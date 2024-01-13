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Большую часть рейсов Brussels Airlines отменили из-за забастовки
Большую часть рейсов Brussels Airlines отменили из-за забастовки - РИА Новости, 13.01.2024
Большую часть рейсов Brussels Airlines отменили из-за забастовки
Значительная часть рейсов бельгийской авиакомпании Brussels Airlines отменена из-за 24-часовой забастовки пилотов, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T15:44
2024-01-13T15:44
2024-01-13T15:44
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БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Значительная часть рейсов бельгийской авиакомпании Brussels Airlines отменена из-за 24-часовой забастовки пилотов, говорится в сообщении пресс-службы перевозчика. "Мы с сожалением сообщаем, что профсоюзы, представляющие пилотов, призвали к проведению социальных акций 13 января 2024 года. В результате мы вынуждены отменить часть рейсов", - говорится в сообщении. При этом бельгийское издание Soir сообщает, что в субботу будет выполнено только 36 из 112 запланированных рейсов. Ряд пассажиров были вынуждены перенести вылет на другие даты, некоторым всё же удалось совершить поездку на рейсах других партнерских авиалиний. В пятницу профсоюзы пилотов сообщили об однодневной акции из-за разногласий с руководством компании по поводу дополнительных выплат к зарплате. По их мнению, отказ от этих выплат значительно снижает благосостояние пилотов.
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в мире, brussels airlines
В мире, Brussels Airlines
Большую часть рейсов Brussels Airlines отменили из-за забастовки
Большую часть рейсов бельгийской Brussels Airlines отменили из-за забастовки
БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Значительная часть рейсов бельгийской авиакомпании Brussels Airlines отменена из-за 24-часовой забастовки пилотов, говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.
«
"Мы с сожалением сообщаем, что профсоюзы, представляющие пилотов, призвали к проведению социальных акций 13 января 2024 года. В результате мы вынуждены отменить часть рейсов", - говорится в сообщении.
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При этом бельгийское издание Soir сообщает, что в субботу будет выполнено только 36 из 112 запланированных рейсов.
Ряд пассажиров были вынуждены перенести вылет на другие даты, некоторым всё же удалось совершить поездку на рейсах других партнерских авиалиний.
В пятницу профсоюзы пилотов сообщили об однодневной акции из-за разногласий с руководством компании по поводу дополнительных выплат к зарплате. По их мнению, отказ от этих выплат значительно снижает благосостояние пилотов.
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