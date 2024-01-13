https://ria.ru/20240113/proval-1921155973.html

"Это провал": на Украине забили тревогу из-за соглашения с Британией

"Это провал": на Украине забили тревогу из-за соглашения с Британией - РИА Новости, 13.01.2024

"Это провал": на Украине забили тревогу из-за соглашения с Британией

Подписанное накануне соглашение между Киевом и Лондоном во время визита британского премьер-министра Риши Сунака в украинскую столицу стало полным провалом для... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T14:04

2024-01-13T14:04

2024-01-13T14:04

в мире

украина

киев

лондон

риши сунак

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Подписанное накануне соглашение между Киевом и Лондоном во время визита британского премьер-министра Риши Сунака в украинскую столицу стало полным провалом для Украины, заявил полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью YouTube-каналу "Фабрика новин"."Это просто провал, провал не просто нашей дипломатии, но и всей нашей политики", — отметил он.Свитан подчеркнул, что подписанное соглашение содержит неоднозначный пункт о "новой агрессии России", который приводит документ в действие. Он предположил, что этот пункт может означать остановку боевых действий сейчас и закрепление потери Украиной территории на международном уровне.В пятницу премьер Британии Риши Сунак приехал в Киев для подписания "исторического" соглашения в области безопасности, рассчитанного на десять лет. Договор предусматривает три основных вида гарантий безопасности со стороны Лондона: предоставление Киеву "всеобъемлющей помощи для защиты и восстановления территориальной целостности"; предотвращение и сдерживание военной эскалации и "новой агрессии России"; помощь в будущей интеграции Киева в евро-атлантические институты, в том числе путем поддержки реформ.Договор обещает наращивание и продолжение систематической поддержки в сфере обороны. Ни в одном из пунктов при этом не говорится о непосредственном участии Великобритании в конфликте с Россией или размещении войск королевства на территории Украины. Отмечается, что в случае любых разногласий английская версия документа имеет преимущественную силу.

https://ria.ru/20240113/rossiya-1921117882.html

https://ria.ru/20240113/nato-1921122246.html

украина

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в мире, украина, киев, лондон, риши сунак, вооруженные силы украины