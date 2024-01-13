https://ria.ru/20240113/pozhar-1921166351.html

Небо на месте пожара в Петербурге закрывают клубы дыма

Небо на месте пожара в Петербурге закрывают клубы дыма - РИА Новости, 13.01.2024

Небо на месте пожара в Петербурге закрывают клубы дыма

Огромные клубы дыма закрывают небо на месте пожара на складском комплексе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T15:09

2024-01-13T15:09

2024-01-13T15:09

происшествия

санкт-петербург

wildberries

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Огромные клубы дыма закрывают небо на месте пожара на складском комплексе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости. Ранее ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщило в своем Telegram-канале, что склады горят в Пушкинском районе города на площади одна тысяча квадратных метров. В компании Wildberries подтвердили факт возгорания на ее складе, уточнив, что сотрудники эвакуированы. Позднее в пресс-службе МЧС РФ сообщили РИА Новости, что пожар локализован на 70 тысячах квадратных метров. В экстренных службах агентству рассказали, что во время пожара произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров. Дым виднеется в небе уже на подъездах к горящему складу. В настоящее время сотрудники МЧС продолжают работать на месте происшествия. По визуальной оценке корреспондента агентства, идет тушение конструкций, внутри которых в некоторых местах виден огонь. Возле складского комплекса находится пожарная техника. Ранее городское управление Роспотребнадзора сообщило, что каждый час отбирает пробы воздуха не только в Пушкинском районе, но и Колпинском и Фрунзенском районах Петербурга. Пока в ведомство не поступали жалобы местных жителей на плохое самочувствие и неприятный запах.

https://ria.ru/20240113/pozhar-1921143027.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, wildberries, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)