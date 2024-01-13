https://ria.ru/20240113/provokatsiya-1921127423.html
Киев готовит два сценария антироссийской провокации, заявил Рогов
Киев готовит два сценария антироссийской провокации, заявил Рогов - РИА Новости, 13.01.2024
Киев готовит два сценария антироссийской провокации, заявил Рогов
Киевские власти готовят два сценария крупной антироссийской провокации, чтобы вернуть к себе внимание и поддержку западных стран, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T11:28
2024-01-13T11:28
2024-01-13T15:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв — РИА Новости. Киевские власти готовят два сценария крупной антироссийской провокации, чтобы вернуть к себе внимание и поддержку западных стран, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."Согласно поступившей информации из ближайшего окружения Зеленского, сейчас его командой готовится два основных сценария крупной антироссийской провокации, чтобы вернуть к себе былое внимание и расположение международного сообщества, утраченное на фоне конфликтов в Газе и Йемене", — сказал Рогов РИА Новости. По его словам, на данный момент рассматриваются два сценария. "Первый — обстрел одного из городов на подконтрольной Зеленскому территории, чтобы показать миру картинку с разрушениями и большими жертвами среди мирного населения, а затем обвинить Россию. Одним словом, Зеленскому нужна Буча-2. Второй — разрушительные удары по мирным российским городам или террористические действия. Эти две темы Зеленский рассматривает как красивые картинки, которые можно "продать" на Западе в обмен на увеличение поддержки", — сказал Рогов.
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РИА Новости
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в мире, киев, россия, владимир рогов
В мире, Киев, Россия, Владимир Рогов
Киев готовит два сценария антироссийской провокации, заявил Рогов
Рогов: Киев готовит два сценария крупной антироссийской провокации
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв — РИА Новости. Киевские власти готовят два сценария крупной антироссийской провокации, чтобы вернуть к себе внимание и поддержку западных стран, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Согласно поступившей информации из ближайшего окружения Зеленского, сейчас его командой готовится два основных сценария крупной антироссийской провокации, чтобы вернуть к себе былое внимание и расположение международного сообщества, утраченное на фоне конфликтов в Газе и Йемене", — сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, на данный момент рассматриваются два сценария.
"Первый — обстрел одного из городов на подконтрольной Зеленскому территории, чтобы показать миру картинку с разрушениями и большими жертвами среди мирного населения, а затем обвинить Россию
. Одним словом, Зеленскому нужна Буча-2. Второй — разрушительные удары по мирным российским городам или террористические действия. Эти две темы Зеленский рассматривает как красивые картинки, которые можно "продать" на Западе в обмен на увеличение поддержки", — сказал Рогов.
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