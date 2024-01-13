https://ria.ru/20240113/pozhar-1921166351.html
Небо на месте пожара в Петербурге закрывают клубы дыма
Небо на месте пожара в Петербурге закрывают клубы дыма - РИА Новости, 13.01.2024
Небо на месте пожара в Петербурге закрывают клубы дыма
Огромные клубы дыма закрывают небо на месте пожара на складском комплексе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T15:09
2024-01-13T15:09
2024-01-13T15:09
происшествия
санкт-петербург
wildberries
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Огромные клубы дыма закрывают небо на месте пожара на складском комплексе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости. Ранее ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщило в своем Telegram-канале, что склады горят в Пушкинском районе города на площади одна тысяча квадратных метров. В компании Wildberries подтвердили факт возгорания на ее складе, уточнив, что сотрудники эвакуированы. Позднее в пресс-службе МЧС РФ сообщили РИА Новости, что пожар локализован на 70 тысячах квадратных метров. В экстренных службах агентству рассказали, что во время пожара произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров. Дым виднеется в небе уже на подъездах к горящему складу. В настоящее время сотрудники МЧС продолжают работать на месте происшествия. По визуальной оценке корреспондента агентства, идет тушение конструкций, внутри которых в некоторых местах виден огонь. Возле складского комплекса находится пожарная техника. Ранее городское управление Роспотребнадзора сообщило, что каждый час отбирает пробы воздуха не только в Пушкинском районе, но и Колпинском и Фрунзенском районах Петербурга. Пока в ведомство не поступали жалобы местных жителей на плохое самочувствие и неприятный запах.
https://ria.ru/20240113/pozhar-1921143027.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, wildberries, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Санкт-Петербург, Wildberries, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Небо на месте пожара в Петербурге закрывают клубы дыма
Небо на месте пожара на складе Wildberries в Петербурге закрывают клубы дыма