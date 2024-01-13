https://ria.ru/20240113/pozhar-1921138577.html
Пожарные не допустили распространение огня на весь склад в Петербурге
Пожарные не допустили распространение огня на весь склад в Петербурге - РИА Новости, 13.01.2024
Пожарные не допустили распространение огня на весь склад в Петербурге
Пожарные не допустили распространения огня на всю площадь склада и электроподстанцию в Санкт-Петербурге, а также сняли угрозу перехода огня на парковку,... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T12:39
2024-01-13T12:39
2024-01-13T13:26
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Пожарные не допустили распространения огня на всю площадь склада и электроподстанцию в Санкт-Петербурге, а также сняли угрозу перехода огня на парковку, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Ранее ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщило в своем Telegram-канале, что склады горят в Пушкинском районе города на площади одна тысяча квадратных метров. В компании Wildberries подтвердили факт возгорания на ее складе, уточнив, что сотрудники эвакуированы. Позднее в пресс-службе МЧС РФ сообщили РИА Новости, что пожар локализован на 70 тысячах квадратных метров. В экстренных службах агентству рассказали, что во время пожара произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров."Пожарным удалось не допустить распространение огня на всю площадь складского комплекса и электроподстанцию, а также снять угрозу перехода огня на парковку грузового транспорта", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240113/pozhar-1921132126.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Пожарные не допустили распространение огня на весь склад в Петербурге
Пожарные не допустили распространение огня на электроподстанцию в Петербурге