Рейтинг@Mail.ru
"Не первая жертва". Дело пропавшей в Турции россиянки обрело новый поворот - РИА Новости, 13.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 13.01.2024 (обновлено: 18:13 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/proisshestvie-1921036461.html
"Не первая жертва". Дело пропавшей в Турции россиянки обрело новый поворот
"Не первая жертва". Дело пропавшей в Турции россиянки обрело новый поворот - РИА Новости, 13.01.2024
"Не первая жертва". Дело пропавшей в Турции россиянки обрело новый поворот
Турецкие спасатели обнаружили тело 40-летней россиянки Надежды Ярыгиной, пропавшей в районе Кемера 4 января. Не исключено, что ее убили. На это, как выяснил... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T08:00
2024-01-13T18:13
кемер
анталья (провинция)
турция
интерпол
hurriyet
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920542441_0:198:828:664_1920x0_80_0_0_44c8f5d4735541a8d55b2ce0462934df.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Турецкие спасатели обнаружили тело 40-летней россиянки Надежды Ярыгиной, пропавшей в районе Кемера 4 января. Не исключено, что ее убили. На это, как выяснил корреспондент РИА Новости, указывает несколько деталей.Поисковая операцияНадежда должна была возвращаться в родной Киров 8 января, однако на рейс так и не зарегистрировалась. Ее мать заявила о пропаже в полицию и российское генконсульство. К поискам подключили сотрудников Интерпола обеих стран.С 9 января спасатели прочесывали окрестности — тропы к горе Чалыш, побережье Кемера. Предполагали, что Ярыгина пошла в нацпарк Олимпос Бейдаглары и дальше, где высота вершин более двух тысяч метров. На следующий день, десятого числа, подключили еще поисковиков. В общей сложности в операции задействовали 39 человек.Как рассказывают друзья, Ярыгина любила пешие прогулки и за день могла пройти несколько десятков километров. Сузить круг поисков помогли записи камер наблюдения: Надежда отправилась к Чалышу, это совсем рядом с Кемером.Вечером 11 января одна из поисковых групп обнаружила в лесу телефон Ярыгиной. Та взяла его с собой на прогулку, а все документы и вещи оставила в номере пятизвездочного отеля Akka Alinda, что прямо у моря.В итоге сосредоточились на участке, где нашли смартфон. Спасательную операцию приостановили на ночь и возобновили на следующее утро.А 12 января нашли тело — в 400 метрах от дороги. По словам отдыхающих здесь туристов, поисковики раньше проходили мимо этого места, но ничего не заметили. Официального подтверждения этому нет.По данным издания Hurriyet, рядом трупом находились две бутылки из-под спиртного: одна пустая, другая — полная."В телефонном разговоре с сотрудником генконсульства России в Анталье представитель полиции города Кемер провинции Анталья подтвердил информацию о том, что в результате поисковых усилий в лесном массиве Кемера найдено тело пропавшей 4 января российской туристки, — сообщили в российской дипмиссии. — По его словам, обстоятельства гибели россиянки уточняются, проводятся следственные мероприятия"."Был прецедент"Полицейские и сотрудники Интерпола рассматривают различные версии. Например, о несчастном случае. Прецедент был: полтора года назад в районе горы Чалыш погиб 47-летний Владислав Сенгович. В сентябре 2022-го в одиночку отправился по маршруту и пропал. Спустя 39 дней его тело обнаружили. Согласно результатам экспертизы, россиянин сорвался в пропасть с 70-метровой высоты.Прорабатывают и версию об убийстве. По словам местных жителей и туристов, месяц назад на весь Кемер прогремела громкая криминальная история."В начале декабря на одну из российских туристок напал мужчина, — рассказывает регулярно отдыхающая тут Елена. — Она с мужем отправилась на гору Чалыш. Шла первая, супруг чуть позади с собакой. Преступник же находился на горе, где все фотографируются. Подошел, завел разговор, а потом стал толкать девушку в кусты, но та дала отпор".Завязалась борьба. Нападавший, по словам Елены, повалил туристку на землю и принялся душить. В этот момент на гору поднялся супруг с собакой. Мужчина бросился бежать, но выронил документы. Спустя три дня преступника задержали в Анталье. Им оказался 64-летний гражданин Турции Омер Демиркурт, ранее уже судимый за несколько убийств.Что касается Ярыгиной, то, по одной из версий, к смерти может быть причастен один из местных жителей. Впрочем, официального подтверждения этой информации нет.При этом Елена указывает на странную деталь: "Все дни с 4 января телефон был выключен. Однако, по словам спасателей, как только мобильник нашли, сразу включили. Оказалось, что батарея заряжена, причем наполовину. Видимо, его специально кто-то выключил".Кроме того, известно, что кировчанка отправилась на прогулку 4 января одна. "Она ни с кем там знакомств не заводила", — говорит РИА Новости подруга Надежды Евгения Шулакова, которая приехала сюда несколько дней назад участвовать в поисках.И добавляет: "Все подробности мы узнаем лишь после общения с полицией".Тело Ярыгиной пока в местном морге. После выполнения всех необходимых судебно-медицинских процедур его доставят в Россию.
кемер
анталья (провинция)
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Михаил Кевхиев
Михаил Кевхиев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920542441_0:99:828:720_1920x0_80_0_0_7c29a5c39bf2d18f96b2c12a1f3bdce7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кемер, анталья (провинция), турция, интерпол, hurriyet
Кемер, Анталья (провинция), Турция, Интерпол, Hurriyet
"Не первая жертва". Дело пропавшей в Турции россиянки обрело новый поворот

Телефон россиянки Ярыгиной могли намеренно выключить после ее пропажи в Кемере

© Фото предоставлено Евгенией ШулаковойНадежда Ярыгина
Надежда Ярыгина
© Фото предоставлено Евгенией Шулаковой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Турецкие спасатели обнаружили тело 40-летней россиянки Надежды Ярыгиной, пропавшей в районе Кемера 4 января. Не исключено, что ее убили. На это, как выяснил корреспондент РИА Новости, указывает несколько деталей.

