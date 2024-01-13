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Россиянина, собиравшего данные для спецслужб Польши, отправили в СИЗО - РИА Новости, 13.01.2024
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12:23 13.01.2024 (обновлено: 12:48 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/rossiyanin-1921136612.html
Россиянина, собиравшего данные для спецслужб Польши, отправили в СИЗО
Россиянина, собиравшего данные для спецслужб Польши, отправили в СИЗО - РИА Новости, 13.01.2024
Россиянина, собиравшего данные для спецслужб Польши, отправили в СИЗО
Ленинский районный суд Пензы заключил под стражу до 10 марта сотрудника режимного предприятия Пензенской области, уличенного в связях со спецслужбами Польши,... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T12:23
2024-01-13T12:48
польша
происшествия
пенза
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САРАТОВ, 13 янв - РИА Новости. Ленинский районный суд Пензы заключил под стражу до 10 марта сотрудника режимного предприятия Пензенской области, уличенного в связях со спецслужбами Польши, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.ФСБ РФ ранее сообщила, что сотрудника режимного предприятия Пензенской области уличили в связях со спецслужбами Польши, его задержали, в отношении него возбуждено дело по статье 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством". По информации следствия, российский гражданин сам установил и поддерживал сотрудничество с представителем спецслужб Польши с целью "передачи сведений о деятельности предприятия в обмен на оказание ему содействия в выезде на постоянное место жительство в иностранное государство". В ходе допроса задержанный признался, что хотел передать данные о расположении объектов на территории предприятия для нанесения по ним ударов."(Избрана мера пресечения) заключение под стражу до 10 марта 2024 года", - сказала собеседница агентства.Как уточняется на странице Ленинского районного суда в соцсети "ВКонтакте", жителю Пензенской области, который отправлен под стражу, следствием предъявлено обвинение по статье 275.1 УК РФ.Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.В МИД Польши отрицают, что задержанный в РФ был связан с польскими спецслужбами. В видеоролике, опубликованном ФСБ РФ, демонстрируется обнаруженная в квартире задержанного одежда с символикой западных стран, а также шевронами НАТО, конституцией Польши, самоучителем украинского языка, а также коллекцией американских автомобильных номерных знаков.
https://ria.ru/20240113/polsha-1921139242.html
https://ria.ru/20240113/rossiya-1921117882.html
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польша, происшествия, пенза
Польша, Происшествия, Пенза
Россиянина, собиравшего данные для спецслужб Польши, отправили в СИЗО

Суд отправил в СИЗО россиянина, собиравшего данные для спецслужб Польши

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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САРАТОВ, 13 янв - РИА Новости. Ленинский районный суд Пензы заключил под стражу до 10 марта сотрудника режимного предприятия Пензенской области, уличенного в связях со спецслужбами Польши, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
ФСБ РФ ранее сообщила, что сотрудника режимного предприятия Пензенской области уличили в связях со спецслужбами Польши, его задержали, в отношении него возбуждено дело по статье 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством". По информации следствия, российский гражданин сам установил и поддерживал сотрудничество с представителем спецслужб Польши с целью "передачи сведений о деятельности предприятия в обмен на оказание ему содействия в выезде на постоянное место жительство в иностранное государство". В ходе допроса задержанный признался, что хотел передать данные о расположении объектов на территории предприятия для нанесения по ним ударов.
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"(Избрана мера пресечения) заключение под стражу до 10 марта 2024 года", - сказала собеседница агентства.
Как уточняется на странице Ленинского районного суда в соцсети "ВКонтакте", жителю Пензенской области, который отправлен под стражу, следствием предъявлено обвинение по статье 275.1 УК РФ.
Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
В МИД Польши отрицают, что задержанный в РФ был связан с польскими спецслужбами. В видеоролике, опубликованном ФСБ РФ, демонстрируется обнаруженная в квартире задержанного одежда с символикой западных стран, а также шевронами НАТО, конституцией Польши, самоучителем украинского языка, а также коллекцией американских автомобильных номерных знаков.
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