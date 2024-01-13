https://ria.ru/20240113/rossiyanin-1921136612.html

Россиянина, собиравшего данные для спецслужб Польши, отправили в СИЗО

Россиянина, собиравшего данные для спецслужб Польши, отправили в СИЗО - РИА Новости, 13.01.2024

Россиянина, собиравшего данные для спецслужб Польши, отправили в СИЗО

Ленинский районный суд Пензы заключил под стражу до 10 марта сотрудника режимного предприятия Пензенской области, уличенного в связях со спецслужбами Польши,... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T12:23

2024-01-13T12:23

2024-01-13T12:48

польша

происшествия

пенза

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САРАТОВ, 13 янв - РИА Новости. Ленинский районный суд Пензы заключил под стражу до 10 марта сотрудника режимного предприятия Пензенской области, уличенного в связях со спецслужбами Польши, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.ФСБ РФ ранее сообщила, что сотрудника режимного предприятия Пензенской области уличили в связях со спецслужбами Польши, его задержали, в отношении него возбуждено дело по статье 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством". По информации следствия, российский гражданин сам установил и поддерживал сотрудничество с представителем спецслужб Польши с целью "передачи сведений о деятельности предприятия в обмен на оказание ему содействия в выезде на постоянное место жительство в иностранное государство". В ходе допроса задержанный признался, что хотел передать данные о расположении объектов на территории предприятия для нанесения по ним ударов."(Избрана мера пресечения) заключение под стражу до 10 марта 2024 года", - сказала собеседница агентства.Как уточняется на странице Ленинского районного суда в соцсети "ВКонтакте", жителю Пензенской области, который отправлен под стражу, следствием предъявлено обвинение по статье 275.1 УК РФ.Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.В МИД Польши отрицают, что задержанный в РФ был связан с польскими спецслужбами. В видеоролике, опубликованном ФСБ РФ, демонстрируется обнаруженная в квартире задержанного одежда с символикой западных стран, а также шевронами НАТО, конституцией Польши, самоучителем украинского языка, а также коллекцией американских автомобильных номерных знаков.

https://ria.ru/20240113/polsha-1921139242.html

https://ria.ru/20240113/rossiya-1921117882.html

польша

пенза

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

польша, происшествия, пенза