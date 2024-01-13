https://ria.ru/20240113/rassledovanie-1921167773.html

Полиция Антальи начала расследовать гибель россиянки

Полиция Антальи начала расследовать гибель россиянки - РИА Новости, 13.01.2024

Полиция Антальи начала расследовать гибель россиянки

Полиция Антальи начала расследование гибели туристки из России Надежды Ярыгиной, говорится в полученном РИА Новости заявлении ведомства. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T15:18

2024-01-13T15:18

2024-01-13T15:57

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СТАМБУЛ, 13 янв — РИА Новости. Полиция Антальи начала расследование гибели туристки из России Надежды Ярыгиной, говорится в полученном РИА Новости заявлении ведомства."Начато расследование в отношении пропавшей без вести в Кемере Надежды Ярыгиной", — указали в полиции.Так ведомство ответило на сообщения в некоторых СМИ, что туристку якобы убили.Отмечается, что россиянка 4 января в одиночку отправилась на прогулку на гору Чалыш, а 12 января ее тело обнаружили спасатели."Тело обнаружено лежащим на спине вместе с деньгами, очками, сигаретами и другими личными вещами. Рядом с телом лежали пустые пачки из-под снотворного, пластиковые бутылки, в которых, предположительно, судя по запаху, был алкоголь", — говорится в заявлении полиции. Пустые пачки снотворного также обнаружили и в номере отеля, где проживала Ярыгина."Тело обнаружено целым, нижнее белье женщины на месте, подозрительных обстоятельств не обнаружено", — подчеркнули в полиции.Накануне в администрации Akka Alinda, где проживала женщина, указывали, что видимых следов насилия на теле погибшей не обнаружено. Генконсульство России в Анталье подтвердило РИА Новости гибель пропавшей в районе турецкого курорта Кемер туристки, отметив, что обстоятельства уточняются.Спасатели обнаружили в горах у Кемера тело пропавшей 4 января российской туристки Надежды Ярыгиной, вероятнее всего, она сорвалась со скалы, сообщила ранее РИА Новости участвовавшая в поисках россиянка-волонтер.Сорокалетняя Ярыгина прибыла в Турцию 30 декабря, а 8 января не явилась на обратный рейс в Москву после окончания туристической поездки. По данным российского генконсульства, 4 января она вышла на прогулку и не вернулась в отель. На связь с родственниками с этого времени она не выходила, ее телефон был недоступен.В четверг турецкие спасатели обнаружили ее мобильный на горе Чалыш.Женщину искали около 40 спасателей, в том числе в море. Помимо сотрудников турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и других органов, Ярыгину разыскивали и русскоговорящие волонтеры.Полиция в Кемере расследует инцидент, российские дипломаты контролируют ситуацию.Управление МВД по Кировской области также занимается делом Ярыгиной, ее мать подала заявление в органы.

https://ria.ru/20240113/proisshestvie-1921036461.html

https://ria.ru/20240112/proisshestviya-1920972867.html

https://ria.ru/20231002/turistka-1899972831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

анталья (провинция), россия, в мире