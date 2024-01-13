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"Это провал": на Украине забили тревогу из-за соглашения с Британией
"Это провал": на Украине забили тревогу из-за соглашения с Британией - РИА Новости, 13.01.2024
"Это провал": на Украине забили тревогу из-за соглашения с Британией
Подписанное накануне соглашение между Киевом и Лондоном во время визита британского премьер-министра Риши Сунака в украинскую столицу стало полным провалом для... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T14:04
2024-01-13T14:04
2024-01-13T14:04
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Подписанное накануне соглашение между Киевом и Лондоном во время визита британского премьер-министра Риши Сунака в украинскую столицу стало полным провалом для Украины, заявил полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью YouTube-каналу "Фабрика новин"."Это просто провал, провал не просто нашей дипломатии, но и всей нашей политики", — отметил он.Свитан подчеркнул, что подписанное соглашение содержит неоднозначный пункт о "новой агрессии России", который приводит документ в действие. Он предположил, что этот пункт может означать остановку боевых действий сейчас и закрепление потери Украиной территории на международном уровне.В пятницу премьер Британии Риши Сунак приехал в Киев для подписания "исторического" соглашения в области безопасности, рассчитанного на десять лет. Договор предусматривает три основных вида гарантий безопасности со стороны Лондона: предоставление Киеву "всеобъемлющей помощи для защиты и восстановления территориальной целостности"; предотвращение и сдерживание военной эскалации и "новой агрессии России"; помощь в будущей интеграции Киева в евро-атлантические институты, в том числе путем поддержки реформ.Договор обещает наращивание и продолжение систематической поддержки в сфере обороны. Ни в одном из пунктов при этом не говорится о непосредственном участии Великобритании в конфликте с Россией или размещении войск королевства на территории Украины. Отмечается, что в случае любых разногласий английская версия документа имеет преимущественную силу.
https://ria.ru/20240113/rossiya-1921117882.html
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в мире, украина, киев, лондон, риши сунак, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Лондон, Риши Сунак, Вооруженные силы Украины
"Это провал": на Украине забили тревогу из-за соглашения с Британией
Полковник Свитан назвал новое соглашение Киева и Лондона провалом
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Подписанное накануне соглашение между Киевом и Лондоном во время визита британского премьер-министра Риши Сунака в украинскую столицу стало полным провалом для Украины, заявил полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью YouTube-каналу "Фабрика новин".
"Это просто провал, провал не просто нашей дипломатии, но и всей нашей политики", — отметил он.
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Свитан подчеркнул, что подписанное соглашение содержит неоднозначный пункт о "новой агрессии России", который приводит документ в действие. Он предположил, что этот пункт может означать остановку боевых действий сейчас и закрепление потери Украиной территории на международном уровне.
В пятницу премьер Британии Риши Сунак
приехал в Киев для подписания "исторического" соглашения в области безопасности, рассчитанного на десять лет. Договор предусматривает три основных вида гарантий безопасности со стороны Лондона: предоставление Киеву "всеобъемлющей помощи для защиты и восстановления территориальной целостности"; предотвращение и сдерживание военной эскалации и "новой агрессии России"; помощь в будущей интеграции Киева в евро-атлантические институты, в том числе путем поддержки реформ.
Договор обещает наращивание и продолжение систематической поддержки в сфере обороны. Ни в одном из пунктов при этом не говорится о непосредственном участии Великобритании
в конфликте с Россией
или размещении войск королевства на территории Украины. Отмечается, что в случае любых разногласий английская версия документа имеет преимущественную силу.
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