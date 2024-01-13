Рейтинг@Mail.ru
"Это провал": на Украине забили тревогу из-за соглашения с Британией - РИА Новости, 13.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:04 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/proval-1921155973.html
"Это провал": на Украине забили тревогу из-за соглашения с Британией
"Это провал": на Украине забили тревогу из-за соглашения с Британией - РИА Новости, 13.01.2024
"Это провал": на Украине забили тревогу из-за соглашения с Британией
Подписанное накануне соглашение между Киевом и Лондоном во время визита британского премьер-министра Риши Сунака в украинскую столицу стало полным провалом для... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T14:04
2024-01-13T14:04
в мире
украина
киев
лондон
риши сунак
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_ce9a90f1703c18d687fc494c261b0f6a.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Подписанное накануне соглашение между Киевом и Лондоном во время визита британского премьер-министра Риши Сунака в украинскую столицу стало полным провалом для Украины, заявил полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью YouTube-каналу "Фабрика новин"."Это просто провал, провал не просто нашей дипломатии, но и всей нашей политики", — отметил он.Свитан подчеркнул, что подписанное соглашение содержит неоднозначный пункт о "новой агрессии России", который приводит документ в действие. Он предположил, что этот пункт может означать остановку боевых действий сейчас и закрепление потери Украиной территории на международном уровне.В пятницу премьер Британии Риши Сунак приехал в Киев для подписания "исторического" соглашения в области безопасности, рассчитанного на десять лет. Договор предусматривает три основных вида гарантий безопасности со стороны Лондона: предоставление Киеву "всеобъемлющей помощи для защиты и восстановления территориальной целостности"; предотвращение и сдерживание военной эскалации и "новой агрессии России"; помощь в будущей интеграции Киева в евро-атлантические институты, в том числе путем поддержки реформ.Договор обещает наращивание и продолжение систематической поддержки в сфере обороны. Ни в одном из пунктов при этом не говорится о непосредственном участии Великобритании в конфликте с Россией или размещении войск королевства на территории Украины. Отмечается, что в случае любых разногласий английская версия документа имеет преимущественную силу.
https://ria.ru/20240113/rossiya-1921117882.html
https://ria.ru/20240113/nato-1921122246.html
украина
киев
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_65:0:992:695_1920x0_80_0_0_db885785dac9eb9b2a4d815fa6af1858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, лондон, риши сунак, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Лондон, Риши Сунак, Вооруженные силы Украины
"Это провал": на Украине забили тревогу из-за соглашения с Британией

Полковник Свитан назвал новое соглашение Киева и Лондона провалом

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Подписанное накануне соглашение между Киевом и Лондоном во время визита британского премьер-министра Риши Сунака в украинскую столицу стало полным провалом для Украины, заявил полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью YouTube-каналу "Фабрика новин".
"Это просто провал, провал не просто нашей дипломатии, но и всей нашей политики", — отметил он.
Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Экс-премьер Польши сделал шокирующее признание об армии России
Вчера, 10:20
Свитан подчеркнул, что подписанное соглашение содержит неоднозначный пункт о "новой агрессии России", который приводит документ в действие. Он предположил, что этот пункт может означать остановку боевых действий сейчас и закрепление потери Украиной территории на международном уровне.
В пятницу премьер Британии Риши Сунак приехал в Киев для подписания "исторического" соглашения в области безопасности, рассчитанного на десять лет. Договор предусматривает три основных вида гарантий безопасности со стороны Лондона: предоставление Киеву "всеобъемлющей помощи для защиты и восстановления территориальной целостности"; предотвращение и сдерживание военной эскалации и "новой агрессии России"; помощь в будущей интеграции Киева в евро-атлантические институты, в том числе путем поддержки реформ.
Договор обещает наращивание и продолжение систематической поддержки в сфере обороны. Ни в одном из пунктов при этом не говорится о непосредственном участии Великобритании в конфликте с Россией или размещении войск королевства на территории Украины. Отмечается, что в случае любых разногласий английская версия документа имеет преимущественную силу.
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
На Украине сделали неожиданное заявление о войне НАТО с Россией
Вчера, 10:59
 
В миреУкраинаКиевЛондонРиши СунакВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала