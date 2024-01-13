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"Мне следует исчезнуть": Марго Робби решила взять паузу в актерской карьере - РИА Новости, 13.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:09 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/robbi-1921036684.html
"Мне следует исчезнуть": Марго Робби решила взять паузу в актерской карьере
"Мне следует исчезнуть": Марго Робби решила взять паузу в актерской карьере - РИА Новости, 13.01.2024
"Мне следует исчезнуть": Марго Робби решила взять паузу в актерской карьере
Австралийская актриса Марго Робби рассказала в интервью Deadline, что намерена взять паузу в карьере. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T12:09
2024-01-13T12:09
марго робби
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барби
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Австралийская актриса Марго Робби рассказала в интервью Deadline, что намерена взять паузу в карьере.&quot;Вероятно, мне следует на некоторое время исчезнуть с экрана. Если бы я начала сниматься еще в одном фильме слишком рано, то все бы сказали: &quot;Опять она? Да мы все лето на нее смотрели!&quot; — прокомментировала Робби.Знаменитость призналась, что после завершения съемок "Барби" в октябре 2022 года она не работала, как актриса, а занималась исключительно продюсированием. &quot;Продюсирование ведется 24 часа в сутки, семь дней в неделю, но что касается актерской деятельности, то это самый длинный период моего отсутствия на съемочной площадке&quot;, — рассказала Робби.Марго Робби планирует выпустить несколько фильмов как продюсер и заняться режиссурой. Актриса и ее муж Том Акерли уже десять лет владеют продюсерской компанией. Именно она занималась разработкой картины о знаменитой кукле-блондинке.
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марго робби, знаменитости, новости шоу-бизнеса, барби, новости культуры, кино и сериалы
Марго Робби, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Барби, Культура, Новости культуры, Кино и сериалы
"Мне следует исчезнуть": Марго Робби решила взять паузу в актерской карьере

Марго Робби задумалась о перерыве в актерской карьере после успеха "Барби"

© AP Photo / Chris PizzelloАктриса Марго Робби на церемонии награждения премии "Золотой глобус"
Актриса Марго Робби на церемонии награждения премии Золотой глобус - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Chris Pizzello
Актриса Марго Робби на церемонии награждения премии "Золотой глобус"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Австралийская актриса Марго Робби рассказала в интервью Deadline, что намерена взять паузу в карьере.
«

"Вероятно, мне следует на некоторое время исчезнуть с экрана. Если бы я начала сниматься еще в одном фильме слишком рано, то все бы сказали: "Опять она? Да мы все лето на нее смотрели!" — прокомментировала Робби.

Знаменитость призналась, что после завершения съемок "Барби" в октябре 2022 года она не работала, как актриса, а занималась исключительно продюсированием.
«

"Продюсирование ведется 24 часа в сутки, семь дней в неделю, но что касается актерской деятельности, то это самый длинный период моего отсутствия на съемочной площадке", — рассказала Робби.

Марго Робби планирует выпустить несколько фильмов как продюсер и заняться режиссурой.
Актриса и ее муж Том Акерли уже десять лет владеют продюсерской компанией. Именно она занималась разработкой картины о знаменитой кукле-блондинке.
Кадр из трейлера фильма Барби
Фильм "Барби" получил "Золотой глобус" за "кинематографические достижения"
8 января, 06:15
 
КультураМарго РоббиЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаБарбиНовости культурыКино и сериалы
 
 
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