https://ria.ru/20240113/proekty-1921157380.html

Слуцкий: весной ЛДПР продолжит работать над проектами по помощи бойцам СВО

Слуцкий: весной ЛДПР продолжит работать над проектами по помощи бойцам СВО - РИА Новости, 13.01.2024

Слуцкий: весной ЛДПР продолжит работать над проектами по помощи бойцам СВО

Весной ЛДПР продолжит работать над законопроектами по помощи участникам спецоперации, сообщил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T14:16

2024-01-13T14:16

2024-01-13T14:19

специальная военная операция на украине

общество

москва

леонид слуцкий (политик)

лдпр

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Весной ЛДПР продолжит работать над законопроектами по помощи участникам спецоперации, сообщил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Форум содействия специальной военной операции "Плечом к плечу" проходит в субботу в Москве. "В зонах гуманитарных конфликтов волонтеры должны быть особо защищены и, двигаясь по трассе М4, не платить надо немалые деньги за транспорт, а покупать на эти деньги медикаменты, воду, все, что нужно нашим там... ЛДПР на следующей неделе внесет... соответствующий проект законодательных изменений и наши волонтеры... должны быть защищены законодательно", - сказал он на форуме. Слуцкий отметил, что ЛДПР будет работать в ходе весенней сессии над проектами для помощи участникам спецоперации. Также Слуцкий дал старт проекту "Топливная карта волонтера".

https://ria.ru/20240110/putin-1920486087.html

https://ria.ru/20231229/gosnagrady-1919033557.html

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общество, москва, леонид слуцкий (политик), лдпр