном мнении на тему "что Турция делает в этом регионе, Турция должна уйти к своим границам"", - добавляет Hürriyet.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
Турецкие военные - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
Минобороны Турции заявило о нейтрализации 16 боевиков РПК в Ираке
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