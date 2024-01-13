https://ria.ru/20240113/reaktsiya-1921209222.html

В МВД Белоруссии пообещали быструю реакцию на нарушение порядка на выборах

В МВД Белоруссии пообещали быструю реакцию на нарушение порядка на выборах - РИА Новости, 13.01.2024

В МВД Белоруссии пообещали быструю реакцию на нарушение порядка на выборах

Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил, что события 2020 года не повторятся на предстоящих в феврале выборах, реакция на нарушения общественного порядка... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T20:35

2024-01-13T20:35

2024-01-13T20:35

в мире

белоруссия

иван кубраков

александр лукашенко

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МИНСК, 13 янв – РИА Новости. Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил, что события 2020 года не повторятся на предстоящих в феврале выборах, реакция на нарушения общественного порядка будет мгновенной, но без перегибов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ноябре подписал указы, в соответствии с которыми в стране предусматривается проведение выборов в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов в единый день голосования 25 февраля 2024 года. "Я хочу сказать всем, в том числе тем, кто нас смотрит из-за границы: такого, как было в 2020 году, когда ходили, блокировали улицы, били скамейки, ломали инфраструктуру, не будет. Малейшее нарушение действующего законодательства - реакция будет мгновенной. Перегибов не будет, но порядок будет обеспечен", - сказал Кубраков в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в субботу. Глава МВД Белоруссии заявил, что силовые органы сделают все, чтобы в стране была обеспечена безопасность. "Сил и средств, в том числе в оперативном плане, хватает. На высочайшем уровне налажено взаимодействие с нашими коллегами по силовому блоку. И все вместе мы обязательно обеспечим безопасность в Беларуси", - подчеркнул он. Министр заметил, что в преддверии выборов у МВД уже есть утвержденный комплекс оперативно-розыскных мероприятий, работает подразделение интернет-разведки. По его словам, в начале электоральной кампании уже фиксируются попытки воздействовать на должностных лиц путем оскорблений и угроз, особенно со стороны находящихся за границей. Кубраков подчеркнул, что все такие случаи документируются, виновные будут привлечены к уголовной ответственности. Глава белорусского МВД добавил, что проведена работа по подготовке участков для голосования к выборам. Перед выборами участки обследуют, на них будут установлены кнопки тревожной сигнализации, организовано видеонаблюдение, будут созданы группы быстрого реагирования из числа сотрудников милиции, которых дополнительно привлекут в случае нештатных ситуаций на участках. Личный состав проводит регулярные учения по противодействию возможным беспорядкам, хотя, по словам министра, сейчас в стране "оперативная обстановка находится под контролем". "Подготовку к электоральной кампании мы начали давно, начиная с 2020 года, когда ситуация была очень напряженная, мы провели работу над ошибками, проанализировали ситуацию. И на референдуме в 2022 году безопасность на избирательных участках обеспечивалась совершенно по-другому. Поэтому тактика и стратегия уже выработаны. Мы готовим свой личный состав, который должен быть готов действовать в любой, даже самой сложной ситуации", - сказал Кубраков. Он напомнил, что в последние годы в Белоруссии усовершенствовали законодательство, которое позволяет правоохранительным органам во многом работать на опережение по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности сотрудников избирательных комиссий. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.

https://ria.ru/20240110/belorussiya-1920566264.html

https://ria.ru/20240106/belorussiya-1919885786.html

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в мире, белоруссия, иван кубраков, александр лукашенко