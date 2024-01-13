https://ria.ru/20240113/rada-1921093880.html

В Раде унизили приехавшего в Киев Сунака

В Раде унизили приехавшего в Киев Сунака - РИА Новости, 13.01.2024

В Раде унизили приехавшего в Киев Сунака

Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко иронично отреагировал на подписание Лондоном и Киевом соглашения о гарантиях безопасности для Украины. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T04:52

2024-01-13T04:52

2024-01-13T15:08

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верховная рада украины

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко иронично отреагировал на подписание Лондоном и Киевом соглашения о гарантиях безопасности для Украины.В пятницу премьер Британии Риши Сунак приехал в Киев для подписания "исторического" соглашения в области безопасности, рассчитанного на десять лет. Договор предусматривает три основных вида гарантий безопасности со стороны Лондона: предоставление Киеву "всеобъемлющей помощи для защиты и восстановления территориальной целостности"; предотвращение и сдерживание военной эскалации и "новой агрессии России"; помощь в будущей интеграции Киева в евро-атлантические институты, в том числе путем поддержки реформ."Всем геополитикам, стратегам и домашним хозяйкам: "Полную гарантию может дать только страховой полис!" О. Бендер. Ищите дальше какие-то "гарантии", искатели! В мире, в котором их не существует в природе, к сожалению", — написал депутат в своем Facebook*.Договор обещает наращивание и продолжение систематической поддержки в сфере обороны. Ни в одном из пунктов при этом не говорится о непосредственном участии Великобритании в конфликте с Россией или размещении войск королевства на территории Украины. Отмечается, что в случае любых разногласий английская версия документа имеет преимущественную силу.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240112/sunak-1921056096.html

https://ria.ru/20240112/dogovor-1921069043.html

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в мире, украина, великобритания, риши сунак, верховная рада украины