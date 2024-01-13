Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий: весной ЛДПР продолжит работать над проектами по помощи бойцам СВО - РИА Новости, 13.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 13.01.2024 (обновлено: 14:19 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/proekty-1921157380.html
Слуцкий: весной ЛДПР продолжит работать над проектами по помощи бойцам СВО
Слуцкий: весной ЛДПР продолжит работать над проектами по помощи бойцам СВО - РИА Новости, 13.01.2024
Слуцкий: весной ЛДПР продолжит работать над проектами по помощи бойцам СВО
Весной ЛДПР продолжит работать над законопроектами по помощи участникам спецоперации, сообщил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T14:16
2024-01-13T14:19
специальная военная операция на украине
общество
москва
леонид слуцкий (политик)
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921157836_0:117:3165:1897_1920x0_80_0_0_ab85413239ec832f48726216024c5590.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Весной ЛДПР продолжит работать над законопроектами по помощи участникам спецоперации, сообщил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Форум содействия специальной военной операции "Плечом к плечу" проходит в субботу в Москве. "В зонах гуманитарных конфликтов волонтеры должны быть особо защищены и, двигаясь по трассе М4, не платить надо немалые деньги за транспорт, а покупать на эти деньги медикаменты, воду, все, что нужно нашим там... ЛДПР на следующей неделе внесет... соответствующий проект законодательных изменений и наши волонтеры... должны быть защищены законодательно", - сказал он на форуме. Слуцкий отметил, что ЛДПР будет работать в ходе весенней сессии над проектами для помощи участникам спецоперации. Также Слуцкий дал старт проекту "Топливная карта волонтера".
https://ria.ru/20240110/putin-1920486087.html
https://ria.ru/20231229/gosnagrady-1919033557.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921157836_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a4e3788b529fc7d3480a8b89f0180dee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, леонид слуцкий (политик), лдпр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Москва, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Слуцкий: весной ЛДПР продолжит работать над проектами по помощи бойцам СВО

Слуцкий: весной ЛДПР продолжит работать над проектами по помощи участникам СВО

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредседатель партии ЛДПР, председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на пленарном заседании форума "Плечом к плечу" в Красногорске. 13 января 2024
Председатель партии ЛДПР, председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на пленарном заседании форума Плечом к плечу в Красногорске. 13 января 2024 - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Председатель партии ЛДПР, председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на пленарном заседании форума "Плечом к плечу" в Красногорске. 13 января 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Весной ЛДПР продолжит работать над законопроектами по помощи участникам спецоперации, сообщил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
Форум содействия специальной военной операции "Плечом к плечу" проходит в субботу в Москве.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Путин назвал задержки выплат участникам СВО бюрократическим сбоем
10 января, 12:21
«
"В зонах гуманитарных конфликтов волонтеры должны быть особо защищены и, двигаясь по трассе М4, не платить надо немалые деньги за транспорт, а покупать на эти деньги медикаменты, воду, все, что нужно нашим там... ЛДПР на следующей неделе внесет... соответствующий проект законодательных изменений и наши волонтеры... должны быть защищены законодательно", - сказал он на форуме.
Слуцкий отметил, что ЛДПР будет работать в ходе весенней сессии над проектами для помощи участникам спецоперации.
Также Слуцкий дал старт проекту "Топливная карта волонтера".
Первый замминистра обороны Руслан Цаликов во время вручения госнаград участникам СВО
Замминистра обороны вручил госнаграды участникам СВО
29 декабря 2023, 18:27
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоМоскваЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала