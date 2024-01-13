https://ria.ru/20240113/reysy-1921171623.html

Большую часть рейсов Brussels Airlines отменили из-за забастовки

Большую часть рейсов Brussels Airlines отменили из-за забастовки - РИА Новости, 13.01.2024

Большую часть рейсов Brussels Airlines отменили из-за забастовки

Значительная часть рейсов бельгийской авиакомпании Brussels Airlines отменена из-за 24-часовой забастовки пилотов, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T15:44

2024-01-13T15:44

2024-01-13T15:44

в мире

brussels airlines

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БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Значительная часть рейсов бельгийской авиакомпании Brussels Airlines отменена из-за 24-часовой забастовки пилотов, говорится в сообщении пресс-службы перевозчика. "Мы с сожалением сообщаем, что профсоюзы, представляющие пилотов, призвали к проведению социальных акций 13 января 2024 года. В результате мы вынуждены отменить часть рейсов", - говорится в сообщении. При этом бельгийское издание Soir сообщает, что в субботу будет выполнено только 36 из 112 запланированных рейсов. Ряд пассажиров были вынуждены перенести вылет на другие даты, некоторым всё же удалось совершить поездку на рейсах других партнерских авиалиний. В пятницу профсоюзы пилотов сообщили об однодневной акции из-за разногласий с руководством компании по поводу дополнительных выплат к зарплате. По их мнению, отказ от этих выплат значительно снижает благосостояние пилотов.

https://ria.ru/20240112/reysy-1921064081.html

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в мире, brussels airlines