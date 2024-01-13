Рейтинг@Mail.ru
Небо на месте пожара в Петербурге закрывают клубы дыма - РИА Новости, 13.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/pozhar-1921166351.html
Небо на месте пожара в Петербурге закрывают клубы дыма
Небо на месте пожара в Петербурге закрывают клубы дыма - РИА Новости, 13.01.2024
Небо на месте пожара в Петербурге закрывают клубы дыма
Огромные клубы дыма закрывают небо на месте пожара на складском комплексе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T15:09
2024-01-13T15:09
происшествия
санкт-петербург
wildberries
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921163672_0:100:1490:938_1920x0_80_0_0_205bfd1c434b3fdc766e0cafeddd3a45.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Огромные клубы дыма закрывают небо на месте пожара на складском комплексе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости. Ранее ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщило в своем Telegram-канале, что склады горят в Пушкинском районе города на площади одна тысяча квадратных метров. В компании Wildberries подтвердили факт возгорания на ее складе, уточнив, что сотрудники эвакуированы. Позднее в пресс-службе МЧС РФ сообщили РИА Новости, что пожар локализован на 70 тысячах квадратных метров. В экстренных службах агентству рассказали, что во время пожара произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров. Дым виднеется в небе уже на подъездах к горящему складу. В настоящее время сотрудники МЧС продолжают работать на месте происшествия. По визуальной оценке корреспондента агентства, идет тушение конструкций, внутри которых в некоторых местах виден огонь. Возле складского комплекса находится пожарная техника. Ранее городское управление Роспотребнадзора сообщило, что каждый час отбирает пробы воздуха не только в Пушкинском районе, но и Колпинском и Фрунзенском районах Петербурга. Пока в ведомство не поступали жалобы местных жителей на плохое самочувствие и неприятный запах.
https://ria.ru/20240113/pozhar-1921143027.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921163672_0:0:1252:938_1920x0_80_0_0_b8e19b7911a43a243d5aa428685e7d94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, wildberries, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Санкт-Петербург, Wildberries, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Небо на месте пожара в Петербурге закрывают клубы дыма

Небо на месте пожара на складе Wildberries в Петербурге закрывают клубы дыма

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкПожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Огромные клубы дыма закрывают небо на месте пожара на складском комплексе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщило в своем Telegram-канале, что склады горят в Пушкинском районе города на площади одна тысяча квадратных метров. В компании Wildberries подтвердили факт возгорания на ее складе, уточнив, что сотрудники эвакуированы. Позднее в пресс-службе МЧС РФ сообщили РИА Новости, что пожар локализован на 70 тысячах квадратных метров. В экстренных службах агентству рассказали, что во время пожара произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров.
Дым виднеется в небе уже на подъездах к горящему складу. В настоящее время сотрудники МЧС продолжают работать на месте происшествия. По визуальной оценке корреспондента агентства, идет тушение конструкций, внутри которых в некоторых местах виден огонь.
Возле складского комплекса находится пожарная техника.
Ранее городское управление Роспотребнадзора сообщило, что каждый час отбирает пробы воздуха не только в Пушкинском районе, но и Колпинском и Фрунзенском районах Петербурга. Пока в ведомство не поступали жалобы местных жителей на плохое самочувствие и неприятный запах.
Работа противопожарной службы РФ возле строящегося офиса Сбербанк -Сити на Кутузовском проспекте в Москве, где произошел пожар. 13 января 2024 - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Пожар на Кутузовском проспекте в Москве полностью ликвидировали
Вчера, 13:04
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургWildberriesМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала