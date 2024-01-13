СМИ: США поставляли боевикам РПК разведданные
Hürriyet: США поставляли боевикам запрещенной в Турции РПК оружие и разведданные
© AP Photo / Andrew MedichiniФлаг Рабочей партии Курдистана
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаг Рабочей партии Курдистана. Архивное фото
АНКАРА, 13 янв – РИА Новости. США поставляли в последнее время боевикам запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) оружие, боеприпасы и разведывательную информацию, против Анкары ведется "война на истощение", пишет газета Hürriyet, ссылаясь на собственные источники.
"Есть информация о том, что не только США, но и различные центры в последнее время поставляли террористической организации оружие, боеприпасы и разведывательную информацию", - пишет издание.
Издание отмечает, что "рост числа террористических атак связан как с внутренними, так и с внешними событиями". "Державы, которые не хотят, чтобы Турция была эффективным игроком в регионе, нацеливаются на нее через террористические организации. В некотором смысле против Турции ведется "война на истощение", в основе которой лежит концепция последнего периода. Учитывая расчеты и интересы мировых держав в регионе, а также массовые убийства Израиля в Газе, не будет ошибкой сказать, что каждая из этих держав использует в регионе свои собственные террористические организации или марионеточные силы", - отмечает газета.
"Поскольку в Турции приближаются выборы (в местные органы самоуправление, в конце марта – ред.), также утверждается, что вышеупомянутыми атаками они преследуют определенные цели в отношении внутреннего общественного мнения. Предполагается, что цель состоит в том, чтобы открыть дебаты в общественном мнении на тему "что Турция делает в этом регионе, Турция должна уйти к своим границам"", - добавляет Hürriyet.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.