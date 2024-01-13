https://ria.ru/20240113/rossiyanin-1921136612.html
Россиянина, собиравшего данные для спецслужб Польши, отправили в СИЗО
Россиянина, собиравшего данные для спецслужб Польши, отправили в СИЗО - РИА Новости, 13.01.2024
Россиянина, собиравшего данные для спецслужб Польши, отправили в СИЗО
Ленинский районный суд Пензы заключил под стражу до 10 марта сотрудника режимного предприятия Пензенской области, уличенного в связях со спецслужбами Польши,... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T12:23
2024-01-13T12:23
2024-01-13T12:48
польша
происшествия
пенза
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
САРАТОВ, 13 янв - РИА Новости. Ленинский районный суд Пензы заключил под стражу до 10 марта сотрудника режимного предприятия Пензенской области, уличенного в связях со спецслужбами Польши, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.ФСБ РФ ранее сообщила, что сотрудника режимного предприятия Пензенской области уличили в связях со спецслужбами Польши, его задержали, в отношении него возбуждено дело по статье 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством". По информации следствия, российский гражданин сам установил и поддерживал сотрудничество с представителем спецслужб Польши с целью "передачи сведений о деятельности предприятия в обмен на оказание ему содействия в выезде на постоянное место жительство в иностранное государство". В ходе допроса задержанный признался, что хотел передать данные о расположении объектов на территории предприятия для нанесения по ним ударов."(Избрана мера пресечения) заключение под стражу до 10 марта 2024 года", - сказала собеседница агентства.Как уточняется на странице Ленинского районного суда в соцсети "ВКонтакте", жителю Пензенской области, который отправлен под стражу, следствием предъявлено обвинение по статье 275.1 УК РФ.Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.В МИД Польши отрицают, что задержанный в РФ был связан с польскими спецслужбами. В видеоролике, опубликованном ФСБ РФ, демонстрируется обнаруженная в квартире задержанного одежда с символикой западных стран, а также шевронами НАТО, конституцией Польши, самоучителем украинского языка, а также коллекцией американских автомобильных номерных знаков.
https://ria.ru/20240113/polsha-1921139242.html
https://ria.ru/20240113/rossiya-1921117882.html
польша
пенза
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, происшествия, пенза
Польша, Происшествия, Пенза
Россиянина, собиравшего данные для спецслужб Польши, отправили в СИЗО
Суд отправил в СИЗО россиянина, собиравшего данные для спецслужб Польши
САРАТОВ, 13 янв - РИА Новости. Ленинский районный суд Пензы заключил под стражу до 10 марта сотрудника режимного предприятия Пензенской области, уличенного в связях со спецслужбами Польши, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
ФСБ РФ
ранее сообщила, что сотрудника режимного предприятия Пензенской области уличили в связях со спецслужбами Польши, его задержали, в отношении него возбуждено дело по статье 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством". По информации следствия, российский гражданин сам установил и поддерживал сотрудничество с представителем спецслужб Польши с целью "передачи сведений о деятельности предприятия в обмен на оказание ему содействия в выезде на постоянное место жительство в иностранное государство". В ходе допроса задержанный признался, что хотел передать данные о расположении объектов на территории предприятия для нанесения по ним ударов.
В Польше прекратили операцию, начатую из-за "активности российской авиации"
"(Избрана мера пресечения) заключение под стражу до 10 марта 2024 года", - сказала собеседница агентства.
Как уточняется на странице Ленинского районного суда в соцсети "ВКонтакте", жителю Пензенской области, который отправлен под стражу, следствием предъявлено обвинение по статье 275.1 УК РФ.
Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
В МИД Польши отрицают, что задержанный в РФ был связан с польскими спецслужбами. В видеоролике, опубликованном ФСБ РФ, демонстрируется обнаруженная в квартире задержанного одежда с символикой западных стран, а также шевронами НАТО, конституцией Польши, самоучителем украинского языка, а также коллекцией американских автомобильных номерных знаков.
Экс-премьер Польши сделал шокирующее признание об армии России