https://ria.ru/20240113/pozhar-1921138577.html

Пожарные не допустили распространение огня на весь склад в Петербурге

Пожарные не допустили распространение огня на весь склад в Петербурге - РИА Новости, 13.01.2024

Пожарные не допустили распространение огня на весь склад в Петербурге

Пожарные не допустили распространения огня на всю площадь склада и электроподстанцию в Санкт-Петербурге, а также сняли угрозу перехода огня на парковку,... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T12:39

2024-01-13T12:39

2024-01-13T13:26

санкт-петербург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Пожарные не допустили распространения огня на всю площадь склада и электроподстанцию в Санкт-Петербурге, а также сняли угрозу перехода огня на парковку, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Ранее ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщило в своем Telegram-канале, что склады горят в Пушкинском районе города на площади одна тысяча квадратных метров. В компании Wildberries подтвердили факт возгорания на ее складе, уточнив, что сотрудники эвакуированы. Позднее в пресс-службе МЧС РФ сообщили РИА Новости, что пожар локализован на 70 тысячах квадратных метров. В экстренных службах агентству рассказали, что во время пожара произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров."Пожарным удалось не допустить распространение огня на всю площадь складского комплекса и электроподстанцию, а также снять угрозу перехода огня на парковку грузового транспорта", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240113/pozhar-1921132126.html

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Варвара Скокшина

санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия