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В Донецке два человека, включая водителя скорой, ранены при обстреле ВСУ - РИА Новости, 13.01.2024
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16:36 13.01.2024 (обновлено: 16:39 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/raneny-1921180165.html
В Донецке два человека, включая водителя скорой, ранены при обстреле ВСУ
В Донецке два человека, включая водителя скорой, ранены при обстреле ВСУ - РИА Новости, 13.01.2024
В Донецке два человека, включая водителя скорой, ранены при обстреле ВСУ
Два мирных жителя, включая водителя скорой, пострадали в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил глава республики Денис... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T16:36
2024-01-13T16:39
в мире
донецк
кировский район
горловка
денис пушилин
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Два мирных жителя, включая водителя скорой, пострадали в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил глава республики Денис Пушилин. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 15.00 сбросили взрывоопасный объект с беспилотника на Кировский район Донецка. "В Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВФУ по улице Кирова пострадала женщина 1965 года рождения. Во время осмотра пострадавшей бригадой скорой медицинской помощи противник осуществил сброс взрывоопасного предмета с беспилотника, в результате чего водитель скорой помощи, мужчина 1969 года рождения, получил легкие ранения", - написал Пушилин в Telegram-канале. Глава республики также отметил, что в результате обстрела были повреждены пять жилых домостроений в Донецке, Макеевке и Горловке, а также два объекта гражданской инфраструктуры в Петровском районе Донецка (возгорание на полигоне твердых бытовых отходов) и Центрально-Городском районе Горловки (газопровод).
https://ria.ru/20240112/donbass-1920883629.html
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в мире, донецк, кировский район, горловка, денис пушилин, сцкк, вооруженные силы украины
В мире, Донецк, Кировский район, Горловка, Денис Пушилин, СЦКК, Вооруженные силы Украины
В Донецке два человека, включая водителя скорой, ранены при обстреле ВСУ

В Донецке водитель скорой и женщина ранены при обстреле ВСУ

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела со стороны ВСУ Донецка
Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела со стороны ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела со стороны ВСУ Донецка
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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Два мирных жителя, включая водителя скорой, пострадали в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил глава республики Денис Пушилин.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 15.00 сбросили взрывоопасный объект с беспилотника на Кировский район Донецка.
«
"В Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВФУ по улице Кирова пострадала женщина 1965 года рождения. Во время осмотра пострадавшей бригадой скорой медицинской помощи противник осуществил сброс взрывоопасного предмета с беспилотника, в результате чего водитель скорой помощи, мужчина 1969 года рождения, получил легкие ранения", - написал Пушилин в Telegram-канале.
Глава республики также отметил, что в результате обстрела были повреждены пять жилых домостроений в Донецке, Макеевке и Горловке, а также два объекта гражданской инфраструктуры в Петровском районе Донецка (возгорание на полигоне твердых бытовых отходов) и Центрально-Городском районе Горловки (газопровод).
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В миреДонецкКировский районГорловкаДенис ПушилинСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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