Поисковая операция

Надежда должна была возвращаться в родной Киров 8 января, однако на рейс так и не зарегистрировалась. Ее мать заявила о пропаже в полицию и российское генконсульство. К поискам подключили сотрудников Интерпола обеих стран.
С 9 января спасатели прочесывали окрестности — тропы к горе Чалыш, побережье Кемера. Предполагали, что Ярыгина пошла в нацпарк Олимпос Бейдаглары и дальше, где высота вершин более двух тысяч метров. На следующий день, десятого числа, подключили еще поисковиков. В общей сложности в операции задействовали 39 человек.
CC BY-SA 3.0 / Островский Александр / Турция, Западный Тавр, гора ТахталыГора Тахталы
Гора Тахталы - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
CC BY-SA 3.0 / Островский Александр / Турция, Западный Тавр, гора Тахталы
Гора Тахталы
Как рассказывают друзья, Ярыгина любила пешие прогулки и за день могла пройти несколько десятков километров. Сузить круг поисков помогли записи камер наблюдения: Надежда отправилась к Чалышу, это совсем рядом с Кемером.
Вечером 11 января одна из поисковых групп обнаружила в лесу телефон Ярыгиной. Та взяла его с собой на прогулку, а все документы и вещи оставила в номере пятизвездочного отеля Akka Alinda, что прямо у моря.
В итоге сосредоточились на участке, где нашли смартфон. Спасательную операцию приостановили на ночь и возобновили на следующее утро.
А 12 января нашли тело — в 400 метрах от дороги. По словам отдыхающих здесь туристов, поисковики раньше проходили мимо этого места, но ничего не заметили. Официального подтверждения этому нет.
По данным издания Hurriyet, рядом трупом находились две бутылки из-под спиртного: одна пустая, другая — полная.
© Фото предоставлено друзьямиНадежда во время одной из поездок
Надежда во время одной из поездок
© Фото предоставлено друзьями
Надежда во время одной из поездок
"В телефонном разговоре с сотрудником генконсульства России в Анталье представитель полиции города Кемер провинции Анталья подтвердил информацию о том, что в результате поисковых усилий в лесном массиве Кемера найдено тело пропавшей 4 января российской туристки, — сообщили в российской дипмиссии. — По его словам, обстоятельства гибели россиянки уточняются, проводятся следственные мероприятия".

"Был прецедент"

Полицейские и сотрудники Интерпола рассматривают различные версии. Например, о несчастном случае. Прецедент был: полтора года назад в районе горы Чалыш погиб 47-летний Владислав Сенгович. В сентябре 2022-го в одиночку отправился по маршруту и пропал. Спустя 39 дней его тело обнаружили. Согласно результатам экспертизы, россиянин сорвался в пропасть с 70-метровой высоты.
Прорабатывают и версию об убийстве. По словам местных жителей и туристов, месяц назад на весь Кемер прогремела громкая криминальная история.
© Предоставлено Еленой МаксудовойПодозреваемый в нападении на российскую туристку
Подозреваемый в нападении на российскую туристку
© Предоставлено Еленой Максудовой
Подозреваемый в нападении на российскую туристку
"В начале декабря на одну из российских туристок напал мужчина, — рассказывает регулярно отдыхающая тут Елена. — Она с мужем отправилась на гору Чалыш. Шла первая, супруг чуть позади с собакой. Преступник же находился на горе, где все фотографируются. Подошел, завел разговор, а потом стал толкать девушку в кусты, но та дала отпор".
Завязалась борьба. Нападавший, по словам Елены, повалил туристку на землю и принялся душить. В этот момент на гору поднялся супруг с собакой. Мужчина бросился бежать, но выронил документы. Спустя три дня преступника задержали в Анталье. Им оказался 64-летний гражданин Турции Омер Демиркурт, ранее уже судимый за несколько убийств.
Что касается Ярыгиной, то, по одной из версий, к смерти может быть причастен один из местных жителей. Впрочем, официального подтверждения этой информации нет.
При этом Елена указывает на странную деталь: "Все дни с 4 января телефон был выключен. Однако, по словам спасателей, как только мобильник нашли, сразу включили. Оказалось, что батарея заряжена, причем наполовину. Видимо, его специально кто-то выключил".
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКафе на набережной курорта Кемер в Турции
Кафе на набережной курорта Кемер в Турции - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Кафе на набережной курорта Кемер в Турции
Кроме того, известно, что кировчанка отправилась на прогулку 4 января одна. "Она ни с кем там знакомств не заводила", — говорит РИА Новости подруга Надежды Евгения Шулакова, которая приехала сюда несколько дней назад участвовать в поисках.
И добавляет: "Все подробности мы узнаем лишь после общения с полицией".
Тело Ярыгиной пока в местном морге. После выполнения всех необходимых судебно-медицинских процедур его доставят в Россию.
 
КемерАнталья (провинция)ТурцияИнтерполHurriyet
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала