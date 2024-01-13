Слуцкий: весной ЛДПР продолжит работать над проектами по помощи бойцам СВО
Слуцкий: весной ЛДПР продолжит работать над проектами по помощи участникам СВО
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредседатель партии ЛДПР, председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на пленарном заседании форума "Плечом к плечу" в Красногорске. 13 января 2024
Председатель партии ЛДПР, председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на пленарном заседании форума "Плечом к плечу" в Красногорске. 13 января 2024
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Весной ЛДПР продолжит работать над законопроектами по помощи участникам спецоперации, сообщил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
Форум содействия специальной военной операции "Плечом к плечу" проходит в субботу в Москве.
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"В зонах гуманитарных конфликтов волонтеры должны быть особо защищены и, двигаясь по трассе М4, не платить надо немалые деньги за транспорт, а покупать на эти деньги медикаменты, воду, все, что нужно нашим там... ЛДПР на следующей неделе внесет... соответствующий проект законодательных изменений и наши волонтеры... должны быть защищены законодательно", - сказал он на форуме.
Слуцкий отметил, что ЛДПР будет работать в ходе весенней сессии над проектами для помощи участникам спецоперации.
Также Слуцкий дал старт проекту "Топливная карта волонтера".