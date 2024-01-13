https://ria.ru/20240113/rpk-1921141305.html

СМИ: США поставляли боевикам РПК разведданные

СМИ: США поставляли боевикам РПК разведданные - РИА Новости, 13.01.2024

СМИ: США поставляли боевикам РПК разведданные

США поставляли в последнее время боевикам запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) оружие, боеприпасы и разведывательную информацию, против Анкары... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T12:53

2024-01-13T12:53

2024-01-13T12:53

в мире

турция

ирак

сша

рабочая партия курдистана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866038733_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_f7bfa4b2a46635a34fab04769cd77c0d.jpg

АНКАРА, 13 янв – РИА Новости. США поставляли в последнее время боевикам запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) оружие, боеприпасы и разведывательную информацию, против Анкары ведется "война на истощение", пишет газета Hürriyet, ссылаясь на собственные источники. ВВС Турции провели воздушную операцию на севере Ирака и Сирии после атаки боевиков РПК на позиции армии страны на севере Ирака, в результате которой погибли девять военнослужащих. "Есть информация о том, что не только США, но и различные центры в последнее время поставляли террористической организации оружие, боеприпасы и разведывательную информацию", - пишет издание. Издание отмечает, что "рост числа террористических атак связан как с внутренними, так и с внешними событиями". "Державы, которые не хотят, чтобы Турция была эффективным игроком в регионе, нацеливаются на нее через террористические организации. В некотором смысле против Турции ведется "война на истощение", в основе которой лежит концепция последнего периода. Учитывая расчеты и интересы мировых держав в регионе, а также массовые убийства Израиля в Газе, не будет ошибкой сказать, что каждая из этих держав использует в регионе свои собственные террористические организации или марионеточные силы", - отмечает газета. "Поскольку в Турции приближаются выборы (в местные органы самоуправление, в конце марта – ред.), также утверждается, что вышеупомянутыми атаками они преследуют определенные цели в отношении внутреннего общественного мнения. Предполагается, что цель состоит в том, чтобы открыть дебаты в общественном мнении на тему "что Турция делает в этом регионе, Турция должна уйти к своим границам"", - добавляет Hürriyet. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.

https://ria.ru/20231216/turtsiya-1916221949.html

https://ria.ru/20231223/boeviki-1917706291.html

турция

ирак

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, ирак, сша, рабочая партия курдистана