https://ria.ru/20240113/provokatsiya-1921127423.html

Киев готовит два сценария антироссийской провокации, заявил Рогов

Киев готовит два сценария антироссийской провокации, заявил Рогов - РИА Новости, 13.01.2024

Киев готовит два сценария антироссийской провокации, заявил Рогов

Киевские власти готовят два сценария крупной антироссийской провокации, чтобы вернуть к себе внимание и поддержку западных стран, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T11:28

2024-01-13T11:28

2024-01-13T15:12

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владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв — РИА Новости. Киевские власти готовят два сценария крупной антироссийской провокации, чтобы вернуть к себе внимание и поддержку западных стран, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."Согласно поступившей информации из ближайшего окружения Зеленского, сейчас его командой готовится два основных сценария крупной антироссийской провокации, чтобы вернуть к себе былое внимание и расположение международного сообщества, утраченное на фоне конфликтов в Газе и Йемене", — сказал Рогов РИА Новости. По его словам, на данный момент рассматриваются два сценария. "Первый — обстрел одного из городов на подконтрольной Зеленскому территории, чтобы показать миру картинку с разрушениями и большими жертвами среди мирного населения, а затем обвинить Россию. Одним словом, Зеленскому нужна Буча-2. Второй — разрушительные удары по мирным российским городам или террористические действия. Эти две темы Зеленский рассматривает как красивые картинки, которые можно "продать" на Западе в обмен на увеличение поддержки", — сказал Рогов.

https://ria.ru/20240113/nato-1921122246.html

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, россия, владимир рогов