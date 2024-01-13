https://ria.ru/20240113/proisshestvie-1921036461.html

"Не первая жертва". Дело пропавшей в Турции россиянки обрело новый поворот

"Не первая жертва". Дело пропавшей в Турции россиянки обрело новый поворот - РИА Новости, 13.01.2024

"Не первая жертва". Дело пропавшей в Турции россиянки обрело новый поворот

Турецкие спасатели обнаружили тело 40-летней россиянки Надежды Ярыгиной, пропавшей в районе Кемера 4 января. Не исключено, что ее убили. На это, как выяснил... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T08:00

2024-01-13T08:00

2024-01-13T18:13

кемер

анталья (провинция)

турция

интерпол

hurriyet

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920542441_0:198:828:664_1920x0_80_0_0_44c8f5d4735541a8d55b2ce0462934df.jpg

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Турецкие спасатели обнаружили тело 40-летней россиянки Надежды Ярыгиной, пропавшей в районе Кемера 4 января. Не исключено, что ее убили. На это, как выяснил корреспондент РИА Новости, указывает несколько деталей.Поисковая операцияНадежда должна была возвращаться в родной Киров 8 января, однако на рейс так и не зарегистрировалась. Ее мать заявила о пропаже в полицию и российское генконсульство. К поискам подключили сотрудников Интерпола обеих стран.С 9 января спасатели прочесывали окрестности — тропы к горе Чалыш, побережье Кемера. Предполагали, что Ярыгина пошла в нацпарк Олимпос Бейдаглары и дальше, где высота вершин более двух тысяч метров. На следующий день, десятого числа, подключили еще поисковиков. В общей сложности в операции задействовали 39 человек.Как рассказывают друзья, Ярыгина любила пешие прогулки и за день могла пройти несколько десятков километров. Сузить круг поисков помогли записи камер наблюдения: Надежда отправилась к Чалышу, это совсем рядом с Кемером.Вечером 11 января одна из поисковых групп обнаружила в лесу телефон Ярыгиной. Та взяла его с собой на прогулку, а все документы и вещи оставила в номере пятизвездочного отеля Akka Alinda, что прямо у моря.В итоге сосредоточились на участке, где нашли смартфон. Спасательную операцию приостановили на ночь и возобновили на следующее утро.А 12 января нашли тело — в 400 метрах от дороги. По словам отдыхающих здесь туристов, поисковики раньше проходили мимо этого места, но ничего не заметили. Официального подтверждения этому нет.По данным издания Hurriyet, рядом трупом находились две бутылки из-под спиртного: одна пустая, другая — полная."В телефонном разговоре с сотрудником генконсульства России в Анталье представитель полиции города Кемер провинции Анталья подтвердил информацию о том, что в результате поисковых усилий в лесном массиве Кемера найдено тело пропавшей 4 января российской туристки, — сообщили в российской дипмиссии. — По его словам, обстоятельства гибели россиянки уточняются, проводятся следственные мероприятия"."Был прецедент"Полицейские и сотрудники Интерпола рассматривают различные версии. Например, о несчастном случае. Прецедент был: полтора года назад в районе горы Чалыш погиб 47-летний Владислав Сенгович. В сентябре 2022-го в одиночку отправился по маршруту и пропал. Спустя 39 дней его тело обнаружили. Согласно результатам экспертизы, россиянин сорвался в пропасть с 70-метровой высоты.Прорабатывают и версию об убийстве. По словам местных жителей и туристов, месяц назад на весь Кемер прогремела громкая криминальная история."В начале декабря на одну из российских туристок напал мужчина, — рассказывает регулярно отдыхающая тут Елена. — Она с мужем отправилась на гору Чалыш. Шла первая, супруг чуть позади с собакой. Преступник же находился на горе, где все фотографируются. Подошел, завел разговор, а потом стал толкать девушку в кусты, но та дала отпор".Завязалась борьба. Нападавший, по словам Елены, повалил туристку на землю и принялся душить. В этот момент на гору поднялся супруг с собакой. Мужчина бросился бежать, но выронил документы. Спустя три дня преступника задержали в Анталье. Им оказался 64-летний гражданин Турции Омер Демиркурт, ранее уже судимый за несколько убийств.Что касается Ярыгиной, то, по одной из версий, к смерти может быть причастен один из местных жителей. Впрочем, официального подтверждения этой информации нет.При этом Елена указывает на странную деталь: "Все дни с 4 января телефон был выключен. Однако, по словам спасателей, как только мобильник нашли, сразу включили. Оказалось, что батарея заряжена, причем наполовину. Видимо, его специально кто-то выключил".Кроме того, известно, что кировчанка отправилась на прогулку 4 января одна. "Она ни с кем там знакомств не заводила", — говорит РИА Новости подруга Надежды Евгения Шулакова, которая приехала сюда несколько дней назад участвовать в поисках.И добавляет: "Все подробности мы узнаем лишь после общения с полицией".Тело Ярыгиной пока в местном морге. После выполнения всех необходимых судебно-медицинских процедур его доставят в Россию.

кемер

анталья (провинция)

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

кемер, анталья (провинция), турция, интерпол, hurriyet