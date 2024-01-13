https://ria.ru/20240113/raneny-1921180165.html

В Донецке два человека, включая водителя скорой, ранены при обстреле ВСУ

В Донецке два человека, включая водителя скорой, ранены при обстреле ВСУ - РИА Новости, 13.01.2024

В Донецке два человека, включая водителя скорой, ранены при обстреле ВСУ

Два мирных жителя, включая водителя скорой, пострадали в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил глава республики Денис... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T16:36

2024-01-13T16:36

2024-01-13T16:39

в мире

донецк

кировский район

горловка

денис пушилин

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Два мирных жителя, включая водителя скорой, пострадали в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил глава республики Денис Пушилин. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 15.00 сбросили взрывоопасный объект с беспилотника на Кировский район Донецка. "В Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВФУ по улице Кирова пострадала женщина 1965 года рождения. Во время осмотра пострадавшей бригадой скорой медицинской помощи противник осуществил сброс взрывоопасного предмета с беспилотника, в результате чего водитель скорой помощи, мужчина 1969 года рождения, получил легкие ранения", - написал Пушилин в Telegram-канале. Глава республики также отметил, что в результате обстрела были повреждены пять жилых домостроений в Донецке, Макеевке и Горловке, а также два объекта гражданской инфраструктуры в Петровском районе Донецка (возгорание на полигоне твердых бытовых отходов) и Центрально-Городском районе Горловки (газопровод).

https://ria.ru/20240112/donbass-1920883629.html

донецк

кировский район

горловка

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в мире, донецк, кировский район, горловка, денис пушилин, сцкк, вооруженные силы украины