https://ria.ru/20240113/robbi-1921036684.html
"Мне следует исчезнуть": Марго Робби решила взять паузу в актерской карьере
"Мне следует исчезнуть": Марго Робби решила взять паузу в актерской карьере - РИА Новости, 13.01.2024
"Мне следует исчезнуть": Марго Робби решила взять паузу в актерской карьере
Австралийская актриса Марго Робби рассказала в интервью Deadline, что намерена взять паузу в карьере. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T12:09
2024-01-13T12:09
2024-01-13T12:09
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Австралийская актриса Марго Робби рассказала в интервью Deadline, что намерена взять паузу в карьере."Вероятно, мне следует на некоторое время исчезнуть с экрана. Если бы я начала сниматься еще в одном фильме слишком рано, то все бы сказали: "Опять она? Да мы все лето на нее смотрели!" — прокомментировала Робби.Знаменитость призналась, что после завершения съемок "Барби" в октябре 2022 года она не работала, как актриса, а занималась исключительно продюсированием. "Продюсирование ведется 24 часа в сутки, семь дней в неделю, но что касается актерской деятельности, то это самый длинный период моего отсутствия на съемочной площадке", — рассказала Робби.Марго Робби планирует выпустить несколько фильмов как продюсер и заняться режиссурой. Актриса и ее муж Том Акерли уже десять лет владеют продюсерской компанией. Именно она занималась разработкой картины о знаменитой кукле-блондинке.
https://ria.ru/20240108/barbi-1920110847.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марго робби, знаменитости, новости шоу-бизнеса, барби, новости культуры, кино и сериалы
Марго Робби, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Барби, Культура, Новости культуры, Кино и сериалы
"Мне следует исчезнуть": Марго Робби решила взять паузу в актерской карьере
Марго Робби задумалась о перерыве в актерской карьере после успеха "Барби"